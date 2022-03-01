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Бесполетную зону над Украиной сделать возможно, – Волкер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бесполетную зону над Украиной сделать возможно, – Волкер

Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО могут обеспечить бесполетную зону над Украиной, несмотря на обеспоенность, что будут вовлечены в прямой конфликт с Россией.

Такое убеждение выразил во вторник бывший спецпредставитель США по Украине, экс-посол США при НАТО Курт Волкер, передает собственный корреспондент Укринформа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинцам нужно больше ракет Стингер, больше Джавелинов, основных боеприпасов, им нужна помощь с противовоздушной обороной. И я бы рекомендовал, и я уверен, что для нас это была бы хорошая идея - ввести бесполетную зону", - отметил Волкер.

Сначала, по его словам, это можно сделать над Киевом и Западной Украиной – с участием союзников, в частности, Великобритании, Польши, возможно, Турции. Необходимо предотвратить, прежде всего, атаки против гражданского населения и критической инфраструктуры, такой как АЭС, добавил бывший высокопоставленный дипломат.

"Обоснований для этого предостаточно", - подчеркнул Волкер.

Несмотря на обеспокоенность, что это втянет НАТО в прямой конфликт, это, по его словам, все же можно сделать по примерам предыдущих операций, а именно, с ограничениями по целям, по условиям применения компонентов, для обеспечения бесполетной зоны, а не для атак по другим, если сами не подверглись нападению.

"Я думаю, что это возможно, и это нужно сделать немедленно", - отметил Волкер.

В то же время он выразил убеждение, что все больше людей в России, в том числе среди военных, "начинают понимать", что находятся в руках необузданного безумца, у которого также есть доступ к ядерному оружию, а также, что Путин ведет свою страну к разрушению.

"Единственную угрозу для России предствляет лично Владимир Путин. Никто другой не угрожает России, никто не нападает на нее. Меры, которые вводятся против России, сейчас являются исключительно экономическими, разработаны прежде всего для того, чтобы подорвать их военные усилия", - отметил бывший посол.

Все, что нужно сделать России, – это остановиться, но Путин на это не хочет идти.

"Как это все закончится... Думаю, наиболее вероятный сценарий, который я вижу, Россия продолжит нападать и пытаться убивать украинцев, но завязнет. Украина не будет сдаваться и будет жестко воевать в защиту своей страны, своих городов", - отметил Волкер.

Кроме того, по его словам, санкции и глобальное давление на Россию продолжат увеличиваться. В то же время он выразил убеждение, что этот процесс следует усилить и ускорить со стороны Запада.
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Топ комментарии
+60
Дай Боже.
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01.03.2022 19:07
+44
это не новость, а частное мнение БЫВШЕГО чиновника, они все когда становятся с приставкой экс-, начинают говорить правильные вещи
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01.03.2022 19:11
+42
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт: Партия оружия из Германии уже на пути в Украину и прибудет туда за считанные часы. Речь идет о поставках ПТУРС и ПЗРК Stinger. Русский танк и самолет, иди *****,
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01.03.2022 19:08
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Jesli sdelatj bezpoljotnuju zonu nad Ukrainoi, to eto budet krovavoje mesevo okupantu, pestec bi procvetal
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01.03.2022 23:09 Ответить
Закройте небо над женщинами и детьми Украины, а на земле мы сами справимся!
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01.03.2022 23:16 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 23:38 Ответить
спецпредставитель Трампа по Украине дело говорит!
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01.03.2022 23:40 Ответить
нужна..обеспокоенность..можно..Треба мать вашу!
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01.03.2022 23:44 Ответить
На данный момент Байден отказал в поддержке этого вопроса « not going to happen", как и в вопросе поддержки американскими военными. Многие здесь надеются что это не правда и что Байден просто врет, но пока его чаще видят дома отдыхающего.
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02.03.2022 00:15 Ответить
ставьте уже Патриоты в центре Украины, чтобы прикрывали всю Украину и успели везде долететь и всё перехватить.
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02.03.2022 04:51 Ответить
почему? что случилось?
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02.03.2022 07:19 Ответить
Могут но не хотят?
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02.03.2022 08:14 Ответить
Потрібно дотискати
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02.03.2022 08:45 Ответить
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