УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18943 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
63636 112
Україна (4078) Волкер Курт (353) закрите небо (22)

Безполітну зону над Україною зробити можливо, – Волкер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Безполітну зону над Україною зробити можливо, – Волкер

Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО можуть забезпечити безполітну зону над Україною – попри занепокоєння, що будуть втягнуті у прямий конфлікт з Росією.

Таке переконання висловив у вівторок колишній спецпредставник США по Україні, експосол США при НАТО Курт Волкер, передає власний кореспондент Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українцям потрібно більше ракет "Стінгер", більше "Джавелінів", основних боєприпасів, їм потрібна допомога з протиповітряною обороною. І я би рекомендував, і я впевнений, що для нас це була би гарна ідея - запровадити безполітну зону",- зауважив Волкер.

Спочатку, за його словами, це можна зробити над Києвом та Західною Україною – за участю союзників, зокрема, Великої Британії, Польщі, можливо Туреччини. Необхідно запобігти, насамперед, атакам проти цивільного населення та критичної інфраструктури, такої як АЕС, додав колишній високопоставлений дипломат.

"Обґрунтувань для цього більше ніж достатньо", - наголосив Волкер.

Попри занепокоєння, що це втягне НАТО у прямий конфлікт, це, за його словами, все ж можна зробити за прикладами попередніх операцій, а саме, з обмеженнями по цілях, по умовах застосування компонентів, для забезпечення лише безполітної зони, а не для атак по інших, якщо самі не зазнали нападу.

"Я думаю, що це можливо, і це треба зробити негайно", - зазначив Волкер.

Водночас, він висловив переконання, що все більше людей в Росії, в тому числі серед військових "починають розуміти", що перебувають у руках навіженого безумця, який також має доступ до ядерної зброї, а також, що Путін веде свою країну до руйнації.

"Єдину загрозу для Росії становить особисто Володимир Путін. Ніхто інший не загрожує Росії, ніхто не нападає на неї. Заходи, які запроваджуються проти Росії наразі є виключно економічними, розроблені насамперед для того, щоби підірвати їхні військові зусилля",- зауважив колишній посол.

Все, що потрібно зробити Росії – це зупинитися, але Путін на це не хоче йти.

"Як це все закінчиться… Думаю, найбільш вірогідний сценарій, який я бачу, Росія продовжить нападати та намагатися вбивати українців, але зав’язне. Україна не здаватиметься та воюватиме жорстко на захист своєї країни, своїх міст",- зазначив Волкер.

Крім того, за його словами, санкції та глобальний тиск на Росію продовжить зростати. Водночас він висловив переконання, що цей процес потрібно посилити й пришвидшити з боку Заходу.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+60
Дай Боже.
показати весь коментар
01.03.2022 19:07
+44
это не новость, а частное мнение БЫВШЕГО чиновника, они все когда становятся с приставкой экс-, начинают говорить правильные вещи
показати весь коментар
01.03.2022 19:11
+42
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт: Партия оружия из Германии уже на пути в Украину и прибудет туда за считанные часы. Речь идет о поставках ПТУРС и ПЗРК Stinger. Русский танк и самолет, иди нахуй,
показати весь коментар
01.03.2022 19:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Jesli sdelatj bezpoljotnuju zonu nad Ukrainoi, to eto budet krovavoje mesevo okupantu, pestec bi procvetal
показати весь коментар
01.03.2022 23:09 Відповісти
Закройте небо над женщинами и детьми Украины, а на земле мы сами справимся!
показати весь коментар
01.03.2022 23:16 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показати весь коментар
01.03.2022 23:38 Відповісти
спецпредставитель Трампа по Украине дело говорит!
показати весь коментар
01.03.2022 23:40 Відповісти
нужна..обеспокоенность..можно..Треба мать вашу!
показати весь коментар
01.03.2022 23:44 Відповісти
На данный момент Байден отказал в поддержке этого вопроса « not going to happen", как и в вопросе поддержки американскими военными. Многие здесь надеются что это не правда и что Байден просто врет, но пока его чаще видят дома отдыхающего.
показати весь коментар
02.03.2022 00:15 Відповісти
ставьте уже Патриоты в центре Украины, чтобы прикрывали всю Украину и успели везде долететь и всё перехватить.
показати весь коментар
02.03.2022 04:51 Відповісти
почему? что случилось?
показати весь коментар
02.03.2022 07:19 Відповісти
Могут но не хотят?
показати весь коментар
02.03.2022 08:14 Відповісти
Потрібно дотискати
показати весь коментар
02.03.2022 08:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 