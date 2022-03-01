Российские оккупанты обстреляли телевышку в Киеве. ВИДЕО

Войска РФ обстреляли телевышку в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 1 марта, вечером войска РФ обстреляли телевышку в Киеве.

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"Попадание в аппаратную вещателя на телевышке. Какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", - сообщили в МВД.