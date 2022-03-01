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Зеленский: Если НАТО не готово принять Украину, нам нужны гарантии безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский: Если НАТО не готово принять Украину, нам нужны гарантии безопасности

Если страны-участницы НАТО не готовы принимать Украину в оборонный альянс, то нужно выработать гарантии безопасности для Киева. Это будет означать защиту территориальной целостности нашей страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.

"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", - отметил Зеленский.

Он добавил, что необходимо гарантировать территориальную целостность, защиту границ, особые отношения со всеми соседями и безопасность.

Читайте также: "Я спросил у 27 лидеров Европы, готовы ли они принять Украину в НАТО. Все боятся, не отвечают. А мы не боимся!" - Зеленский
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Топ комментарии
+67
Гарантіями безпеки треба було самим займатись.
Спершу АРМІЯ. Потім все решта.
Але що вже говорити..
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01.03.2022 19:57
+45
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01.03.2022 19:56
+31
Будь який папірець підписаний роією працювати не буде. Гарантія одна сильна армія. Озброена ******** зброєю у великій кількості та ТО теж озброєна не лише автоматами
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01.03.2022 20:00
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Якщо читати між рядків, складається враження, що нас готують до нейтрального статусу.
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01.03.2022 20:09 Ответить
"Тому що Росія не хоче..." - як **** це роздивитись? Я ригаю
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01.03.2022 20:10 Ответить
Він їх подначив
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01.03.2022 23:14 Ответить
однозначно только НАТО!
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01.03.2022 20:12 Ответить
Все вірно - що він сказав не так?
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01.03.2022 20:12 Ответить
дайте то, дайте це.. а сам не пробував щось зробити???
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01.03.2022 21:51 Ответить
Я что-то подзапутался. Вова уже согласен не в НАТО, но чтобы оно нас пообещало защищать? Непонятный выкрутас.
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01.03.2022 20:12 Ответить
ага .какя то недоговоренность.....
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01.03.2022 20:14 Ответить
Киев окружают, ракеты над Киевом как у себя дома летают, он и просит хоть что нибудь чтоб это остановить , вообще молодец в Киеве сидит, народ не бросает, невнятно ,но хоть чтото пытается сделать
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01.03.2022 21:39 Ответить
Так он на то и президент, чтобы там находиться. Кроме него там, кстати, ещё 3 миллиона человек находятся. Под теми же ракетами.
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01.03.2022 21:44 Ответить
і в набагато гірших умовах!!!!
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01.03.2022 21:53 Ответить
Он в отчаянии пытается добиться хоть какую-то защиту и не сдать Украину *****.
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01.03.2022 23:50 Ответить
Що він несе.Які до біса гарантії!Курс до НАТО записаний в Конституції.Що там макака Арахамія "напереговорював",що чуємо таку заяву?
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01.03.2022 20:13 Ответить
Для тебе та для таких як ти!
Гарантії БЕЗПЕКИ!!!!
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01.03.2022 20:47 Ответить
Де і хто заявляв,що НАТО не хоче приймати Україну?Навпаки НАТО не пішли на шантаж пуйла і не закрили перед нами двері.Зараз,фактично,Зеля підіграє кремлівському вилупку,який вимагає відмови України від НАТО.
Взагалі на такі теми Зе повинен заткнути своє помело.Є фахові дипломати,які займаються такими питаннями.Це не рівень актора "разговорного жанра".Бо несе його не в той степ
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01.03.2022 21:38 Ответить
так йому вже корону таку поклали, що вже уявляє себе просто вселенським генієм! от і заносить остапа!
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01.03.2022 21:56 Ответить
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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02.03.2022 06:40 Ответить
На жаль, вчора - власне пішли на шантаж пуйла.
Ізраїль злякався, що пуйло справді надасть ядерну зброю Асаду, і за допомогою впливових євреїв Європи, зупинив надання Україні авіації.
Ізраїль з такою загрозою жартувати не збирається...

Хто тепер скаже, що ядерну зброю Україна правильно віддала?

Байден же категорично не хоче безполітної зони - тут нічого нового, бо в його оточенні маса людей Обами, котрих спосіб (без)дії ми дуже добре знаємо.

Єдиний шанс, котрий ще є в найближчі дні (поки світові медіа накручені на українскій тематиці), що тиск громадськості... але два найкращих розв"язання (різке посилення авіації або безполітна зона) за 2 останні дні зробилися малореальними.

