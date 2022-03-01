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Данилов (1057) Зеленский (16565) чеченцы (208)

"Кадыровцы", которые имели задачу ликвидировать Зеленского, уничтожены, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кадыровская группа, отправившаяся именно для ликвидации президента Владимира Зеленского, была уничтожена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Україна 24".

"Спецоперация, которая должна была быть проведена кадыровцами, нам уже известна. Мы получили информацию от представителей ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне. Непосредственно была уничтожена та кадыровская группа, которая отправилась именно для ликвидации нашего президента", – сказал Данилов.

Он отметил, что у них было разделение на две группы, и их отслеживали. По его словам, одна группа была накрыта в Гостомеле, другая группа находится под прицелом.

"Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, уходите отсюда", - добавил Данилов.
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Топ комментарии
+44
В нього вибору не було.
Не робіть вчергове з нього місію. Так, його зараз треба максимально підтримувати , але не забувайте, що до масштабного вторгнення, він лаяв запад, що його попереджав за це...
Будував дороги за рахунок недофінансування армії і нищення всіх оборонних проєктів...
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01.03.2022 17:53
+43
Для любителів хвалити зараз бубочку: це так, як тоді, коли півсела випихає автівку з багнюки, хвалити майстерність водія.
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01.03.2022 17:51
+36
здається, путін вирішив прорідити кадирівців Україною
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01.03.2022 17:47
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01.03.2022 18:20 Ответить
у кацапов какой то животный страх перед кавказцами. потому, что знают за них никто никогда вступится, а эти всегда стаей.
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01.03.2022 18:46 Ответить
Сейчас Днепр самый безопасный город, может потому что там Беня?
Да, и Кривой рог тоже.
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01.03.2022 18:26 Ответить
Там "Менора".
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01.03.2022 21:21 Ответить
в Кривом Роге каждый день воздушная тревога
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01.03.2022 23:15 Ответить
как почитаешь, так тут одни гении мысли и полководцы-президенты в одном лице..
если вы знаете как лучше, так идите на его место..
мерзко читать коменты, стараюсь это не делать...
даже в такое время, вы занимаетесь своим любимым делом, брызжите желчью, накидываете фекалий на вентилятор, красуетесь друг перед другом в "остроумии" и все вместе купаетесь в этой зловонной жиже...
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01.03.2022 18:26 Ответить
Мерзко приписывать клоуну заслуги ВСУ.... После победы нужно будет оценить сколько гадостей он сделал нашей армии и чего необходимого не сделал за 3 года своей службы на должности.
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02.03.2022 00:43 Ответить
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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02.03.2022 02:13 Ответить
Покажіть їхні мертві (не знаю, обличчя не підходить) . Та виставте в інеті.
"С_рана должна знать своих хєрроєв" в (знову не підбиру слова) - руська с_рана.
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01.03.2022 18:29 Ответить
У свій час Ро́нальд Уи́лсон Ре́йган починав свою карєру актором і поховав СРСР я думаю що Зеленський також актор поховає КАЦАПСТАН
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01.03.2022 18:31 Ответить
У Рейгана ще була 20 річна політична кар'єра, і навряд чи він би закатував в асфальт гроші, коли б йому весь світ криком кричав 3 місяці, що на нас нападуть. Рівень його рейганства видно в підготовці оборони. Я думаю, що якби він займався армією, а не набиванням карманім 3 роки всім своїм монозбродом, то ситуація була б іншою. Тому нетреба там вилизувать його бездарний зад. В нього просто зараз вибору нема, окрім як робити те,що необхідно. Чи може нагадать про абсолютно провальну пандемійну історію. Коли це все закінчиться- йому доведеться відповідать. І за саботаж фінансування армії, і за зруйновану ракетну програму і ще за багато інших злочинів.
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01.03.2022 19:01 Ответить
200%.
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01.03.2022 19:20 Ответить
Именно так!!!
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01.03.2022 19:41 Ответить
Ну таки тогда напишите про всю карьеру Рейгана, как он шел до президентства
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01.03.2022 19:09 Ответить
А в начальной школе вообще Рейган пел в хоре. Певец а стал президентом
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02.03.2022 00:45 Ответить
Кадыровцы? Зеледента? Насмерть? На самом деле? Насовсем? Да ладно киздеть, Данилов, сбрей брови, уже на Брежнева стал похож своим маразмом. Да зеля подарок для бункерфюрера от 73% идиотов Украины. Уйдет зеля в бозе, так сразу Порох станет Президентом Украины. Вот нахрена такую лажу выкладывать в интернете?
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01.03.2022 19:33 Ответить
"Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, уходите отсюда на уй", - добавил Данилов.
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01.03.2022 23:16 Ответить
Це скидається на початок нового сезону старого сералу.
З інтригуючою назвою: "Пир під час чуми."
Але маємо те, що маємо.
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02.03.2022 00:33 Ответить
А шо слуга закончился? И велик поломался?
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02.03.2022 00:47 Ответить
Буде вам "велік".
Зеленський з'явиться на обкладинках світових ЗМІ.
І українці пробачать йому нехтування обороною.
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02.03.2022 09:51 Ответить
Куля однаково легко проникає в голову кадирівця, чи іншої тварюки
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01.03.2022 19:38 Ответить
Ну почалось,я так розумію,як-би презом був Смешко чи Розумков,наприклад,нам-би вже давно була хана? Зебобики,не заспокоюйте себе,що вірно зробили і не забувайте,що це саме він привів в Україну орду,чи вже забули шашлики,подивитись в очі,Путін хороша людина,грошенята всі в дороги,ніхто на нас не нападе,це Захід навмисно підриває нашу економіку і до вечора не перерахую. На сьогодні в нього одна ВЕЛЕЧЕЗНА заслуга,що не втік з України,а в усьому іншому--це заслуга ГЕРОЇЧНОГО НАРОДУ,який з голими руками без зброї,блокує орків,а наші ГЕРОЇЧНІ воїни підсмажують його. Один,в цілях піару,дав героя Савченко,а інший навипередки,тіпа він кращий,аж 13-м присвоїв героя,а виявляється,вони живі!! Порох може і не найкращий през,але де був Зе перед початком війни і де був Порох,нагадати? І хто клянчив в Західу підтримку
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01.03.2022 19:44 Ответить
ТА ВСЕ ПРВДА,але не зараз,зараз це зовсім не клоун,потім розберемся,післяперемоги!
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01.03.2022 20:08 Ответить
Мабуть мало хто б про це нагадував, якби не ЗЕботи зі своїми одами "Найвеличнішому".
Дайте їм інші інструкції (якщо вони до чогось ще, крім облизування задів надаються), і буде відносний спокій.
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01.03.2022 20:15 Ответить
Та ти шо? А у него сейчас есть выбор? Сделал бы сейчас не так - снесут на фиг.
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02.03.2022 00:49 Ответить
я без крайностей. Кадыровцы (не чеченцы) очень распиарены (на кацапские деньги): ролики, съемки, 17 000 бойцов отправят в Украину и т.д. Это страшилка. Кацап боится чеченца на подсознании.. Украина десятки лет в рос. пространстве и этот страх внушался украинцам. Это миф... Кадыровцы не так сильны, как рисуются, в Украину приедет небольшая часть (но чума много), потому что надо дома охранять... поэтому ... не ведемся на картинки...
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01.03.2022 19:44 Ответить
Махновцы тоже когда то потопили в Днепре "Дикую дивизию" чеченцев.
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01.03.2022 21:27 Ответить
Чудово!💪👏💛💙💛💙💛💙. Ніхто не сумнівався! Слава ЗСУ!!!
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01.03.2022 19:58 Ответить
Форумчане, не грызитесь меж собой. Всё потом, после будете разбираться кто кому редиска и кто что делал и когда.
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01.03.2022 20:04 Ответить
Це тільки тому, що ЗЕботи приписують всі заслуги "стально-яйцевому (чи як там вони ижуть) рятівнику галактики".
Це не тільки дуже невірно!! Це образливо для більшості українців, котрих заслуги пробують приписати ЗЕ !! Котрий навіть не те, що нічого не робив, але шкодив!!

