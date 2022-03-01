Безполітну зону над Україною зробити можливо, – Волкер

Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО можуть забезпечити безполітну зону над Україною – попри занепокоєння, що будуть втягнуті у прямий конфлікт з Росією.

Таке переконання висловив у вівторок колишній спецпредставник США по Україні, експосол США при НАТО Курт Волкер, передає власний кореспондент Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українцям потрібно більше ракет "Стінгер", більше "Джавелінів", основних боєприпасів, їм потрібна допомога з протиповітряною обороною. І я би рекомендував, і я впевнений, що для нас це була би гарна ідея - запровадити безполітну зону",- зауважив Волкер.

Спочатку, за його словами, це можна зробити над Києвом та Західною Україною – за участю союзників, зокрема, Великої Британії, Польщі, можливо Туреччини. Необхідно запобігти, насамперед, атакам проти цивільного населення та критичної інфраструктури, такої як АЕС, додав колишній високопоставлений дипломат.

"Обґрунтувань для цього більше ніж достатньо", - наголосив Волкер.

Попри занепокоєння, що це втягне НАТО у прямий конфлікт, це, за його словами, все ж можна зробити за прикладами попередніх операцій, а саме, з обмеженнями по цілях, по умовах застосування компонентів, для забезпечення лише безполітної зони, а не для атак по інших, якщо самі не зазнали нападу.

"Я думаю, що це можливо, і це треба зробити негайно", - зазначив Волкер.

Водночас, він висловив переконання, що все більше людей в Росії, в тому числі серед військових "починають розуміти", що перебувають у руках навіженого безумця, який також має доступ до ядерної зброї, а також, що Путін веде свою країну до руйнації.

"Єдину загрозу для Росії становить особисто Володимир Путін. Ніхто інший не загрожує Росії, ніхто не нападає на неї. Заходи, які запроваджуються проти Росії наразі є виключно економічними, розроблені насамперед для того, щоби підірвати їхні військові зусилля",- зауважив колишній посол.

Все, що потрібно зробити Росії – це зупинитися, але Путін на це не хоче йти.

"Як це все закінчиться… Думаю, найбільш вірогідний сценарій, який я бачу, Росія продовжить нападати та намагатися вбивати українців, але зав’язне. Україна не здаватиметься та воюватиме жорстко на захист своєї країни, своїх міст",- зазначив Волкер.

Крім того, за його словами, санкції та глобальний тиск на Росію продовжить зростати. Водночас він висловив переконання, що цей процес потрібно посилити й пришвидшити з боку Заходу.