Хоч дуже боюся, що доведеться вигризати перемогу кров"ю багатьох українців.
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02.03.2022 01:47 Ответить
Та назвати ці гарантії:
"Будапештський Меморандум ver. preAlf 0.2"
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01.03.2022 20:14 Ответить
Не так давно, за звернення ВРади України до конгресу США - про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО ,що гарантувало Україні і її народу безпеку ,проголосовала протів вся ВРада ,за виключенням мабуть 26 депутатів.Сам Кулєба переконував,чому цього не потрібно робити, Можливість отримання такої гарантії від США було зліквідовано ,
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01.03.2022 20:15 Ответить
Чисто еарейский выкрутас
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01.03.2022 20:17 Ответить
⚡️ Компания-оператор «Северного потока - 2» объявила о банкротстве, - сообщает ТАСС.
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01.03.2022 20:17 Ответить
на фоне того что происходит , северный поток это крошка в море , сейчас газ по 2000 будет кацапы будут продовать в 10 раз меньше а получать столько же тем более бакс в небеса улетел а они валюту за газ и за нефть получают
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01.03.2022 21:56 Ответить
Знов Єрмака пустили до кабінету .
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01.03.2022 20:19 Ответить
Добре, що не Медведчука відправили зв'язковим до *****.
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02.03.2022 06:44 Ответить
Как показывает время от это нато твари которые смотрят как убивают наш народ.И думают только за свою жопу.Нам нужна своя сильная армия со своим сильнейшим оружием по всем направлениям плюс обязательный щит в воздухе.
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01.03.2022 20:19 Ответить
а как же дорогі!??????
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01.03.2022 21:57 Ответить
Зєля!
Твої довгі, просторові, яскраві, пафосні "речухи" ПОВИННІ, курва, бути зведені до фрази з двох, чуєш, ДВОХ!!! слів:" ДАЙТЕ ЗБРОЮ!!!"
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01.03.2022 20:20 Ответить
Не панікер ні разу але маю просте питання: де наше ПВО! Небо голе і беззахисне! Де ???? Ладно провінція -чому столиця і "перша" столиця абсолютно незахищені!!!???
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01.03.2022 20:53 Ответить
порошенко падла більше не хтів купувати ППО, це він винний

