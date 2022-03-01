Зеленский: Если НАТО не готово принять Украину, нам нужны гарантии безопасности
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если страны-участницы НАТО не готовы принимать Украину в оборонный альянс, то нужно выработать гарантии безопасности для Киева. Это будет означать защиту территориальной целостности нашей страны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.
"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", - отметил Зеленский.
Он добавил, что необходимо гарантировать территориальную целостность, защиту границ, особые отношения со всеми соседями и безопасность.
Пожалуйста, подождите...
Гарантії БЕЗПЕКИ!!!!
Взагалі на такі теми Зе повинен заткнути своє помело.Є фахові дипломати,які займаються такими питаннями.Це не рівень актора "разговорного жанра".Бо несе його не в той степ
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Ізраїль злякався, що пуйло справді надасть ядерну зброю Асаду, і за допомогою впливових євреїв Європи, зупинив надання Україні авіації.
Ізраїль з такою загрозою жартувати не збирається...
Хто тепер скаже, що ядерну зброю Україна правильно віддала?
Байден же категорично не хоче безполітної зони - тут нічого нового, бо в його оточенні маса людей Обами, котрих спосіб (без)дії ми дуже добре знаємо.
Єдиний шанс, котрий ще є в найближчі дні (поки світові медіа накручені на українскій тематиці), що тиск громадськості... але два найкращих розв"язання (різке посилення авіації або безполітна зона) за 2 останні дні зробилися малореальними.
Хоч дуже боюся, що доведеться вигризати перемогу кров"ю багатьох українців.
"Будапештський Меморандум ver. preAlf 0.2"
Твої довгі, просторові, яскраві, пафосні "речухи" ПОВИННІ, курва, бути зведені до фрази з двох, чуєш, ДВОХ!!! слів:" ДАЙТЕ ЗБРОЮ!!!"
А бубочка он яйцями аж блищіть
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Та росію упродовж менше ніж тижня було піддано ґепічному пляшкуванню! Ще не перемога, але рахуватися з ними вже ніхто не буде! Кацапстан фсьо.
Розумію зараз не до цього але вирвалося....
не все сразу
пусть помогут выграть оккупантов полностью
потом бюррократия пойдет
хотя если рашку развалить и забрать яо
никакое нато для украинцев впринципе не нужно
Плюс это:
The Biden administration has ruled out setting up a no-fly zone for Russian aircraft over Ukraine, with senior defense officials saying enacting one would put the United States "in the fight" - as President Biden has maintained that U.S. military will not fight in Ukraine.
и это тоже
Russian state-aligned media outlet RIA posted and deleted an article over the weekend that hailed Vladimir Putin for victory over Ukraine as Russia helps usher in a supposed "new world."
In what some have already labeled an "embarrassing and revealing" mistake, RIA pushed the article out and quickly deleted it. The article carries a date and timestamp of Feb. 26 at 8 a.m. and remains web-archived and available via the WayBack Machine to read in full.
The report starts off by underscoring the victory as "restoring" Russia's unity, not just geographically returning the country to its historical borders and reversing "the tragedy of 1991," but also hailing the country's ability to overcome "temporary division."
В штатах сейчас действует дохрена троллей в интернете которые постят нейтральные посты в виде информации по истории где Украину называют вором территорий, выставляют такие же ультиматумы как ваш пост так что героизм украинцев искажается как нация « без тормозов» готовая взорвать всех остальных вокруг так чтоб « было».
Тим не менше, украінська Верховна Рада в ейфоріі його ратифікувала. Чому?
А от як представник американського уряду пояснював його суть невдовзі після підписання:
«If I could just also note, in case there's any confusion - and there probably isn't, but just in case - these are not security guarantees; these are security assurances," the official said. "And there's a difference. These are not Article 5, NATO-like security guarantees."»
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/02/01/what-budapest-memorandum-means-us-ukraine/
Гугль перекладає це так: «Якби я міг також зауважити, що на випадок плутанини - а її, ймовірно, немає, але про всяк випадок - це не гарантії безпеки; це гарантії безпеки», - сказав чиновник. «І є різниця. Це не стаття 5, гарантії безпеки, схожі на НАТО».
