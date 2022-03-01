РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5170 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
60 417 72
Бердянск (402) война (46939)

ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом "Точки-У", - исполком

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов на аэродроме захваченного россиянами Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщается в телеграмм-канале оперативного штаба Бердянского исполкома, передает Цензор.НЕТ.

"5 минут назад ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом "Точки-У"", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Жители временно оккупированного Бердянска блокируют технику армии РФ. ВИДЕО

Бердянцев просят не выходить без необходимости во двор и позаботиться о своей безопасности. "Оккупанты бродят по городу", - говорится в сообщении.

Исполком сообщает, что ночью было сорвано крепление на флагштоке с украинским флагом. Жители Бердянска его восстановили и подняли флаг.

ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У, - исполком 01
ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У, - исполком 02
ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У, - исполком 03
ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У, - исполком 04
ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У, - исполком 05

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+74
Рідненькі наші...
показать весь комментарий
01.03.2022 14:17
+69
Российская нефть продается с большими трудностями и большими скидками, пишет The Bell.

Так, еще на прошлой неделе дисконт на Urals в Европе достиг максимума в $11,6 за баррель (больше 10%) к Brent , а на этой неделе должен стать еще выше с учетом развития ситуации, отмечает издание.

На рынке преобладают панические настроения. Точный список российских банков, которые отключат от SWIFT, пока не опубликован, поэтому западные банки, обеспечивающие деятельность трейдеров, опасаются работать с российскими поставками в принципе.

Как писал Bloomberg, на прошлой неделе в Европе торговля российской нефтью уже была поставлена на паузу. Потребители ищут альтернативную «безопасную» нефть даже с премией. С тех пор о сокращении закупок российской нефти заявили нефтепереработчики Neste (Финляндия) и Preem (Швеция), а индийские и китайские потребители ограничили закупки.

По информации Reuters, «Сургутнефтегаз» не получил заявок на две танкерные партии Urals по 100 тысяч тонн из балтийских Усть-Луги и Приморска с отгрузкой в марте. На прошлой неделе заявки были, но компания не реализовала тендер из-за низкой цены, пишет агентство.

Танкеры под российскую нефть становятся отдельной проблемой: из-за санкционных рисков судовладельцы повышают стоимость аренды в разы или вообще отказываются рисковать судами и направлять их в российские порты. Свой вклад вносят страховщики, резко поднявшие премии на российском направлении.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:18
+65
показать весь комментарий
01.03.2022 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рідненькі наші...
показать весь комментарий
01.03.2022 14:17 Ответить
Российская нефть продается с большими трудностями и большими скидками, пишет The Bell.

Так, еще на прошлой неделе дисконт на Urals в Европе достиг максимума в $11,6 за баррель (больше 10%) к Brent , а на этой неделе должен стать еще выше с учетом развития ситуации, отмечает издание.

На рынке преобладают панические настроения. Точный список российских банков, которые отключат от SWIFT, пока не опубликован, поэтому западные банки, обеспечивающие деятельность трейдеров, опасаются работать с российскими поставками в принципе.

Как писал Bloomberg, на прошлой неделе в Европе торговля российской нефтью уже была поставлена на паузу. Потребители ищут альтернативную «безопасную» нефть даже с премией. С тех пор о сокращении закупок российской нефти заявили нефтепереработчики Neste (Финляндия) и Preem (Швеция), а индийские и китайские потребители ограничили закупки.

По информации Reuters, «Сургутнефтегаз» не получил заявок на две танкерные партии Urals по 100 тысяч тонн из балтийских Усть-Луги и Приморска с отгрузкой в марте. На прошлой неделе заявки были, но компания не реализовала тендер из-за низкой цены, пишет агентство.