А бубочка он яйцями аж блищіть
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02.03.2022 00:27 Ответить
Така сильна нація і такий тупий клоун зверху неї...
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01.03.2022 20:21 Ответить
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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02.03.2022 06:45 Ответить
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01.03.2022 20:28 Ответить
Чтото Ермак не то нашептал. Сама фраза "гарантии безопасности" настораживает. Вова показывай что там за мутки-переговоры всем гражданам, правда все равно всплывет.
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01.03.2022 20:33 Ответить
Чому не питав свого часу п'ятого, що він підписав у Мінську і про що домовилися через звязкового спільного кума з обнуленим?
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02.03.2022 06:52 Ответить
Та не Україні треба приєднуватись до НАТО, це НАТО треба приєднатись до України. І нехай ще нас дуже попросять, щоб ми їх до себе приєднали.
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01.03.2022 20:37 Ответить
Зеленський кращий президент України.
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01.03.2022 20:40 Ответить
Стоп, стоп. Я щось не розумію частину коментів вище. Яка росія? Яка нахій її думка, чим вона там буде задоволена чи ніт, росія ****, росія мойо...
Та росію упродовж менше ніж тижня було піддано ґепічному пляшкуванню! Ще не перемога, але рахуватися з ними вже ніхто не буде! Кацапстан фсьо.
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01.03.2022 20:41 Ответить
не фсьо! вова допоможе "сохраніть ліцо"!
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01.03.2022 21:59 Ответить
Іди на пуй мертвечуковська чума.
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02.03.2022 06:54 Ответить
да,нужно требовать гарантии.Мы их закрываем.Они прячутся за наши спины от России.которую боятся и которую мы у них на глазах бьём без вежливости.Нам,в принципе,нужно не само это бздливое НАТО,а оружие и обмен разведданными.А сейчас пусть они просто помогут нам выстоять..Когда мы выиграем эту войну.тогда можно будет просто отказаться от членства в НАТО,а ограничиться просто сотрудничеством.Быть членом в такой бздливой и неповоротливой организации даже опасно для безопасности в быстро текущей современной войне,где нет времени на раскачку принятия соглашений между всеми членами,особенно если хотя бы у одного есть бизнес-партнёрство с агрессором и он своим "вето" положит всё НАТО подноги шустрого агрессора
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01.03.2022 20:43 Ответить
Проблема в плешивом карлике и несколько других "собирателей земель". Если НАТО двинет в Россию, те остальные тоже потянутся к своим землям обветованным. Типа Китай в Тайвань. И будет мировая война. Причём тогда НАТО как объединение защиты своих членов будет противоречить сама себе. А поставка вооружения и волюунтирование в Интернациональный легион Украины возможен без таких последствий. Чем сейчас и занимается. А в НАТО Украину примет после войны.
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02.03.2022 03:23 Ответить
после войны зачем нам будет нужно НАТО,если мы без него смогли обойтись ? Да.через иностранный легион можно собрать хорошую наёмную армию профессоналов..Но вопрос оружия...Ни НАТО ,ни США,ни Британия не даст нам серьёзного оружия.годного для базовой противовоздушной обороны.Для юоёв местного значения мы уже получили оружие.Но переломным такую поставку не назвать.Даже объявленные ранее истребители советского производства решили отменить поставку.
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02.03.2022 05:18 Ответить
Что вы здесь все паникуете? *****, агрессор, постоянно талдычит о гарантиях безопасности своему мордору.Зеленский тоже должен настаивать на гарантиях безопасности
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01.03.2022 20:46 Ответить
Чого тільки не скажеш, тільки би відкрити конкурси на антикорупційні посади не проводити...
Розумію зараз не до цього але вирвалося....
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01.03.2022 20:51 Ответить
Теперь уже по**й чего хочет кацапия
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01.03.2022 21:02 Ответить
Теперь кацапии только за своим кораблем
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01.03.2022 21:03 Ответить
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01.03.2022 21:21 Ответить
О чем речь? Какие гарантии ? У нас уже война. ****.
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01.03.2022 21:24 Ответить
Нам уже давали гарантии и обещали отвод войск после учений
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01.03.2022 21:27 Ответить
хто нам їх надавав??? може зєлі хйло із вусатим нашептали???
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01.03.2022 22:03 Ответить
Просто обязаны принять в НАТО Украину, мне мнение.. И не потому что так не хочет РФ, как он сказал а потому, что сейчас это необходимо.......
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01.03.2022 21:29 Ответить
А он выбрал уже прокурора антикорупционной прокуратуры? Ракетную программу разморозил?
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01.03.2022 21:30 Ответить
Лучшая гарантия - раССея умноженная на ноль..
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01.03.2022 21:33 Ответить
Просто сильный должен защищать того кто слабее от не справедливой агрессии!!!!! Это банально истина.
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01.03.2022 21:35 Ответить
Pomnju jevo intervju gondonu, chto tam on pro NATO zvizdel, ne pripomnite ka.
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01.03.2022 21:36 Ответить
у них зараз ейфорія! скоро попустить!
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01.03.2022 22:04 Ответить
Евросоюз и так помогает, нам многого не докладывают, американский спецназ работает на территории
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01.03.2022 21:37 Ответить
не спеши зе
не все сразу
пусть помогут выграть оккупантов полностью

потом бюррократия пойдет
хотя если рашку развалить и забрать яо
никакое нато для украинцев впринципе не нужно
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01.03.2022 21:38 Ответить
А как это на практике он себе представляет? Поговорили-разошлись?
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01.03.2022 21:50 Ответить
так як і все інше!
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01.03.2022 22:05 Ответить
Асфальтоукладчик - лучшая гарантия безопасности...если что то подписывать будете - так на обратной стороне Будапештского меморандума - и бумагу и время сэкономите!
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01.03.2022 21:50 Ответить
Я так понял что допустим Венгрия против потому что россия не хочет. И НАТО подпишут писульку с рашкой о дружбе и типа нейтральной Украине которую вместе будут защищать ?? Это *********!
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01.03.2022 22:10 Ответить
а ты че делаеш для защиты города?
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01.03.2022 22:37 Ответить
НАТО прекрасно все видит, зачем вмешиватся прямо сейчас если победа за нами
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01.03.2022 22:36 Ответить
вова, за шо тебя хотели убить кадыровцы - ты там шото в Омане наобещал и не сделал?
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01.03.2022 23:09 Ответить
Він нормально веде перемовини! Він їм дав зрозуміти, що вони лякаються Росії!
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01.03.2022 23:16 Ответить
нейтральний статус біля мордора це демілітаризація. прощавай ЗСУ)
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02.03.2022 00:05 Ответить
Гарантией безопасности Украины может быть только ее армия и народ, готовый защитить свою свободу и независимость с оружием в руках, других гарантий безопасности просто не существует! Неужели это до сих пор не понятно?
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02.03.2022 00:20 Ответить
опять попрошайничает. Тебе нужно было армию строить, а не дороги, попрошайка.
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02.03.2022 00:21 Ответить
Кацапський корабель іди *****!
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02.03.2022 07:01 Ответить
українці б'ються за Україну та своїх рідних, а не за зеленського, пам'ятай це, зелебот
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02.03.2022 12:23 Ответить
Плешь Московская обьявила о подготовке " nuclear drills" потому НАТО затормозило.