Це не гарантії безпеки; це гарантії безпеки! Ай да Гугль!
Схоже, так само це зрозуміли і наші недолугі парламентарі, які так захоплено ратифікували «угоду».
А треба глибоко вникати у нюанси чужоі мови, коли підписуєш міжнародні угоди.
Відмінність смислу між словами "assurance" і "guarantee" є дуже змістовною.
Assurance є актом запевнення, декларацією, яка має намір викликати повну довіру («подивіться мені в очі - хіба такі очі можуть збрехати?»). У той час як гарантія - це все те, що гарантує певний результат.
Тобто, у цьому меморандумі нема конкретики, від слова «зовсім».
Типу, а що ж мають зробити підписанти, якщо все те, у чому вони запевняють Украіну, все ж таки станеться? Наприклад, «в разі вторгнення в Украіну іноземних військ, США зобов'язуються: а. помахати пальчиком перед агресором, чи
б. надіслати телеграму співчуття, чи
с. надіслати контингент своіх збройних сил для захисту суверенітету Украіни».
Що? Ау-у!
Клінтон і його асистенти таки були видатними con masters (шахраями).
Вони знали, що серйозні гарантіі вимагали б затвердження американським Сенатом, а там були б заперечення з боку республіканців, та й деяких демократів, і тріумфу могло не вийти.
Тому склали так, як шахраі з відомого анекдоту:
«Бригада малярів з одного боку, пароплавство з іншого боку, домовились помалювати пароплав.»
Ну, а як відомо: бачили очі, що купували? - іжте, хоч повилазьте.
своя армия, которая надерет задницу кому угодно на континенте - очень дорого содержать;
прямой военный союз с США и Британией, если они не зассут.
НАТО со всеми мадьярами и итальянцами это собака без зубов, плохая гарантия
Потім знищення агентурної мережі паРаші в Україні, включаючи УПЦ МП, потім подолання корупції, яку очолює олігархат. На протязі всього часу створювати ЗСУ на кшталт ЦАХАЛ.
Оскільки Україна є щитом для Європи від східних орків, то Україні потрібно створювати потужну армію. Відповідно ресурси для створення потужної армії повинен надати західні держави.
буба - вимагатель - 2..
дороги - не ЗСУ - дороги!
Що Воно меле?
Утверждает, что ***** решает за НАТО?
Агентуру уничтожить мало! Нужно уничтожить всех, кто вредит Украине и народу.
1. Превентивные санкции - не вариант. Они сделали бы из Путина мученика, что позволило бы ему объединить ОДКБ вокруг себя. И они все вступили бы в войну.
2. Капитулянская риторика.
- Зеленский 2.5 года искал мир в глазах у Путина, очнулся только недавно. И не особо очнулся.
- До последнего отрицал возможность вторжения. При всех имеющихся разведданных запада. Не имея другой возможности донести до Зеленского правду запад начал просто публично их публиковать.
- у России нет ударной группировки - (Резников, по факту идиот, его нужно увольнять).
- вода в Крым взамен на Донбас (Арахамия)
- отвод войск на линии разграничения (Зеленский)
- слив Вагнеровцев (Зеленский)
- обвинение запада во всем, не упоминание России как агрессора (Зеленский)
- "та сторона" (Зеленский)
- вместо парада армии 2 года устраивал парад звезд шоу бизнеса.
Украина должна была продолжать вектор по которому шла при Порошенко. Экономика должна была полностью работать на армию.
3. При всех капитулянских движениях Зеленского, запад не послал его на три буквы. И за это нужно быть благодарным. Сейчас мы мученики и весь мир за нас. В нас вливают помощь со всего мира. Нужно держаться.
Сейчас у него снова капитулянская риторика. Он намекает на, то что готов принять внеблоковый статус если Россия даст гарантии безопасности юридически. Похоже до него не дошло еще, что любые юридические документы с Россией ничего не стоят.