Тому звертайтеся, будь-ласка, до ЗЕботів. Хай повбиваються (віртуально). Не буде їх огидного облизування задку "суперЗЕроя" - зникне і 95% нагадувань про його колишні гріхи (але не про теперішні!)
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01.03.2022 20:20 Ответить
Подписываюсь под каждым словом! А то спросила, дайте весь список достижений за последние три года - меня обозвали провокатором. А я только очень хотела начать, наконец, гордиться этим не пойми кто, прости Господи! А один сказал так гордо: зато он не убежал! Я чуть со стула не упала))))

И не надо меня банить! ни одного мата, ни одного имени!!!
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01.03.2022 20:35 Ответить
Порох за свої бабки озброїв найбільшу команду тероборони в Києві
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01.03.2022 21:19 Ответить
Дмитрий Похилько ,алкаш обісцяний это твой папаша!
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01.03.2022 22:14 Ответить
А голову чё им не отрезали... на чечне вроде так положено..
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01.03.2022 20:09 Ответить
Слушайте ,сейчас не время выяснять ,что делал тогда ,что не сделал ,сейчас идет война ,война подлая ,с трусливым врагом, народом ,который боится своего царя -***** , нам нельзя выяснять между собой , кто за или против Зеленского, мы должны быть одно целое ,как сжатый кулак ,разорвем кацапов ,вычистим Украину от остатков кацапского вонючего биомусора ,которые валяются по всей стране,востановим страну ,и потом будем спорить кто за ,а кто против
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01.03.2022 20:16 Ответить
Правильно только не нужно заслуги ВСУ приписывать этому писькограю.
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02.03.2022 00:52 Ответить
До того, как мы успеем восстановить страну, они уже введут онлайн голосование и все законы, какие им нужны. Потом фиг что спросишь. Неужели не понятно???
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02.03.2022 04:37 Ответить
Главное, вагнеровцев не убивайте!
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01.03.2022 20:29 Ответить
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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02.03.2022 02:19 Ответить
Очередной подоляковский пиарбред!
Какой идиот в это поверит? Шли колонной, в кацапском обмундировании, чтобы ближе подобраться к бубочке? На каких идиотов это расчитано?
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01.03.2022 22:18 Ответить
Знищена елітна група кадирів
ців, яка планувала вбити Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=dk-F2UDPBw8
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01.03.2022 23:19 Ответить
Что за бред? Пранкеры какие-то не артистичные попались. Но техника хорошая. А чего они не доложили, когда ходили в туалет и какой был стул?
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02.03.2022 04:45 Ответить
ты духой?
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02.03.2022 09:17 Ответить
чаг1акъ
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02.03.2022 05:36 Ответить
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