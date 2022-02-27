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Більшість "кадировців" після величезних втрат залишили Україну, - Грозєв
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Більша частина особистого загону Кадирова після величезних втрат залишає Україну.
Про це повідомив керівник Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримував повідомлення від чеченських джерел, що після величезних втрат особистої "армії" Кадирова (зокрема :повідомлялося, що 70 з них обвуглені після одного удару Байрактару), більшість з них повернулися назад", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+97 vitaliymkua
показати весь коментар27.02.2022 17:46
+96 Перехватчик
показати весь коментар27.02.2022 17:42
+67 Aleksandr Kreng
показати весь коментар27.02.2022 17:43
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Але мені б хотілось фото їх побачити групове , хоч у кучі.. Це ж не військова таємниця, мабудь?