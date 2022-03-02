Украина обратилась к международному сообществу с требованием заблокировать российское судоходство, - Минифраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины призывает остановить морское сообщение с портами оккупанта, а также остановить обслуживание вражеских судов в иностранных портах.

От этом сообщается на странице ведомства в Telegram, передает Цензор. НЕТ

Как отмечается, Украина направила уже около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении россии. Параллельно, в Министерстве работают над распорядительным документом по запрещению плавания в территориальном море Украины, а также захождения в морские порты Украины судов оккупанта.

"Кроме того, будет запрещено захождение судов под флагом Украины в порты российской федерации", – добавляют в ведомстве. В Министерстве отметили, что одним из первых, кто применил санкции в судоходстве против россии, стала Великобритания.

"Речь идет о запрете для судов, которые ходят под флагом российской федерации или используются физическими и юридическими лицами, имеющими отношение к российской федерации или находящимися под санкциями", – сообщили в пресс-службе.