Танкеры под российскую нефть становятся отдельной проблемой: из-за санкционных рисков судовладельцы повышают стоимость аренды в разы или вообще отказываются рисковать судами и направлять их в российские порты. Свой вклад вносят страховщики, резко поднявшие премии на российском направлении.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:18 Ответить
Всім світом валити дурдом расея
показать весь комментарий
01.03.2022 14:20 Ответить
Розїбашити їхні танкери нашими силами,які в нас є!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:26 Ответить
Русский военньій танкер - ту тьі понєл!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:33 Ответить
Нафта в танкері яка простоює вартує оплати від власника. За стоянку танкера треба платити. Тому якщо довго не забирати, то власник через де-який час змушений буде ще і доплатити тому хто "купить". (Моє розуміння).
показать весь комментарий
01.03.2022 15:01 Ответить
Слава Україні
Смерть москалям.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:18 Ответить
Занадто сильно любимо ми свої свободи, щоби дозволити якомусь х*йлу ось так просто її у нас відібрати.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:19 Ответить
"Свабода? Аштоита? Как єто без царя? А кто тагда вас мидведями травед?"
показать весь комментарий
01.03.2022 14:28 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 14:19 Ответить
мій родич створив.. талант!!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:40 Ответить
Слава ЗСУ ! Слава неньці Україні!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:19 Ответить
там и коммент интересный-Это уже смахивает на 90е,если конечно это не фейк(слово мантра)
показать весь комментарий
01.03.2022 14:33 Ответить
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
показать весь комментарий
01.03.2022 14:21 Ответить
козаебы массово выезжают к кацапам, там освободилось куча никому не нужных овец.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:21 Ответить
Овец которые послали своих козлов в Украину. Осведомляйте кацапских вояк, что их жен и невест сейчас имеют во все дыры козаебы, которые воевать в Украину засцали ехать.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:23 Ответить
Намажте ті флагштоки солідолом, але товстим жирним слоєм, *** тоді хто залізе знімати прапор
показать весь комментарий
01.03.2022 14:21 Ответить
а на уровне человеческих глаз .. псячим дерьмом ))))
показать весь комментарий
01.03.2022 14:42 Ответить
Так вони просто перекусять трос...
показать весь комментарий
01.03.2022 15:35 Ответить
Зер гут. Це чудово!!!!!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:22 Ответить
Мочитемо вас кацапи і в параші і біля неї.Смерть вас чекає,це лиш питання часу!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:23 Ответить
Лайно підлягає поголовному Винищенню!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:47 Ответить
Флаг Украины будет поднят и в Севастополе, где ему законное место
показать весь комментарий
01.03.2022 14:23 Ответить
Бердянськ вивчив слово "вештаються".
показать весь комментарий
01.03.2022 14:23 Ответить
Якщо чесно можливо ні. Я з півдня, вивчив українську в дитинстві тому що кожного літа проводив у бабусі на селі. На півдні повно патріотів, які до останнього часу не вчили українську. Будь ласка, зважайте!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:28 Ответить
Та я ж не критикую, дійсно класно.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:29 Ответить
Так і є. В Бердянську лише в останній час почала лунати українська мова, в основному молодь. Але це вже дуже радує.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:41 Ответить
Просто зараз відмовився від кацпськой клавіатури. Назавжди. Українською мене навчило розмовляти Телебачення Торонто - за що дякую Щуру та іншим.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:44 Ответить
Я в 2014 році говорив про мову..Недоходило
показать весь комментарий
01.03.2022 14:59 Ответить
Друже, та я навіть москаль. Лише два тижні в України був - тоді ще комп'ютерів ні у кого вдома не було.
показать весь комментарий
01.03.2022 15:06 Ответить
Звичайно, зважимо.
Але, як казав герой фільму "Міміно" - "Я тебе один умный вещь скажу, но ты не обижайся"
Я досить літня людина. Школу закінчив на початку 70х. Я навчася в російськомовній школі (так батьки вирішили, щоб потім легче було вступити до ВИШу в будь-якому місті СРСР, а вдома ми спілкувались українською).
Так от, в нашій школі у Франківську було багато дітей військових. В нас викладали українську мову і літературу. Але вони були звільнені від цих предметів (воно і зрозуміло - були такі в старших класах, які вперше потрапили в Україну).
У мене був товариш, його батько служив в КДБ (до речі він врешті, не відразу, пішов шляхом батька, і потім служив в СБУ до відставки).
Вони вперше попали в Україну, а за національністю він був комі (з цим також була історія - у всіх документах від навідріз відмовлявся писати "русский", і писав "комі" - його навіть в комсомолі за це мурижили при прийомі).
Його ніхто не заставляв, але він сам ходив на уроки української мови і літератури. Казав - хочу вивчити і все. Провчив два роки (9й - 10й класи).
І випускні екзамени (тоді в школах здавали 8 предметів) з української обидва здав на відмінно.

Це я до того, хто хоче - той може.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:40 Ответить
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
показать весь комментарий
01.03.2022 14:25 Ответить
Плачу від щастя, слава ЗСУ!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:25 Ответить
Це так необхідна нам- ще одна малесенька перемога, що дає надію. Слава нашим захисникам!!! Повертайтесь живими!! Це мокшані одноразові, а для України - життя кожного її захисника безцінний скарб. Ми, ті що живуть в тилу, теж намагаємось робити маленькі речі, для великої перемоги. Ми є тут, ми охороняєм ваші тили, як вміємо.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:26 Ответить
Как так Ахтырка с населением 20 тыс. и
Бердянск 110 тыс.

Ахтырка бьётся на смерть , а Бердянск флаг.

