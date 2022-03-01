"Кадыровцы", которые имели задачу ликвидировать Зеленского, уничтожены, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кадыровская группа, отправившаяся именно для ликвидации президента Владимира Зеленского, была уничтожена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Україна 24".
"Спецоперация, которая должна была быть проведена кадыровцами, нам уже известна. Мы получили информацию от представителей ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне. Непосредственно была уничтожена та кадыровская группа, которая отправилась именно для ликвидации нашего президента", – сказал Данилов.
Он отметил, что у них было разделение на две группы, и их отслеживали. По его словам, одна группа была накрыта в Гостомеле, другая группа находится под прицелом.
"Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, уходите отсюда", - добавил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Да, и Кривой рог тоже.
если вы знаете как лучше, так идите на его место..
мерзко читать коменты, стараюсь это не делать...
даже в такое время, вы занимаетесь своим любимым делом, брызжите желчью, накидываете фекалий на вентилятор, красуетесь друг перед другом в "остроумии" и все вместе купаетесь в этой зловонной жиже...
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
"С_рана должна знать своих хєрроєв" в (знову не підбиру слова) - руська с_рана.
З інтригуючою назвою: "Пир під час чуми."
Але маємо те, що маємо.
Зеленський з'явиться на обкладинках світових ЗМІ.
І українці пробачать йому нехтування обороною.
Дайте їм інші інструкції (якщо вони до чогось ще, крім облизування задів надаються), і буде відносний спокій.
Це не тільки дуже невірно!! Це образливо для більшості українців, котрих заслуги пробують приписати ЗЕ !! Котрий навіть не те, що нічого не робив, але шкодив!!
Тому звертайтеся, будь-ласка, до ЗЕботів. Хай повбиваються (віртуально). Не буде їх огидного облизування задку "суперЗЕроя" - зникне і 95% нагадувань про його колишні гріхи (але не про теперішні!)
И не надо меня банить! ни одного мата, ни одного имени!!!
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Какой идиот в это поверит? Шли колонной, в кацапском обмундировании, чтобы ближе подобраться к бубочке? На каких идиотов это расчитано?
ців, яка планувала вбити Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=dk-F2UDPBw8