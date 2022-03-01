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Бердянськ (115) війна (7386)

ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом "Точки-У", - виконком

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України знищили техніку окупантів на аеродромі захопленого росіянами Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляється у телеграм-каналі оперативного штабу Бердянського виконкому, передає Цензор.НЕТ.

"5 хвилин тому ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці тимчасово окупованого Бердянська блокують техніку армії РФ. ВIДЕО

Бердянців просять не виходити без необхідності надвір та подбати про свою безпеку. "Окупанти вештаються містом", - йдеться у повідомленні.

Виконком повідомляє, що вночі було зірвано кріплення на флагштоку з українським прапором. Мешканці Бердянська його відновили та підняли прапор.

ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У, - виконком 01
ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У, - виконком 02
ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У, - виконком 03
ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У, - виконком 04
ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У, - виконком 05

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Топ коментарі
+74
Рідненькі наші...
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01.03.2022 14:17
+69
Российская нефть продается с большими трудностями и большими скидками, пишет The Bell.

Так, еще на прошлой неделе дисконт на Urals в Европе достиг максимума в $11,6 за баррель (больше 10%) к Brent , а на этой неделе должен стать еще выше с учетом развития ситуации, отмечает издание.

На рынке преобладают панические настроения. Точный список российских банков, которые отключат от SWIFT, пока не опубликован, поэтому западные банки, обеспечивающие деятельность трейдеров, опасаются работать с российскими поставками в принципе.

Как писал Bloomberg, на прошлой неделе в Европе торговля российской нефтью уже была поставлена на паузу. Потребители ищут альтернативную «безопасную» нефть даже с премией. С тех пор о сокращении закупок российской нефти заявили нефтепереработчики Neste (Финляндия) и Preem (Швеция), а индийские и китайские потребители ограничили закупки.

По информации Reuters, «Сургутнефтегаз» не получил заявок на две танкерные партии Urals по 100 тысяч тонн из балтийских Усть-Луги и Приморска с отгрузкой в марте. На прошлой неделе заявки были, но компания не реализовала тендер из-за низкой цены, пишет агентство.

Танкеры под российскую нефть становятся отдельной проблемой: из-за санкционных рисков судовладельцы повышают стоимость аренды в разы или вообще отказываются рисковать судами и направлять их в российские порты. Свой вклад вносят страховщики, резко поднявшие премии на российском направлении.
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01.03.2022 14:18
+65
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01.03.2022 14:19
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Рідненькі наші...
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01.03.2022 14:17 Відповісти
Российская нефть продается с большими трудностями и большими скидками, пишет The Bell.

Так, еще на прошлой неделе дисконт на Urals в Европе достиг максимума в $11,6 за баррель (больше 10%) к Brent , а на этой неделе должен стать еще выше с учетом развития ситуации, отмечает издание.

На рынке преобладают панические настроения. Точный список российских банков, которые отключат от SWIFT, пока не опубликован, поэтому западные банки, обеспечивающие деятельность трейдеров, опасаются работать с российскими поставками в принципе.

Как писал Bloomberg, на прошлой неделе в Европе торговля российской нефтью уже была поставлена на паузу. Потребители ищут альтернативную «безопасную» нефть даже с премией. С тех пор о сокращении закупок российской нефти заявили нефтепереработчики Neste (Финляндия) и Preem (Швеция), а индийские и китайские потребители ограничили закупки.

По информации Reuters, «Сургутнефтегаз» не получил заявок на две танкерные партии Urals по 100 тысяч тонн из балтийских Усть-Луги и Приморска с отгрузкой в марте. На прошлой неделе заявки были, но компания не реализовала тендер из-за низкой цены, пишет агентство.