Как так ?????????
показать весь комментарий
01.03.2022 14:27 Ответить
Прохання негодовать де інде а не в коментах
показать весь комментарий
01.03.2022 14:34 Ответить
Ахтирка,це місця іторичної Слави Ураїни
Бердянці,теж молодці!
Слава Націїї!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:52 Ответить
В Ахтырке есть ВСУ, в Бердянске - нет.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:54 Ответить
+
показать весь комментарий
01.03.2022 15:00 Ответить
Сепарське місто! А то все спектакль головного сепара Бердянська. Бердянськ окупований уже не перший рік місцевими рюскоязичними тварями.
показать весь комментарий
01.03.2022 15:08 Ответить
Якісь спокійні окупанти попалися.
Кажуть, на моє селище рухаються сябри, не знаю чим все закінчиться
показать весь комментарий
01.03.2022 14:28 Ответить
Зробіть дируни
показать весь комментарий
01.03.2022 14:29 Ответить
Позаварюйте їм "двьоркі" на бетерах. А потім - молотова!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:46 Ответить
Не лізьте під колеса "грузіть базаром" хай деморалізуються і обламаються
показать весь комментарий
01.03.2022 14:33 Ответить
Нагодувати! Абиїм попустило...
показать весь комментарий
01.03.2022 14:53 Ответить
"славянскіє " "братья"народи ,Нам показали-хто з них "народи" і хто з них "братья"
показать весь комментарий
01.03.2022 14:57 Ответить
Слава Украине
Слава ТОЧКЕ У
показать весь комментарий
01.03.2022 14:28 Ответить
Бердянськ тримайтесь, не лізьте під колеса, в нас є техніка, і ще прибуває!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:29 Ответить
Путін може обстріляти Білорусь, щоб налаштувати білорусів проти України.

Є ймовірність що Путін готує провокації і самі обстріляють Білорусь, щоб налаштувати білорусів проти України. Але у них нічого не вийде - сила горизонтальних зв'язків сильніша.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:29 Ответить
НАСТАЛО ВРЕМЯ СТАВИТЬ ТОЧКИ У ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ. Точки У мож докупити їх багато залишилось по світу. Молодці ЗСУ, навчились воювати, не так як в 14 за кожну будку ставили людей, цілі бригади розставляли в полях "под линеечку". Воюють з головою, орки скупчились - тепер розсіяли, а ще є трохи Вільх і парочка Нептунів, і кажуть ще щось - але ніхто не знає, побачимо
показать весь комментарий
01.03.2022 14:29 Ответить
Iх було бiля 1000 нещодавно на озброеннi ЗСУ
показать весь комментарий
01.03.2022 14:48 Ответить
*** люди вони ж повернуться . ці суки пруть як сарана . Робіть по місцю їх слідування якісь загражденія , бажано в тих місцях де звужується прохід , а якщо б поряд була позиція з якої їх коттелями можна б було закидати то взагалі б було бінго . Робіть *** спротив ! Дивіться на Суми та Чкрнігів , там русня пре як таргани і виздихає вся від тро
показать весь комментарий
01.03.2022 14:29 Ответить
там навкруги така рівнина що огого. дерева аж біля Мангуша під Маріуполем з*являються
показать весь комментарий
01.03.2022 15:16 Ответить
... не ну не вы определённо ***** тупые ...
... был же шанс ...
... и ехали бы домой ...
... нет ...
... удобрения, удобрения ...

... Смерть кацапам !
... Смерть рашкє-підоршкє !

😂😂😂

Обожнюю наших Богів Війни !
Слава Україні !
Героям нашим Слава !
показать весь комментарий
01.03.2022 14:31 Ответить
Завдано удар по таганрозькому військовому аеродрому.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:33 Ответить
Фото ирадрома у студию.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:50 Ответить
Браво!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:39 Ответить
Слава Украине ! Так держать !
показать весь комментарий
01.03.2022 14:41 Ответить
Молюсь за вас! Дякую! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:44 Ответить
збс!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:48 Ответить
Мосты в Херсоне почему не взорвали? Росияне прут по этим мостам с Херсона на Николаев потом на выйдут на Одессу. Два моста в Херсоне, по ним с Крыма идут росияне
показать весь комментарий
01.03.2022 14:48 Ответить
даже унитазы не успели ********
показать весь комментарий
01.03.2022 14:49 Ответить
Пора провести акции возмездия по всему ********* .
показать весь комментарий
01.03.2022 14:53 Ответить
Слава героям Украины!
показать весь комментарий
01.03.2022 15:00 Ответить
Это делать нельзя без разрешения Молдовы, это их территория по закону
показать весь комментарий
01.03.2022 15:24 Ответить
Ребята, может кто-то подтвердить инфу от Ляшко, что наши ********* по аэродрому Таганрога?
показать весь комментарий
01.03.2022 15:27 Ответить
Як "Точкой У" лупанули, так відразу і Державний Прапор замайорів і місцева влада намалювалася.
показать весь комментарий
01.03.2022 15:42 Ответить
Вроде прилетело на аэродром Таганрога ждем подтверждений.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:04 Ответить
 
 