"Кадыровцы", которые имели задачу ликвидировать Зеленского, уничтожены, - Данилов

Кадыровская группа, отправившаяся именно для ликвидации президента Владимира Зеленского, была уничтожена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Україна 24".

"Спецоперация, которая должна была быть проведена кадыровцами, нам уже известна. Мы получили информацию от представителей ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне. Непосредственно была уничтожена та кадыровская группа, которая отправилась именно для ликвидации нашего президента", – сказал Данилов.

Он отметил, что у них было разделение на две группы, и их отслеживали. По его словам, одна группа была накрыта в Гостомеле, другая группа находится под прицелом.

"Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, уходите отсюда", - добавил Данилов.