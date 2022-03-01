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Неполный механизированный батальон ВСУ под Харьковом уничтожил одну из самых элитных бригад ВС России, – Бутусов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные под Харьковом разгромили 200-ю мотострелковую бригаду ВС РФ.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"Сегодня посетил место разгрома 200-й мотострелковой бригады ВС РФ под Харьковом. На этом месте расчет украинского ПТРК Джавелин уничтожил российскую САУ 2С3 Акация, машина разлетелась на атомы вместе с экипажем. На этих полях я лично насчитал более 30 единиц. 1-ю БТГР 200-й бригады возглавлял лично комбриг полковник Денис Курило, и эта бригада считается одной из самых элитных боевых частей русской армии, которая получает самое современное вооружение.

Теперь эта боевая техника пополнила состав одной из бригад ВСУ. А батальон уже пополнен мотивированными резервистами, развозимыми исключительно на трофейных российских камазах. А полковнику Курило и обстоятельствам его побега я скоро посвящу новые ролики", - подчеркнул журналист.
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Топ комментарии
+143
200та?
Як символічно)))
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01.03.2022 21:45
+87
⚡️Глава Кировоградской ОГА Мария Черная говорит, что Украина разбомбила колонну российской техники под Баштанкой севернее Николаева.
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01.03.2022 21:47
+80
*****.. а у людей картопля..
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01.03.2022 21:45
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Умнички
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01.03.2022 22:15 Ответить
Тільки дибіли можуть назвати 200-я бригада
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01.03.2022 22:16 Ответить
Представить полковника курилу к званию героя расеи. Заслужил.
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01.03.2022 22:16 Ответить
Moloci
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01.03.2022 22:21 Ответить
По перше, це просто красиво )...
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01.03.2022 22:28 Ответить
По друге, це дуже красиво.
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02.03.2022 06:25 Ответить
СЛАВА НАЦІЇ !!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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01.03.2022 22:30 Ответить
ого джавелин лупанул, еще и землей прикопал
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01.03.2022 22:33 Ответить
скоро на рахе будут только 200-сотые бригады и полки....
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01.03.2022 22:34 Ответить
Да и сама бешенная бензоколонка раха во главе с фюрером ****** задвухсотится.
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02.03.2022 07:21 Ответить
***** довыё/ываиться что у него останется войск.что Монголия раньше Китая рашу захватит
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01.03.2022 22:38 Ответить
Я й кажу, тільки орки можуть й повинні бути "200-ті"...
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01.03.2022 22:38 Ответить
Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
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02.03.2022 07:22 Ответить
САУ иди нах..й
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01.03.2022 22:38 Ответить
Юра, береги себя. Тебе еще Шуфрича пи...дить.
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01.03.2022 22:39 Ответить
Уявіть наскільки раша програє НАТО в плані озброєння! Якщо наявність у нас лише протитанкових та деякий інших іграшок, вже можуть повністю зламати всі їх плани - то що би було, якщо би ми мали все як у НАТО?
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01.03.2022 22:46 Ответить
Так Путин в интнрвью рашке так и объяснил, что на бумаге, Украина, готова вернуть Крым. Даже путем военного конфликта. Тому раша обосралась. Даже Путин не хочет воевать с НАТО. Но явно не ожидал, что Во РФ натролько не подготовлены.
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02.03.2022 00:30 Ответить
ця хвороба - інформація на догоду керівнику була ще в ссср. ми завдяки вільним змі дуже відрізняємося від раші. Згадайте критику зеленського за ігнорування потреб збройних сил напротязі його урядування. Суспільство наше мало і має можливість впливати на поведінку керманичів. а от у кремлівських ідіотів цього і близько немає. Через що вони і самі вірять про своє супер могутнє ************ озброєння. А насправді ось вже з нашого досвіду спротиву видно, що це далеко не так.
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02.03.2022 01:32 Ответить
Раша програє в першу чергу завдяки самовідданості і героїзму Українського народу!!!
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02.03.2022 06:21 Ответить
Це треба розповiдати росiйскою!!!
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01.03.2022 22:46 Ответить
Випарувались!
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01.03.2022 22:52 Ответить
‼️В сети появилась информация, что в Херсоне уже крутят фейковое переозвученное видео Зеленского, что якобы в Киеве подписана капитуляция

Ясно, что люди знающие в это не поверят. Но не все имеют иммунитет к пропаганде. Отправляйте своим родным и друзьям, что это брехня.

