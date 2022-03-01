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Російські війська стріляли по мирних жителях у Чорноморському, двоє загиблих

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська стріляли по мирних жителях у Чорноморському, двоє загиблих

Російські військові у селі Чорноморське на Херсонщині обстріляли місцевих жителів, унаслідок чого дві людини загинули, троє тяжко поранені.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, передає Цензор.НЕТ.

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"...Окупанти розстрілюють мирне населення. Щойно у с. Чорноморське Бехтерської ТГ внаслідок обстрілу двоє місцевих жителів застрелено та троє тяжко поранені", - зазначив Лагута.

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https://youtu.be/WCn47oKrgGs

Взять ****** живым и по чуть чуть объяснять чья это земля
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01.03.2022 14:38 Відповісти
Какие они мужики?? Они ******..
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01.03.2022 14:40 Відповісти
тех кто заходит из Крыма и Южного направления в плен не нужно брать. в Крыму оккупационные войска, там нет армии РФ - значит они не военные, а террористы.
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01.03.2022 14:39 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
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01.03.2022 14:39 Відповісти
Там мій добрий знайомий живе. Яке жахіття
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01.03.2022 14:39 Відповісти
*****! Він в Чечні вбив 20 000 дітей! Йому *****!
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01.03.2022 14:40 Відповісти
В Таганроге произошел взрыв на военном аэропорту, предположительно удар нанесли ВСУ. В соцсетях также публикуют видео горящего транспортника ИЛ-76, способного перевозить до 145 солдат с личным оружием.
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01.03.2022 14:41 Відповісти
А в Сирії скільки він вбив дітей!

Це ж міжнародний вбивця!Можливо він с віті зараз той, хто найбільше вбивств скоїв. Куди там маньякам, всяким Чикотилам.
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01.03.2022 14:42 Відповісти
ЗСУ, бийте по Ростову,Білгороду та другим цапським мисцям.Цапія має бути знищена!
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01.03.2022 14:51 Відповісти
УБИТЬ всех кацапов !
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01.03.2022 15:26 Відповісти
Журнал Аркадия Бабченко

Беларусь вступила в войну.
2 позиция в рейтинге


starshinazapasa
1 марта, 13:11

На территорию Черниговской области вошли белорусские войска. Об этом сообщил спикер регионального управления сил теробороны «Север» Виталий Кириллов, передает Суспільне. Он подтвердил информацию о том, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.

"Беларусы. У вас сейчас зародилось национально-освободительное движение, настолько мощнейшее, что этого не ожидал никто. Вообще никто. Даже вы. Но вы бежите от этого движения в первых рядах сами же, и всё, как заклинание, повторяете мантру "У нас мирный протест, мы не против России, у нас тут не Майдан, мы все еще братья, мы просто Лукашенко хотим сместить". И всё никак не поймете, что Лукашенко - это и есть Россия.
Я так много пишу про Беларусь не потому, чтобы повыпендриваться, сунуть свой нос в чужие дела, поучить жизни или покидать дерьма на вентилятор.

Я так много пишу, потому что у вас сейчас решается не только ваша судьба. У вас решается судьба всего нашего региона.
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01.03.2022 15:41 Відповісти
 
 