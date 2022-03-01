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ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом "Точки-У", - виконком
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили України знищили техніку окупантів на аеродромі захопленого росіянами Бердянська Запорізької області.
Про це повідомляється у телеграм-каналі оперативного штабу Бердянського виконкому, передає Цензор.НЕТ.
"5 хвилин тому ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У", - йдеться у повідомленні.
Бердянців просять не виходити без необхідності надвір та подбати про свою безпеку. "Окупанти вештаються містом", - йдеться у повідомленні.
Виконком повідомляє, що вночі було зірвано кріплення на флагштоку з українським прапором. Мешканці Бердянська його відновили та підняли прапор.
Топ коментарі
+74 Ksenia VB
показати весь коментар01.03.2022 14:17
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Так, еще на прошлой неделе дисконт на Urals в Европе достиг максимума в $11,6 за баррель (больше 10%) к Brent , а на этой неделе должен стать еще выше с учетом развития ситуации, отмечает издание.
На рынке преобладают панические настроения. Точный список российских банков, которые отключат от SWIFT, пока не опубликован, поэтому западные банки, обеспечивающие деятельность трейдеров, опасаются работать с российскими поставками в принципе.
Как писал Bloomberg, на прошлой неделе в Европе торговля российской нефтью уже была поставлена на паузу. Потребители ищут альтернативную «безопасную» нефть даже с премией. С тех пор о сокращении закупок российской нефти заявили нефтепереработчики Neste (Финляндия) и Preem (Швеция), а индийские и китайские потребители ограничили закупки.
По информации Reuters, «Сургутнефтегаз» не получил заявок на две танкерные партии Urals по 100 тысяч тонн из балтийских Усть-Луги и Приморска с отгрузкой в марте. На прошлой неделе заявки были, но компания не реализовала тендер из-за низкой цены, пишет агентство.
Танкеры под российскую нефть становятся отдельной проблемой: из-за санкционных рисков судовладельцы повышают стоимость аренды в разы или вообще отказываются рисковать судами и направлять их в российские порты. Свой вклад вносят страховщики, резко поднявшие премии на российском направлении.
Смерть москалям.
Але, як казав герой фільму "Міміно" - "Я тебе один умный вещь скажу, но ты не обижайся"
Я досить літня людина. Школу закінчив на початку 70х. Я навчася в російськомовній школі (так батьки вирішили, щоб потім легче було вступити до ВИШу в будь-якому місті СРСР, а вдома ми спілкувались українською).
Так от, в нашій школі у Франківську було багато дітей військових. В нас викладали українську мову і літературу. Але вони були звільнені від цих предметів (воно і зрозуміло - були такі в старших класах, які вперше потрапили в Україну).
У мене був товариш, його батько служив в КДБ (до речі він врешті, не відразу, пішов шляхом батька, і потім служив в СБУ до відставки).
Вони вперше попали в Україну, а за національністю він був комі (з цим також була історія - у всіх документах від навідріз відмовлявся писати "русский", і писав "комі" - його навіть в комсомолі за це мурижили при прийомі).
Його ніхто не заставляв, але він сам ходив на уроки української мови і літератури. Казав - хочу вивчити і все. Провчив два роки (9й - 10й класи).
І випускні екзамени (тоді в школах здавали 8 предметів) з української обидва здав на відмінно.
Це я до того, хто хоче - той може.
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
Бердянск 110 тыс.
Ахтырка бьётся на смерть , а Бердянск флаг.
Как так ?????????
Бердянці,теж молодці!
Слава Націїї!!!
Кажуть, на моє селище рухаються сябри, не знаю чим все закінчиться
Слава ТОЧКЕ У
Є ймовірність що Путін готує провокації і самі обстріляють Білорусь, щоб налаштувати білорусів проти України. Але у них нічого не вийде - сила горизонтальних зв'язків сильніша.
... был же шанс ...
... и ехали бы домой ...
... нет ...
... удобрения, удобрения ...
... Смерть кацапам !
... Смерть рашкє-підоршкє !
😂😂😂
Обожнюю наших Богів Війни !
Слава Україні !
Героям нашим Слава !
Бунт на десанте, нехатять жарицца.