Неполный механизированный батальон ВСУ под Харьковом уничтожил одну из самых элитных бригад ВС России, – Бутусов. ВИДЕО
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Украинские военные под Харьковом разгромили 200-ю мотострелковую бригаду ВС РФ.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.
"Сегодня посетил место разгрома 200-й мотострелковой бригады ВС РФ под Харьковом. На этом месте расчет украинского ПТРК Джавелин уничтожил российскую САУ 2С3 Акация, машина разлетелась на атомы вместе с экипажем. На этих полях я лично насчитал более 30 единиц. 1-ю БТГР 200-й бригады возглавлял лично комбриг полковник Денис Курило, и эта бригада считается одной из самых элитных боевых частей русской армии, которая получает самое современное вооружение.
Теперь эта боевая техника пополнила состав одной из бригад ВСУ. А батальон уже пополнен мотивированными резервистами, развозимыми исключительно на трофейных российских камазах. А полковнику Курило и обстоятельствам его побега я скоро посвящу новые ролики", - подчеркнул журналист.
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Ясно, что люди знающие в это не поверят. Но не все имеют иммунитет к пропаганде. Отправляйте своим родным и друзьям, что это брехня.
Никакой капитуляции нет и не будет!
так ведь есть и хорошие кацапы...?
хорошие должны лежать в хороших гробах...
плохие должны лежать в плохих гробах...
В текстовий части написано что бьіла БТгр с концовкой, что бригаду разгромил неполньій батальйон.
А наиболее вероятно, что поразили все обіду САУ. Зачем приукрашать не понимаю
Так что для батальйона батальйона приукрашено, не говоря о бригаде
СПАСИБО И БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШ ГЕРОИЗМ И ВАШЕ ЕДИНСТВО! СЛАВА ГЕРОЯМ!
-Шо уси?
-Та ни,два.
-Тю.