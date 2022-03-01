Неповний механізований батальйон ЗСУ під Харковом знищив одну з найелітніших бригад ЗС Росії, - Бутусов. ВIДЕО
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Українські військові під Харковом розгромили 200-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.
"Сьогодні відвідав місце розгрому 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ під Харковом. На цьому місці розрахунок українського ПТРК Джавелін знищив російську САУ 2С3 Акація, машина розлетілася на атоми разом із екіпажем. На цих полях я особисто нарахував понад 30 одиниць знищеної та захопленої російської техніки. 1-у БТГР 200-ї бригади очолював особисто комбриг полковник Денис Курило, і ця бригада вважається однією з найелітніших бойових частин російської армії, яка отримує найсучасніше озброєння. Розгромив бригаду один наш неповний механізований батальйон у зустрічному бою.
Тепер ця бойова техніка поповнила склад однієї з бригад ЗСУ. А батальйон вже поповнений мотивованими резервістами, яких розвозять виключно на трофейних російських камазах. А полковнику Курило та обставинам його втечі я скоро присвячу нові ролики", - наголосив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Ясно, что люди знающие в это не поверят. Но не все имеют иммунитет к пропаганде. Отправляйте своим родным и друзьям, что это брехня.
Никакой капитуляции нет и не будет!
так ведь есть и хорошие кацапы...?
хорошие должны лежать в хороших гробах...
плохие должны лежать в плохих гробах...
В текстовий части написано что бьіла БТгр с концовкой, что бригаду разгромил неполньій батальйон.
А наиболее вероятно, что поразили все обіду САУ. Зачем приукрашать не понимаю
Так что для батальйона батальйона приукрашено, не говоря о бригаде
СПАСИБО И БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШ ГЕРОИЗМ И ВАШЕ ЕДИНСТВО! СЛАВА ГЕРОЯМ!
-Шо уси?
-Та ни,два.
-Тю.