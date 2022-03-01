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Российские войска стреляли по мирным жителям в Черноморском, двое погибших

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска стреляли по мирным жителям в Черноморском, двое погибших

Российские военные в селе Черноморское в Херсонской области обстреляли местных жителей, в результате чего два человека погибли, трое тяжело ранены.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, передает Цензор.НЕТ.

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"...Оккупанты расстреливают мирное население. Только в с. Черноморское Бехтерской ТГ в результате обстрела двое местных жителей застрелены и трое тяжело ранены", - отметил Лагута.

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Автор: Наталя Джума
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Какие они мужики?? Они ******..
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01.03.2022 14:40 Ответить
тех кто заходит из Крыма и Южного направления в плен не нужно брать. в Крыму оккупационные войска, там нет армии РФ - значит они не военные, а террористы.
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01.03.2022 14:39 Ответить
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
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01.03.2022 14:39 Ответить
Там мій добрий знайомий живе. Яке жахіття
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01.03.2022 14:39 Ответить
*****! Він в Чечні вбив 20 000 дітей! Йому *****!
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01.03.2022 14:40 Ответить
В Таганроге произошел взрыв на военном аэропорту, предположительно удар нанесли ВСУ. В соцсетях также публикуют видео горящего транспортника ИЛ-76, способного перевозить до 145 солдат с личным оружием.
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01.03.2022 14:41 Ответить
А в Сирії скільки він вбив дітей!

Це ж міжнародний вбивця!Можливо він с віті зараз той, хто найбільше вбивств скоїв. Куди там маньякам, всяким Чикотилам.
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01.03.2022 14:42 Ответить
ЗСУ, бийте по Ростову,Білгороду та другим цапським мисцям.Цапія має бути знищена!
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01.03.2022 14:51 Ответить
УБИТЬ всех кацапов !
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01.03.2022 15:26 Ответить
Журнал Аркадия Бабченко

Беларусь вступила в войну.
2 позиция в рейтинге


starshinazapasa
1 марта, 13:11

На территорию Черниговской области вошли белорусские войска. Об этом сообщил спикер регионального управления сил теробороны «Север» Виталий Кириллов, передает Суспільне. Он подтвердил информацию о том, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.

"Беларусы. У вас сейчас зародилось национально-освободительное движение, настолько мощнейшее, что этого не ожидал никто. Вообще никто. Даже вы. Но вы бежите от этого движения в первых рядах сами же, и всё, как заклинание, повторяете мантру "У нас мирный протест, мы не против России, у нас тут не Майдан, мы все еще братья, мы просто Лукашенко хотим сместить". И всё никак не поймете, что Лукашенко - это и есть Россия.
Я так много пишу про Беларусь не потому, чтобы повыпендриваться, сунуть свой нос в чужие дела, поучить жизни или покидать дерьма на вентилятор.

Я так много пишу, потому что у вас сейчас решается не только ваша судьба. У вас решается судьба всего нашего региона.
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01.03.2022 15:41 Ответить
 
 