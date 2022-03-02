Украина обратилась к международному сообществу с требованием заблокировать российское судоходство, - Минифраструктуры
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Министерство инфраструктуры Украины призывает остановить морское сообщение с портами оккупанта, а также остановить обслуживание вражеских судов в иностранных портах.
От этом сообщается на странице ведомства в Telegram, передает Цензор. НЕТ
Как отмечается, Украина направила уже около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении россии. Параллельно, в Министерстве работают над распорядительным документом по запрещению плавания в территориальном море Украины, а также захождения в морские порты Украины судов оккупанта.
"Кроме того, будет запрещено захождение судов под флагом Украины в порты российской федерации", – добавляют в ведомстве. В Министерстве отметили, что одним из первых, кто применил санкции в судоходстве против россии, стала Великобритания.
"Речь идет о запрете для судов, которые ходят под флагом российской федерации или используются физическими и юридическими лицами, имеющими отношение к российской федерации или находящимися под санкциями", – сообщили в пресс-службе.
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Из ситуации во вторник стало ясно, что российскому контейнерному рынку объявлена полноценная морская блокада
Сначала о прекращении приема заказов до особого сообщения сообщили немецкий перевозчик Hapag-Lloyd, сингапурский альянс Oсean Network Express (ONE) и тайваньский оператор Yang Ming, а также ряд других морских линий, работающих на небольших терминалах.
Затем о прекращении приема новых заказов на перевозку контейнеров из России с 1 марта объявила тройка мировых лидеров морских контейнерных перевозок - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM. Эксперты считают, что решение этих компаний можно назвать поворотным, поскольку их доля на российском рынке оценивается более чем в 50%.
Еще в понедельник Maersk сообщил клиентам, что таможенные органы усилили контроль контейнеров, направляющихся в Петербург через порты трансшимпента (режим перевалки, при котором контейнер не покидает территорию порта) в Северной Европе.
Во вторник в заявлении Maersk предупредил, что ожидает значительных задержек в доставке контейнеров из-за того, что Нидерланды, Бельгия и Германия в поисках запрещенных товаров задерживают суда, следующие в Россию. По мнению компании, задержка грузов таможенными органами в хабах трансшипмента может привести к непредсказуемым последствиям в операционной деятельности и повлечь за собой сбои в глобальных цепочках поставок.