Танкеры под российскую нефть становятся отдельной проблемой: из-за санкционных рисков судовладельцы повышают стоимость аренды в разы или вообще отказываются рисковать судами и направлять их в российские порты. Свой вклад вносят страховщики, резко поднявшие премии на российском направлении.
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01.03.2022 14:18 Відповісти
Всім світом валити дурдом расея
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01.03.2022 14:20 Відповісти
Розїбашити їхні танкери нашими силами,які в нас є!
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01.03.2022 14:26 Відповісти
Русский военньій танкер - ту тьі понєл!
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01.03.2022 14:33 Відповісти
Нафта в танкері яка простоює вартує оплати від власника. За стоянку танкера треба платити. Тому якщо довго не забирати, то власник через де-який час змушений буде ще і доплатити тому хто "купить". (Моє розуміння).
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01.03.2022 15:01 Відповісти
Слава Україні
Смерть москалям.
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01.03.2022 14:18 Відповісти
Занадто сильно любимо ми свої свободи, щоби дозволити якомусь х*йлу ось так просто її у нас відібрати.
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01.03.2022 14:19 Відповісти
"Свабода? Аштоита? Как єто без царя? А кто тагда вас мидведями травед?"
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01.03.2022 14:28 Відповісти
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01.03.2022 14:19 Відповісти
мій родич створив.. талант!!
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01.03.2022 14:40 Відповісти
Слава ЗСУ ! Слава неньці Україні!
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01.03.2022 14:19 Відповісти
Российские банки подняли ставки по кредитам до 70% годовых
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01.03.2022 14:19 Відповісти
там и коммент интересный-Это уже смахивает на 90е,если конечно это не фейк(слово мантра)
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01.03.2022 14:33 Відповісти
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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01.03.2022 14:21 Відповісти
козаебы массово выезжают к кацапам, там освободилось куча никому не нужных овец.
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01.03.2022 14:21 Відповісти
Овец которые послали своих козлов в Украину. Осведомляйте кацапских вояк, что их жен и невест сейчас имеют во все дыры козаебы, которые воевать в Украину засцали ехать.
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01.03.2022 14:23 Відповісти
Намажте ті флагштоки солідолом, але товстим жирним слоєм, *** тоді хто залізе знімати прапор
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01.03.2022 14:21 Відповісти
а на уровне человеческих глаз .. псячим дерьмом ))))
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01.03.2022 14:42 Відповісти
Так вони просто перекусять трос...
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Зер гут. Це чудово!!!!!!!
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01.03.2022 14:22 Відповісти
Мочитемо вас кацапи і в параші і біля неї.Смерть вас чекає,це лиш питання часу!
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01.03.2022 14:23 Відповісти
Лайно підлягає поголовному Винищенню!!!
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01.03.2022 14:47 Відповісти
Флаг Украины будет поднят и в Севастополе, где ему законное место
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01.03.2022 14:23 Відповісти
Бердянськ вивчив слово "вештаються".
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01.03.2022 14:23 Відповісти
Якщо чесно можливо ні. Я з півдня, вивчив українську в дитинстві тому що кожного літа проводив у бабусі на селі. На півдні повно патріотів, які до останнього часу не вчили українську. Будь ласка, зважайте!
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01.03.2022 14:28 Відповісти
Та я ж не критикую, дійсно класно.
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01.03.2022 14:29 Відповісти
Так і є. В Бердянську лише в останній час почала лунати українська мова, в основному молодь. Але це вже дуже радує.
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01.03.2022 14:41 Відповісти
Просто зараз відмовився від кацпськой клавіатури. Назавжди. Українською мене навчило розмовляти Телебачення Торонто - за що дякую Щуру та іншим.
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01.03.2022 14:44 Відповісти
Я в 2014 році говорив про мову..Недоходило
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01.03.2022 14:59 Відповісти
Друже, та я навіть москаль. Лише два тижні в України був - тоді ще комп'ютерів ні у кого вдома не було.
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01.03.2022 15:06 Відповісти
Звичайно, зважимо.
Але, як казав герой фільму "Міміно" - "Я тебе один умный вещь скажу, но ты не обижайся"
Я досить літня людина. Школу закінчив на початку 70х. Я навчася в російськомовній школі (так батьки вирішили, щоб потім легче було вступити до ВИШу в будь-якому місті СРСР, а вдома ми спілкувались українською).
Так от, в нашій школі у Франківську було багато дітей військових. В нас викладали українську мову і літературу. Але вони були звільнені від цих предметів (воно і зрозуміло - були такі в старших класах, які вперше потрапили в Україну).
У мене був товариш, його батько служив в КДБ (до речі він врешті, не відразу, пішов шляхом батька, і потім служив в СБУ до відставки).
Вони вперше попали в Україну, а за національністю він був комі (з цим також була історія - у всіх документах від навідріз відмовлявся писати "русский", і писав "комі" - його навіть в комсомолі за це мурижили при прийомі).
Його ніхто не заставляв, але він сам ходив на уроки української мови і літератури. Казав - хочу вивчити і все. Провчив два роки (9й - 10й класи).
І випускні екзамени (тоді в школах здавали 8 предметів) з української обидва здав на відмінно.

Це я до того, хто хоче - той може.
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01.03.2022 16:40 Відповісти
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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01.03.2022 14:25 Відповісти
Плачу від щастя, слава ЗСУ!
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01.03.2022 14:25 Відповісти
Це так необхідна нам- ще одна малесенька перемога, що дає надію. Слава нашим захисникам!!! Повертайтесь живими!! Це мокшані одноразові, а для України - життя кожного її захисника безцінний скарб. Ми, ті що живуть в тилу, теж намагаємось робити маленькі речі, для великої перемоги. Ми є тут, ми охороняєм ваші тили, як вміємо.
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01.03.2022 14:26 Відповісти
Как так Ахтырка с населением 20 тыс. и
Бердянск 110 тыс.

Ахтырка бьётся на смерть , а Бердянск флаг.

