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Российские оккупанты обстреляли телевышку в Киеве. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли телевышку в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 1 марта, вечером войска РФ обстреляли телевышку в Киеве.
"Попадание в аппаратную вещателя на телевышке. Какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", - сообщили в МВД.
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