Плюс это:

The Biden administration has ruled out setting up a no-fly zone for Russian aircraft over Ukraine, with senior defense officials saying enacting one would put the United States "in the fight" - as President Biden has maintained that U.S. military will not fight in Ukraine.

и это тоже

Russian state-aligned media outlet RIA posted and deleted an article over the weekend that hailed Vladimir Putin for victory over Ukraine as Russia helps usher in a supposed "new world."
In what some have already labeled an "embarrassing and revealing" mistake, RIA pushed the article out and quickly deleted it. The article carries a date and timestamp of Feb. 26 at 8 a.m. and remains web-archived and available via the WayBack Machine to read in full.

The report starts off by underscoring the victory as "restoring" Russia's unity, not just geographically returning the country to its historical borders and reversing "the tragedy of 1991," but also hailing the country's ability to overcome "temporary division."
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02.03.2022 00:27 Ответить
Нельзя! Это называется терроризм ! « если вы не сделаете то или то то мы вас расхерячим@
В штатах сейчас действует дохрена троллей в интернете которые постят нейтральные посты в виде информации по истории где Украину называют вором территорий, выставляют такие же ультиматумы как ваш пост так что героизм украинцев искажается как нация « без тормозов» готовая взорвать всех остальных вокруг так чтоб « было».
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02.03.2022 01:46 Ответить
Російський провокатор іде *****!
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02.03.2022 07:02 Ответить
Скажiть йому, щоби стулив пельку, та не позорив Украiну. НАТО це шо - бабай? Клоуну нефиг было деньги закатывать в асфальт, вместо того, чтобы за 2 года еще более укрепить войска.
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02.03.2022 04:11 Ответить
Російський провокатор іде за кораблем.
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02.03.2022 07:04 Ответить
Неодноразово доводилось чути від британських і американських офіційних осіб, що сумнозвісний меморандум 1994р. «is not binding", тобто не накладає ніяких обов'язків на підписантів.

Тим не менше, украінська Верховна Рада в ейфоріі його ратифікувала. Чому?



А от як представник американського уряду пояснював його суть невдовзі після підписання:



«If I could just also note, in case there's any confusion - and there probably isn't, but just in case - these are not security guarantees; these are security assurances," the official said. "And there's a difference. These are not Article 5, NATO-like security guarantees."»

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/02/01/what-budapest-memorandum-means-us-ukraine/



Гугль перекладає це так: «Якби я міг також зауважити, що на випадок плутанини - а її, ймовірно, немає, але про всяк випадок - це не гарантії безпеки; це гарантії безпеки», - сказав чиновник. «І є різниця. Це не стаття 5, гарантії безпеки, схожі на НАТО».



Це не гарантії безпеки; це гарантії безпеки! Ай да Гугль!

Схоже, так само це зрозуміли і наші недолугі парламентарі, які так захоплено ратифікували «угоду».

А треба глибоко вникати у нюанси чужоі мови, коли підписуєш міжнародні угоди.



Відмінність смислу між словами "assurance" і "guarantee" є дуже змістовною.

Assurance є актом запевнення, декларацією, яка має намір викликати повну довіру («подивіться мені в очі - хіба такі очі можуть збрехати?»). У той час як гарантія - це все те, що гарантує певний результат.



Тобто, у цьому меморандумі нема конкретики, від слова «зовсім».

