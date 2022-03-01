Российские войска стреляли по мирным жителям в Черноморском, двое погибших

Российские военные в селе Черноморское в Херсонской области обстреляли местных жителей, в результате чего два человека погибли, трое тяжело ранены.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Защитники Украины захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" в Херсонской области. ВИДЕО

"...Оккупанты расстреливают мирное население. Только в с. Черноморское Бехтерской ТГ в результате обстрела двое местных жителей застрелены и трое тяжело ранены", - отметил Лагута.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Про хохлов что слышно? Не жалей их", - переписка уже мертвого российского оккупанта с россиянками. ФОТО