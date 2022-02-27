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Більшість "кадировців" після величезних втрат залишили Україну, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Більшість

Більша частина особистого загону Кадирова після величезних втрат залишає Україну.

Про це повідомив керівник Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримував повідомлення від чеченських джерел, що після величезних втрат особистої "армії" Кадирова (зокрема :повідомлялося, що 70 з них обвуглені після одного удару Байрактару), більшість з них повернулися назад", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+97
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27.02.2022 17:46
+96
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27.02.2022 17:42
+67
Загорели и теперь можно домой. Кадирову пламенный привет
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27.02.2022 17:43
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Там ещё какие-то волки были когда-то давно на мотоциклах, а они где? Почему не едут спасать русскоговорящих снегирей? Вроде "ночные волки" , если не ошибаюсь)
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27.02.2022 18:02 Відповісти
Косметички шукають.
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27.02.2022 18:12 Відповісти
И вот я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок.

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27.02.2022 18:03 Відповісти
Запустите что-то по крымскому мосту! Пожалуйста ©
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27.02.2022 18:03 Відповісти
Назва статті не правдива!!!! МЕНШІСТЬ!!! Деякі навіть частково.
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27.02.2022 18:04 Відповісти
Поверніть їх Кадирову завернутими у савани зі свинних шкір 🐷🐷🐷
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27.02.2022 18:05 Відповісти
Оу)мсье понимает толк в извращениях
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27.02.2022 18:46 Відповісти
Краще салом набальзамувати.
Але мені б хотілось фото їх побачити групове , хоч у кучі.. Це ж не військова таємниця, мабудь?
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01.03.2022 19:35 Відповісти
Вівцейоби пішли у Україну за вовною, а вернулись лисими. Кадирка тепер їм рвані сраки зализує.
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27.02.2022 18:10 Відповісти
Дуже приємна новина! Нарешті цей ****** стулить свою пельку!
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27.02.2022 18:12 Відповісти
Вроді бульбаші на заміну напрошуються піджаритися.
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27.02.2022 18:15 Відповісти
зверье обдрысталось
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27.02.2022 18:21 Відповісти
Че ослоебы ********* а так петушились
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27.02.2022 18:45 Відповісти
это не касапов на бутылки сажать....и не рынки отжимать
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27.02.2022 18:50 Відповісти
Ну, так вони завжди такі були. Десь рускіх мальчіков на Росії експлуатірувать та тероризувати, або мирне населення мародерити, то це вони борзі шо капєц, а як зтикаються із справжнім опором, то одразу двухсотяться та соблюдают пєрєміріє. )
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27.02.2022 18:57 Відповісти
Втікнули ті, кого не покусали поросята...
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27.02.2022 19:15 Відповісти
Тю, а що так швидко? Памперси з собою не взяли на зміну?
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27.02.2022 19:23 Відповісти
ишаки неблагодарные и Чеченцы и Украинцы кровь проливали, что б у вас было право на своя язык и культуру-веру - а вы служите палачам своих дедов, отцов и братьев!!!!
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27.02.2022 21:09 Відповісти
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