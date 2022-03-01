"Кадирівці", які мали завдання ліквідувати Зеленського, знищені, – Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кадирівська група, яка вирушила саме для ліквідації Президента Володимира Зеленського, була знищена.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Україна 24".
"Спецоперація, яка мала бути проведена кадировцями, нам вже відома. Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не мають бажання брати участь в цій кривавій війні. Безпосередньо була знищена та кадирівська група, яка вирушила саме для ліквідації нашого Президента", – сказав Данілов.
Він зазначив, що у них був розподіл на дві групи, і їх відстежували. За його словами, одна група була накрита в Гостомелі, інша група знаходиться під прицілом.
"Ми не віддамо нікому ні нашого Президента, ні нашу країну. Це наша земля, ідіть звідси геть", – додав Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Да, и Кривой рог тоже.
если вы знаете как лучше, так идите на его место..
мерзко читать коменты, стараюсь это не делать...
даже в такое время, вы занимаетесь своим любимым делом, брызжите желчью, накидываете фекалий на вентилятор, красуетесь друг перед другом в "остроумии" и все вместе купаетесь в этой зловонной жиже...
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
"С_рана должна знать своих хєрроєв" в (знову не підбиру слова) - руська с_рана.
З інтригуючою назвою: "Пир під час чуми."
Але маємо те, що маємо.
Зеленський з'явиться на обкладинках світових ЗМІ.
І українці пробачать йому нехтування обороною.
Дайте їм інші інструкції (якщо вони до чогось ще, крім облизування задів надаються), і буде відносний спокій.
Це не тільки дуже невірно!! Це образливо для більшості українців, котрих заслуги пробують приписати ЗЕ !! Котрий навіть не те, що нічого не робив, але шкодив!!
Тому звертайтеся, будь-ласка, до ЗЕботів. Хай повбиваються (віртуально). Не буде їх огидного облизування задку "суперЗЕроя" - зникне і 95% нагадувань про його колишні гріхи (але не про теперішні!)
И не надо меня банить! ни одного мата, ни одного имени!!!
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Какой идиот в это поверит? Шли колонной, в кацапском обмундировании, чтобы ближе подобраться к бубочке? На каких идиотов это расчитано?
ців, яка планувала вбити Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=dk-F2UDPBw8