Как так ?????????
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01.03.2022 14:27 Відповісти
Прохання негодовать де інде а не в коментах
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01.03.2022 14:34 Відповісти
Ахтирка,це місця іторичної Слави Ураїни
Бердянці,теж молодці!
Слава Націїї!!!
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01.03.2022 14:52 Відповісти
В Ахтырке есть ВСУ, в Бердянске - нет.
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01.03.2022 14:54 Відповісти
+
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01.03.2022 15:00 Відповісти
Сепарське місто! А то все спектакль головного сепара Бердянська. Бердянськ окупований уже не перший рік місцевими рюскоязичними тварями.
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01.03.2022 15:08 Відповісти
Якісь спокійні окупанти попалися.
Кажуть, на моє селище рухаються сябри, не знаю чим все закінчиться
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01.03.2022 14:28 Відповісти
Зробіть дируни
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01.03.2022 14:29 Відповісти
Позаварюйте їм "двьоркі" на бетерах. А потім - молотова!
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01.03.2022 14:46 Відповісти
Не лізьте під колеса "грузіть базаром" хай деморалізуються і обламаються
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01.03.2022 14:33 Відповісти
Нагодувати! Абиїм попустило...
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01.03.2022 14:53 Відповісти
"славянскіє " "братья"народи ,Нам показали-хто з них "народи" і хто з них "братья"
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01.03.2022 14:57 Відповісти
Слава Украине
Слава ТОЧКЕ У
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01.03.2022 14:28 Відповісти
Бердянськ тримайтесь, не лізьте під колеса, в нас є техніка, і ще прибуває!
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01.03.2022 14:29 Відповісти
Путін може обстріляти Білорусь, щоб налаштувати білорусів проти України.

Є ймовірність що Путін готує провокації і самі обстріляють Білорусь, щоб налаштувати білорусів проти України. Але у них нічого не вийде - сила горизонтальних зв'язків сильніша.
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01.03.2022 14:29 Відповісти
НАСТАЛО ВРЕМЯ СТАВИТЬ ТОЧКИ У ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ. Точки У мож докупити їх багато залишилось по світу. Молодці ЗСУ, навчились воювати, не так як в 14 за кожну будку ставили людей, цілі бригади розставляли в полях "под линеечку". Воюють з головою, орки скупчились - тепер розсіяли, а ще є трохи Вільх і парочка Нептунів, і кажуть ще щось - але ніхто не знає, побачимо
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01.03.2022 14:29 Відповісти
Iх було бiля 1000 нещодавно на озброеннi ЗСУ
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01.03.2022 14:48 Відповісти
*** люди вони ж повернуться . ці суки пруть як сарана . Робіть по місцю їх слідування якісь загражденія , бажано в тих місцях де звужується прохід , а якщо б поряд була позиція з якої їх коттелями можна б було закидати то взагалі б було бінго . Робіть *** спротив ! Дивіться на Суми та Чкрнігів , там русня пре як таргани і виздихає вся від тро
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01.03.2022 14:29 Відповісти
там навкруги така рівнина що огого. дерева аж біля Мангуша під Маріуполем з*являються
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01.03.2022 15:16 Відповісти
... не ну не вы определённо ***** тупые ...
... был же шанс ...
... и ехали бы домой ...
... нет ...
... удобрения, удобрения ...

... Смерть кацапам !
... Смерть рашкє-підоршкє !

😂😂😂

Обожнюю наших Богів Війни !
Слава Україні !
Героям нашим Слава !
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01.03.2022 14:31 Відповісти
Завдано удар по таганрозькому військовому аеродрому.
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01.03.2022 14:33 Відповісти
Фото ирадрома у студию.
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01.03.2022 14:50 Відповісти
Браво!!!
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01.03.2022 14:39 Відповісти
Слава Украине ! Так держать !
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01.03.2022 14:41 Відповісти
Молюсь за вас! Дякую! Слава Україні!!!
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01.03.2022 14:44 Відповісти
збс!
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01.03.2022 14:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
Мосты в Херсоне почему не взорвали? Росияне прут по этим мостам с Херсона на Николаев потом на выйдут на Одессу. Два моста в Херсоне, по ним с Крыма идут росияне
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01.03.2022 14:48 Відповісти
даже унитазы не успели ********
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01.03.2022 14:49 Відповісти
Пора провести акции возмездия по всему ********* .
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01.03.2022 14:53 Відповісти
Слава героям Украины!
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01.03.2022 15:00 Відповісти
Это делать нельзя без разрешения Молдовы, это их территория по закону
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01.03.2022 15:24 Відповісти
Ребята, может кто-то подтвердить инфу от Ляшко, что наши ********* по аэродрому Таганрога?
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01.03.2022 15:27 Відповісти
Як "Точкой У" лупанули, так відразу і Державний Прапор замайорів і місцева влада намалювалася.
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01.03.2022 15:42 Відповісти
Вроде прилетело на аэродром Таганрога ждем подтверждений.
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01.03.2022 16:04 Відповісти
 
 