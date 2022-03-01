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Российские оккупанты обстреляли телевышку в Киеве. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли телевышку в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 1 марта, вечером войска РФ обстреляли телевышку в Киеве.

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"Попадание в аппаратную вещателя на телевышке. Какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", - сообщили в МВД.

Российские оккупанты обстреляли телевышку в Киеве 01
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Топ комментарии
+53
Ми ж не в НАТО.

Ми ж нейтральна країна.

А отже нейтральну країну можна бомбить а от захищать не можна!

Курва мать...
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01.03.2022 17:26
+39
Без ПВО - буде біда
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01.03.2022 17:25
+31
Да блин попали. Просто вышку не кацапы строили и ее не так просто обрушить.
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01.03.2022 17:27
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чому все ще не підірваний міст через керченську протоку???
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01.03.2022 23:04 Ответить
Міжнародній спільноті треба примусово ВИМИКАТИ ГЛОНАСС, як систему завдяки якій наводяться на ціль ракети країни агресора - росії.

Ще треба якось обдурити ракетний TERCOM як систему позіціонування та корекції траси польоту ракет агресора.
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01.03.2022 23:48 Ответить
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