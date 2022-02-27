Більшість "кадировців" після величезних втрат залишили Україну, - Грозєв

Більша частина особистого загону Кадирова після величезних втрат залишає Україну.

Про це повідомив керівник Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримував повідомлення від чеченських джерел, що після величезних втрат особистої "армії" Кадирова (зокрема :повідомлялося, що 70 з них обвуглені після одного удару Байрактару), більшість з них повернулися назад", - йдеться в повідомленні.

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