Типу, а що ж мають зробити підписанти, якщо все те, у чому вони запевняють Украіну, все ж таки станеться? Наприклад, «в разі вторгнення в Украіну іноземних військ, США зобов'язуються: а. помахати пальчиком перед агресором, чи

б. надіслати телеграму співчуття, чи

с. надіслати контингент своіх збройних сил для захисту суверенітету Украіни».

Що? Ау-у!



Клінтон і його асистенти таки були видатними con masters (шахраями).



Вони знали, що серйозні гарантіі вимагали б затвердження американським Сенатом, а там були б заперечення з боку республіканців, та й деяких демократів, і тріумфу могло не вийти.

Тому склали так, як шахраі з відомого анекдоту:

«Бригада малярів з одного боку, пароплавство з іншого боку, домовились помалювати пароплав.»



Ну, а як відомо: бачили очі, що купували? - іжте, хоч повилазьте.
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02.03.2022 04:41 Ответить
Too late for NATO. Best guarantee is nuclear power. Ukraine has best rocket building capabilities, has everything to make warheads.
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02.03.2022 05:34 Ответить
Не дадут, начнут давить экономику. Варианта два:
своя армия, которая надерет задницу кому угодно на континенте - очень дорого содержать;
прямой военный союз с США и Британией, если они не зассут.
НАТО со всеми мадьярами и итальянцами это собака без зубов, плохая гарантия
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02.03.2022 06:33 Ответить
В України сьогодні головна задача - ВИСТОЯТИ ПРОТИ ОРКІВ.
Потім знищення агентурної мережі паРаші в Україні, включаючи УПЦ МП, потім подолання корупції, яку очолює олігархат. На протязі всього часу створювати ЗСУ на кшталт ЦАХАЛ.
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02.03.2022 07:50 Ответить
Зєля, міжнародні норми не працюють, то любі гарантії до )!(.
Оскільки Україна є щитом для Європи від східних орків, то Україні потрібно створювати потужну армію. Відповідно ресурси для створення потужної армії повинен надати західні держави.
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02.03.2022 07:32 Ответить
***** - вимагатель раз!
буба - вимагатель - 2..
дороги - не ЗСУ - дороги!
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02.03.2022 07:40 Ответить
не готовы принимать Украину в НАТО... потому что Россия не хочет ...
Що Воно меле?
Утверждает, что ***** решает за НАТО?
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02.03.2022 07:44 Ответить
...потрібно подолати корупцію і знищити агентурну мережу паРаші в Україні.
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02.03.2022 07:52 Ответить
Коррупцию долаємо 30 лет. Коррумпирована вся власть.
Агентуру уничтожить мало! Нужно уничтожить всех, кто вредит Украине и народу.
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02.03.2022 08:20 Ответить
Зеленский снова говорит совсем не то.

1. Превентивные санкции - не вариант. Они сделали бы из Путина мученика, что позволило бы ему объединить ОДКБ вокруг себя. И они все вступили бы в войну.

2. Капитулянская риторика.
- Зеленский 2.5 года искал мир в глазах у Путина, очнулся только недавно. И не особо очнулся.
- До последнего отрицал возможность вторжения. При всех имеющихся разведданных запада. Не имея другой возможности донести до Зеленского правду запад начал просто публично их публиковать.
- у России нет ударной группировки - (Резников, по факту идиот, его нужно увольнять).
- вода в Крым взамен на Донбас (Арахамия)
- отвод войск на линии разграничения (Зеленский)
- слив Вагнеровцев (Зеленский)
- обвинение запада во всем, не упоминание России как агрессора (Зеленский)
- "та сторона" (Зеленский)
- вместо парада армии 2 года устраивал парад звезд шоу бизнеса.

Украина должна была продолжать вектор по которому шла при Порошенко. Экономика должна была полностью работать на армию.

3. При всех капитулянских движениях Зеленского, запад не послал его на три буквы. И за это нужно быть благодарным. Сейчас мы мученики и весь мир за нас. В нас вливают помощь со всего мира. Нужно держаться.

Сейчас у него снова капитулянская риторика. Он намекает на, то что готов принять внеблоковый статус если Россия даст гарантии безопасности юридически. Похоже до него не дошло еще, что любые юридические документы с Россией ничего не стоят.
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02.03.2022 10:04 Ответить
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