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Російські окупанти обстріляли телевежу у Києві. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли телевежу в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 1 березня, ввечері війська РФ обстріляли телевежу в Києві.

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"Попадання в апаратну мовника на телевежі. Якийсь час, канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів", - повідомили в МВС.

Російські окупанти обстріляли телевежу у Києві 01

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Топ коментарі
+53
Ми ж не в НАТО.

Ми ж нейтральна країна.

А отже нейтральну країну можна бомбить а от захищать не можна!

Курва мать...
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01.03.2022 17:26
+39
Без ПВО - буде біда
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01.03.2022 17:25
+31
Да блин попали. Просто вышку не кацапы строили и ее не так просто обрушить.
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01.03.2022 17:27
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чому все ще не підірваний міст через керченську протоку???
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01.03.2022 23:04 Відповісти
Міжнародній спільноті треба примусово ВИМИКАТИ ГЛОНАСС, як систему завдяки якій наводяться на ціль ракети країни агресора - росії.

Ще треба якось обдурити ракетний TERCOM як систему позіціонування та корекції траси польоту ракет агресора.
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01.03.2022 23:48 Відповісти
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