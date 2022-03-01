Російські окупанти обстріляли телевежу у Києві. ВIДЕО

Війська РФ обстріляли телевежу в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 1 березня, ввечері війська РФ обстріляли телевежу в Києві.

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"Попадання в апаратну мовника на телевежі. Якийсь час, канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів", - повідомили в МВС.