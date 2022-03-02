Україна звернулася до міжнародної спільноти з вимогою заблокувати російське судноплавство, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України закликає зупинити морське сполученням з портами окупанта, а також зупинити обслуговування ворожих суден в іноземних портах.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Україна направила вже близько 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення рф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури закликає світ залишити Росію без лізингових літаків

Паралельно, у Міністерстві працюють над розпорядчим документом щодо заборони плавання у територіальному морі України, а також заходження до морських портів України суден окупанта.

"Окрім того, буде заборонено заходження суден під прапором України до портів російської федерації", – додають у відомстві.

У Міністерстві відзначили, що одним з перших, хто застосував санкції в судноплавстві проти рф, стала Велика Британія.

"Йдеться про заборону для суден, які ходять під прапором Російської Федерація або використовуються фізичними та юридичними особами, що мають відношення до російської федерації або знаходяться під санкціями", – повідомили у пресслужбі.