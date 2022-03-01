"Кадирівці", які мали завдання ліквідувати Зеленського, знищені, – Данілов

Кадирівська група, яка вирушила саме для ліквідації Президента Володимира Зеленського, була знищена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Україна 24".

Читайте також: Більшість "кадировців" після величезних втрат залишили Україну, - Грозєв

"Спецоперація, яка мала бути проведена кадировцями, нам вже відома. Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не мають бажання брати участь в цій кривавій війні. Безпосередньо була знищена та кадирівська група, яка вирушила саме для ліквідації нашого Президента", – сказав Данілов.

Він зазначив, що у них був розподіл на дві групи, і їх відстежували. За його словами, одна група була накрита в Гостомелі, інша група знаходиться під прицілом.

Читайте також: Російські окупанти обстріляли телевежу у Києві. ВIДЕО

"Ми не віддамо нікому ні нашого Президента, ні нашу країну. Це наша земля, ідіть звідси геть", – додав Данілов.