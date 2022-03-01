Мининфраструктуры призывает мир оставить Россию без лизинговых самолетов
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В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что ведомство ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок, а также компаниями, поставляющими и предоставляющими в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Такие компании призывают ограничить использование самолетов Россией.
"В случае введения соответствующих ограничений и санкций речь идет о потере страной-оккупантом около половины гражданских самолетов", – говорится в сообщении.
Поскольку, разъясняет Мининфраструктуры, большая часть авиакомпаний мира, в том числе и российских, пользуются услугами больших страховых компаний. Значительная часть самолетов не является собственностью авиаперевозчиков, они взяты в лизинг.
Так, по данным агентства Cirium, около 55% от российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний. Из всех 980 пассажирских лайнеров, использующихся российскими авиаперевозчиками, 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев.
При этом большая часть парка европейских самолетов зарегистрирована в юрисдикции Ирландии, являющейся родиной для 18 из топ-20 мировых лизинговых компаний. Если эта страна пойдет навстречу нашему государству, то ирландские санкции "смогут мощно ударить по авиационной отрасли рф", – отмечают в министерстве.
Там также напоминают, что "летать оккупанты теперь могут разве из Москвы на Камчатку".
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Ірландія вже 2-3 дні тому це ЗРОБИЛА!
За минувшие сутки:
- Возле Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.
- Украинские штурмовики Су-25 нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.
- Су-24м Воздушных Сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска.
- Экипажи Bayraktar TB2 уничтожили три танка противника и два зенитных ракетных комплекса «Бук» оккупантов.
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