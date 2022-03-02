Україна звернулася до міжнародної спільноти з вимогою заблокувати російське судноплавство, - Мінінфраструктури
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Міністерство інфраструктури України закликає зупинити морське сполученням з портами окупанта, а також зупинити обслуговування ворожих суден в іноземних портах.
Про це повідомляється на сторінці відомства у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Україна направила вже близько 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення рф.
Паралельно, у Міністерстві працюють над розпорядчим документом щодо заборони плавання у територіальному морі України, а також заходження до морських портів України суден окупанта.
"Окрім того, буде заборонено заходження суден під прапором України до портів російської федерації", – додають у відомстві.
У Міністерстві відзначили, що одним з перших, хто застосував санкції в судноплавстві проти рф, стала Велика Британія.
"Йдеться про заборону для суден, які ходять під прапором Російської Федерація або використовуються фізичними та юридичними особами, що мають відношення до російської федерації або знаходяться під санкціями", – повідомили у пресслужбі.
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(полный п-ц!)
Из ситуации во вторник стало ясно, что российскому контейнерному рынку объявлена полноценная морская блокада
Сначала о прекращении приема заказов до особого сообщения сообщили немецкий перевозчик Hapag-Lloyd, сингапурский альянс Oсean Network Express (ONE) и тайваньский оператор Yang Ming, а также ряд других морских линий, работающих на небольших терминалах.
Затем о прекращении приема новых заказов на перевозку контейнеров из России с 1 марта объявила тройка мировых лидеров морских контейнерных перевозок - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM. Эксперты считают, что решение этих компаний можно назвать поворотным, поскольку их доля на российском рынке оценивается более чем в 50%.
Еще в понедельник Maersk сообщил клиентам, что таможенные органы усилили контроль контейнеров, направляющихся в Петербург через порты трансшимпента (режим перевалки, при котором контейнер не покидает территорию порта) в Северной Европе.
Во вторник в заявлении Maersk предупредил, что ожидает значительных задержек в доставке контейнеров из-за того, что Нидерланды, Бельгия и Германия в поисках запрещенных товаров задерживают суда, следующие в Россию. По мнению компании, задержка грузов таможенными органами в хабах трансшипмента может привести к непредсказуемым последствиям в операционной деятельности и повлечь за собой сбои в глобальных цепочках поставок.