Российские войска стреляли по мирным жителям в Черноморском, двое погибших
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Российские военные в селе Черноморское в Херсонской области обстреляли местных жителей, в результате чего два человека погибли, трое тяжело ранены.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, передает Цензор.НЕТ.
"...Оккупанты расстреливают мирное население. Только в с. Черноморское Бехтерской ТГ в результате обстрела двое местных жителей застрелены и трое тяжело ранены", - отметил Лагута.
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Це ж міжнародний вбивця!Можливо він с віті зараз той, хто найбільше вбивств скоїв. Куди там маньякам, всяким Чикотилам.
Беларусь вступила в войну.
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starshinazapasa
1 марта, 13:11
На территорию Черниговской области вошли белорусские войска. Об этом сообщил спикер регионального управления сил теробороны «Север» Виталий Кириллов, передает Суспільне. Он подтвердил информацию о том, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.
"Беларусы. У вас сейчас зародилось национально-освободительное движение, настолько мощнейшее, что этого не ожидал никто. Вообще никто. Даже вы. Но вы бежите от этого движения в первых рядах сами же, и всё, как заклинание, повторяете мантру "У нас мирный протест, мы не против России, у нас тут не Майдан, мы все еще братья, мы просто Лукашенко хотим сместить". И всё никак не поймете, что Лукашенко - это и есть Россия.
Я так много пишу про Беларусь не потому, чтобы повыпендриваться, сунуть свой нос в чужие дела, поучить жизни или покидать дерьма на вентилятор.
Я так много пишу, потому что у вас сейчас решается не только ваша судьба. У вас решается судьба всего нашего региона.