Никакой капитуляции нет и не будет!
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01.03.2022 22:55 Ответить
Слава Украине 🙏🇺🇦 держитесь будласка ✌️
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01.03.2022 23:01 Ответить
Надо найти, кто крутит и убить.
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02.03.2022 07:23 Ответить
як корабель назвеш, так він і попливе
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01.03.2022 22:58 Ответить
Бутусов живий? Це вже гарна новина. Тримайся. Слава Україні! Героям Слава!
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01.03.2022 23:00 Ответить
Наши можуть роздрукувати тисячі листівок по типу фінських листівок періоду Зимової війни, з переліком втрат окупантів, та розкидати їх в над військами агресора
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01.03.2022 23:04 Ответить
Бомбы и снаряды надежнее.
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02.03.2022 07:25 Ответить
Проблема що кацапам промивають мізкі й женуть на убой. ***** хоче щоб джавелини закіньчилися швидше ніж рабокацапи.... але джавів більше.
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01.03.2022 23:13 Ответить
FGM-148 привезут (если уже не привезли) столько, сколько нужно. Западники поняли, что мы распряжаемся оружием по-хозяйски, не то шо афганцы какие-то
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02.03.2022 03:59 Ответить
ЮРА, ТИ МОЛОДЕЦЬ! ПОБІЛЬШЕ Б ТАКИХ НОВИН!
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01.03.2022 23:13 Ответить
Бо не хєр лізти до нас.
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01.03.2022 23:14 Ответить
На то они и 200-е
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01.03.2022 23:26 Ответить
Російський корабель пошел нах.й!
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01.03.2022 23:27 Ответить
Скоро день народження Шевченка. Вся Ненька буде відзначати цей день! І Бандера прийде на це свято! І всі Герої будуть на цьому святі, і живі, і мертві! Всі сини і дочки України матері нашої!
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01.03.2022 23:36 Ответить
Бутусов. Ты лучший!
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01.03.2022 23:38 Ответить
они уже ехали дохлыми.
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01.03.2022 23:41 Ответить
Юрий по максимуму выкладывай таких видео. Они приближают победу
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01.03.2022 23:53 Ответить
правда ли про Горловку
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02.03.2022 00:04 Ответить
Вірю і сподіваюся , що таки правда .
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02.03.2022 00:16 Ответить
Слава Украине смерть рашке
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02.03.2022 00:05 Ответить
Хто складе пісню про життя карлика в бункері...?
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02.03.2022 00:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Lmh_J3Jvi8I
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02.03.2022 02:24 Ответить
кацап должен лежать в гробу....
так ведь есть и хорошие кацапы...?
хорошие должны лежать в хороших гробах...
плохие должны лежать в плохих гробах...
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02.03.2022 00:40 Ответить
Мочите орков беспощадно!
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02.03.2022 01:59 Ответить
какая она элитная... у кацапов нет элиты... они все беспринципные и мерзкие... убивать надо каждого первого руснявого кацапа и не жалеть никого...
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02.03.2022 02:02 Ответить
- Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
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02.03.2022 02:11 Ответить
Что их, кацапов, жалеть...
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02.03.2022 02:33 Ответить
були люди. Став шашлик кремлівського диявола.
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02.03.2022 02:47 Ответить
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02.03.2022 02:48 Ответить
Век живи - век учись. Теперь буду знать что елитная бригада состоит из одной САУ "Акация"
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02.03.2022 04:44 Ответить
Ну, ЮБ, давайте так говорить: вряд ли батальон (да еще и непролный) в состоянии уничтожить бригаду (в которой 3 мотострелковых батальона, 1 танковый, 6 артиллерийских дивизионов и саперный батальон).
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02.03.2022 05:07 Ответить
Он просто не представляет сколько территории на местности занимает бригада и что батальйон(неполньій) в ней просто растворится
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02.03.2022 06:39 Ответить
Да я, собственно, не ЮБ (он-то как раз сказал, что это была БТГр), я больше редакторам: на 8 год пора уже понимать что к чему (а ЮБ, как главред, проверять должОн).
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02.03.2022 09:42 Ответить
Я, собственно, слава Богу, тоже не он. На видео он не сказал ни за бригаду, ни за БТгр.
В текстовий части написано что бьіла БТгр с концовкой, что бригаду разгромил неполньій батальйон.
А наиболее вероятно, что поразили все обіду САУ. Зачем приукрашать не понимаю
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02.03.2022 10:09 Ответить
Да там еще на видео МТ-ЛБ было несколько подбитых (и явно не артиллерийских - мотострелковых (200 ОМСБр на МТ-ЛБ)), так что роту-батальон они действительно, скорее всего, потрепали. Причем, противник или на марше был, или вообще стоял (это и называется "военное искусство").
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02.03.2022 10:36 Ответить
Мтлб за собой д-30 тягает. Возможно, хотя я и не увидел на видео. В батальйоне минимум 30 единиц боевой техники(обьічно 32-33) не считая техники обеспечения.
Так что для батальйона батальйона приукрашено, не говоря о бригаде
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02.03.2022 11:38 Ответить
Ага, они 2 БТГр разбили. Вот это уже реально.
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02.03.2022 10:56 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! МОЛОДЦЫ СЛОВ. БУТУСОВУ ЮРИЮ И ВСЕМ УКРАИНЦАМ
СПАСИБО И БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШ ГЕРОИЗМ И ВАШЕ ЕДИНСТВО! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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02.03.2022 05:45 Ответить
Нині кожна російська бригада дріб двухсота.
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02.03.2022 06:05 Ответить
Бригада "двохсотих"
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02.03.2022 06:27 Ответить
200та бригада))) які неймовірні збіги)))
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02.03.2022 07:05 Ответить
а може ти задраний родився?????
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02.03.2022 08:24 Ответить
ідем на Крим.
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02.03.2022 08:17 Ответить
Почему наши не направят Байрактары бомбить российские аэродромы. Пусть получают ***** еще в России.
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02.03.2022 08:21 Ответить
Съезди Илов поищи, лежит же где-то перегной.
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02.03.2022 08:28 Ответить
Украинцы переименовали двухсотую бригаду в бригаду двухсотых)
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02.03.2022 08:55 Ответить
Шо,вся "двухсотая",тю.
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02.03.2022 10:16 Ответить
-Микола, ты слыхав,москали в космос политилы.
-Шо уси?
-Та ни,два.
-Тю.
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02.03.2022 10:22 Ответить
Нлав окуратно роспределяет металлолом отдельно от удобрения)))
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05.03.2022 12:07 Ответить
Го Китай пора свою Сибирь заберать
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05.03.2022 12:09 Ответить
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