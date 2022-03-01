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Російські окупанти обстріляли телевежу у Києві. ВIДЕО
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Війська РФ обстріляли телевежу в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 1 березня, ввечері війська РФ обстріляли телевежу в Києві.
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"Попадання в апаратну мовника на телевежі. Якийсь час, канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів", - повідомили в МВС.
Топ коментарі
+53 Bo Nilsson 358628d6
показати весь коментар01.03.2022 17:26
+39 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар01.03.2022 17:25
+31 Герхард
показати весь коментар01.03.2022 17:27
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Ще треба якось обдурити ракетний TERCOM як систему позіціонування та корекції траси польоту ракет агресора.