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Украина обратилась к международному сообществу с требованием заблокировать российское судоходство, - Минифраструктуры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина обратилась к международному сообществу с требованием заблокировать российское судоходство, - Минифраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины призывает остановить морское сообщение с портами оккупанта, а также остановить обслуживание вражеских судов в иностранных портах.

От этом сообщается на странице ведомства в Telegram, передает Цензор. НЕТ

Как отмечается, Украина направила уже около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении россии. Параллельно, в Министерстве работают над распорядительным документом по запрещению плавания в территориальном море Украины, а также захождения в морские порты Украины судов оккупанта.

"Кроме того, будет запрещено захождение судов под флагом Украины в порты российской федерации", – добавляют в ведомстве. В Министерстве отметили, что одним из первых, кто применил санкции в судоходстве против россии, стала Великобритания.

"Речь идет о запрете для судов, которые ходят под флагом российской федерации или используются физическими и юридическими лицами, имеющими отношение к российской федерации или находящимися под санкциями", – сообщили в пресс-службе.

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Топ комментарии
+15
⚡️Мэр Праги заявил в своем Twitter, что в городе появится улица Украинских героев.
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02.03.2022 10:17
+7
Роман Абрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції
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02.03.2022 10:19
+7
Давно треба було це зробити.Ще коли цапи блокували Азовське море.
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02.03.2022 10:20
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⚡️Мэр Праги заявил в своем Twitter, что в городе появится улица Украинских героев.
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02.03.2022 10:17 Ответить
Давно треба було це зробити.Ще коли цапи блокували Азовське море.
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02.03.2022 10:20 Ответить
Теперь уже все русские корабли идут на }{уй.
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02.03.2022 10:24 Ответить
***** ідуть усі кацапи.
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02.03.2022 15:55 Ответить
Почему крымский мост еще стоит?
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02.03.2022 10:25 Ответить
Цей "символ" ідіотизму і корупції має спершу виконати свою головну місію - по ньому мають пройти останні кацапи інтерновані з українського Криму. Понаєхавшим і особливо ватним недоумкам вже пора втікати до мухосранщини. Краще це робити планомірно а не з рюкзачком, пішки і під дулами української зброї.
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02.03.2022 10:37 Ответить
Стоп російським окупантам. Женіть цих російських нацистів з цивілізованого світу.
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02.03.2022 10:29 Ответить
Це буде не гірше за надання озброєнн
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02.03.2022 10:33 Ответить
вроде уже передумали давать нам 70 истребителей после вчерашнего заседания нато
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02.03.2022 10:37 Ответить
Лавров пригрозив Ізраїлю надати арабам ядерну зброю.
Іаїльське лобі натиснуло на Джонсона. Джонсон натис на Польщу.
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02.03.2022 11:05 Ответить
вот значит как,теперь понятна страусиная позиция израиля и бидона штатовского
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02.03.2022 11:10 Ответить
А Ізраїль буде робити все заради безпеки своїх мешканців.
Зеленський знає подробиці. Чи ін підніме скандал з цього приводу чи промовчить?
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02.03.2022 15:54 Ответить
Я уже писал об этом но напишу еще раз. Кроме блокады российского судоходства забаньте все сертификаты моряков из кацапии. Увольте их со все мировых компаний. Немедленно спишите их на берег без билетов домой и без зарплат. Хай идут пешком и люди их ****** по дорогку на ихнюю ****** родину. У меня пара двоюродных козломордых братьев работают на евросудовладельцев. Они всегда были по жопу ватными и ржали что капиталисты кормят их семьи, а они их когда нибудь все равно закопают. И это не только они. Там все такие. Макните их в дерьмо увольнением и они начнут рыдать крокодильими слезами. Хай идут в армию и приезжают ко мне в гости в Украину. А я их здесь закопаю.
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02.03.2022 10:35 Ответить
Экономическая блокада
(полный п-ц!)

Из ситуации во вторник стало ясно, что российскому контейнерному рынку объявлена полноценная морская блокада

Сначала о прекращении приема заказов до особого сообщения сообщили немецкий перевозчик Hapag-Lloyd, сингапурский альянс Oсean Network Express (ONE) и тайваньский оператор Yang Ming, а также ряд других морских линий, работающих на небольших терминалах.

Затем о прекращении приема новых заказов на перевозку контейнеров из России с 1 марта объявила тройка мировых лидеров морских контейнерных перевозок - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM. Эксперты считают, что решение этих компаний можно назвать поворотным, поскольку их доля на российском рынке оценивается более чем в 50%.

Еще в понедельник Maersk сообщил клиентам, что таможенные органы усилили контроль контейнеров, направляющихся в Петербург через порты трансшимпента (режим перевалки, при котором контейнер не покидает территорию порта) в Северной Европе.

Во вторник в заявлении Maersk предупредил, что ожидает значительных задержек в доставке контейнеров из-за того, что Нидерланды, Бельгия и Германия в поисках запрещенных товаров задерживают суда, следующие в Россию. По мнению компании, задержка грузов таможенными органами в хабах трансшипмента может привести к непредсказуемым последствиям в операционной деятельности и повлечь за собой сбои в глобальных цепочках поставок.
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02.03.2022 10:54 Ответить
 
 