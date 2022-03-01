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Мінінфраструктури закликає світ залишити Росію без лізингових літаків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що відомство веде перемовини з міжнародними страховими компаніями у сфері авіаперевезень, а також компаніями, які постачають та надають у лізинг літаки, вертольоти та іншу авіатехніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу міністерства. 

Мінінфраструктури закликає світ залишити Росію без лізингових літаків 01

Такі компанії закликають обмежити використання літаків Росією.

"У разі введення відповідних обмежень та санкцій йдеться про втрату країною-окупантом близько половини цивільних літаків", – йдеться у повідомленні.

Бо, як роз’яснює Мінінфраструктури, більшість авіакомпаній світу, зокрема і російських, користуються послугами великих страхових компаній. Значна частина літаків не є власністю авіаперевізників, вони взяті у лізинг.

Так, за даними агентства Cirium, близько 55% від російського цивільного авіаційного флоту перебуває у лізингу в міжнародних компаній. З усіх 980 пасажирських лайнерів, які використовують російські авіаперевізники, 515 літаків перебувають у лізингу іноземних власників.

При цьому більша частина парку європейських літаків зареєстрована у юрисдикції Ірландії, котра є батьківщиною для 18 з топ-20 світових лізингових компаній. Якщо ця країна піде назустріч нашій державі, то ірландські санкції "зможуть потужно вдарити по авіаційній галузі рф", – наголошують у міністерстві.

Там також нагадують, що "літати окупанти тепер можуть хіба з Москви на Камчатку".

Читайте: "Укрзалізниця" знищила всі залізничні вузли з Росією, - ЗМІ

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Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 11:08 Відповісти
Прокинулись.
Ірландія вже 2-3 дні тому це ЗРОБИЛА!
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01.03.2022 11:09 Відповісти
100 %
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01.03.2022 11:37 Відповісти
Делают видимость работы , ещё скажут , что просят Англию закрыть порты для кацапов
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01.03.2022 14:44 Відповісти
лебеду будут кушать, но фюрера боготворить...
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01.03.2022 11:14 Відповісти
Так на то и расчёт фюрера. Чем больше руських сдохнет с голоду и от войны - тем "ярче" историческая фигура. иван, пётр, коба - самые великие же! Теперь вот пуй идёт проторенной дорожкой.
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01.03.2022 11:21 Відповісти
⚡️ Россия продолжает терять самолеты в небе над Украиной, - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки:
- Возле Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.
- Украинские штурмовики Су-25 нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.
- Су-24м Воздушных Сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска.
- Экипажи Bayraktar TB2 уничтожили три танка противника и два зенитных ракетных комплекса «Бук» оккупантов.
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01.03.2022 11:15 Відповісти
Надо организовывать партизанское движение и уничтожать конвои тыла
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01.03.2022 11:19 Відповісти
Хочу дождаться момента когда по рутв скажут - граждоне расии! вокруг нас одни фашисты и даже китайцы (Тайвань шлет медичну допомогу Украини) и они тоже оказались внуками Гитлера!
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01.03.2022 11:41 Відповісти
ПаРаша - колос на глиняних ногах .. , я коли оце https://www.facebook.com/IceOd/videos/311768290936045/ почув , вухам своїм не повірив . ( Кому це цікаво , дослухайте до кінця ,, ви будете шоковані )
Коротко - виявляється - вся кацапська міць , тримається за рахунок ... Тайваня .. Тайвань може легко зробити кацапію - порожнім місцем на карті планети . І знищити її ядерну зброю . А увесь секрет в - мікрочіпах , мікропроцесорах . Саме Тайвань , забезпечує ними ВСЮ електроніку кацапів , включаючи і всю військову , і ту яка відповідає за наведення і пуски ядерних ракет . Без Тайваня , ядерна зброя ************ - лише купа заліза .
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01.03.2022 11:47 Відповісти
"Колосс" с глиняной башкой.
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01.03.2022 13:41 Відповісти
 
 