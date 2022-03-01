Зеленский: Если НАТО не готово принять Украину, нам нужны гарантии безопасности

Если страны-участницы НАТО не готовы принимать Украину в оборонный альянс, то нужно выработать гарантии безопасности для Киева. Это будет означать защиту территориальной целостности нашей страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.

"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", - отметил Зеленский.

Он добавил, что необходимо гарантировать территориальную целостность, защиту границ, особые отношения со всеми соседями и безопасность.

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