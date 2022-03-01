Російські війська стріляли по мирних жителях у Чорноморському, двоє загиблих

Російські військові у селі Чорноморське на Херсонщині обстріляли місцевих жителів, унаслідок чого дві людини загинули, троє тяжко поранені.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: Захисники України захопили російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир" на Херсонщині. ВIДЕО

"...Окупанти розстрілюють мирне населення. Щойно у с. Чорноморське Бехтерської ТГ внаслідок обстрілу двоє місцевих жителів застрелено та троє тяжко поранені", - зазначив Лагута.

Читайте також: "Про хохлов что слышно? Не жалей их", - листування вже мертвого російського окупанта з росіянками. ФОТО