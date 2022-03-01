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Мининфраструктуры призывает мир оставить Россию без лизинговых самолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что ведомство ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок, а также компаниями, поставляющими и предоставляющими в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Мининфраструктуры призывает мир оставить Россию без лизинговых самолетов 01

Такие компании призывают ограничить использование самолетов Россией.

"В случае введения соответствующих ограничений и санкций речь идет о потере страной-оккупантом около половины гражданских самолетов", – говорится в сообщении.

Поскольку, разъясняет Мининфраструктуры, большая часть авиакомпаний мира, в том числе и российских, пользуются услугами больших страховых компаний. Значительная часть самолетов не является собственностью авиаперевозчиков, они взяты в лизинг.

Так, по данным агентства Cirium, около 55% от российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний. Из всех 980 пассажирских лайнеров, использующихся российскими авиаперевозчиками, 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев.

При этом большая часть парка европейских самолетов зарегистрирована в юрисдикции Ирландии, являющейся родиной для 18 из топ-20 мировых лизинговых компаний. Если эта страна пойдет навстречу нашему государству, то ирландские санкции "смогут мощно ударить по авиационной отрасли рф", – отмечают в министерстве.

Там также напоминают, что "летать оккупанты теперь могут разве из Москвы на Камчатку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" уничтожила все железнодорожные узлы с Россией, - СМИ

Автор: Наталя Джума
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Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 11:08 Ответить
Прокинулись.
Ірландія вже 2-3 дні тому це ЗРОБИЛА!
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01.03.2022 11:09 Ответить
100 %
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01.03.2022 11:37 Ответить
Делают видимость работы , ещё скажут , что просят Англию закрыть порты для кацапов
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01.03.2022 14:44 Ответить
лебеду будут кушать, но фюрера боготворить...
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01.03.2022 11:14 Ответить
Так на то и расчёт фюрера. Чем больше руських сдохнет с голоду и от войны - тем "ярче" историческая фигура. иван, пётр, коба - самые великие же! Теперь вот пуй идёт проторенной дорожкой.
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01.03.2022 11:21 Ответить
⚡️ Россия продолжает терять самолеты в небе над Украиной, - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки:
- Возле Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.
- Украинские штурмовики Су-25 нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.
- Су-24м Воздушных Сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска.
- Экипажи Bayraktar TB2 уничтожили три танка противника и два зенитных ракетных комплекса «Бук» оккупантов.
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01.03.2022 11:15 Ответить
Надо организовывать партизанское движение и уничтожать конвои тыла
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01.03.2022 11:19 Ответить
Хочу дождаться момента когда по рутв скажут - граждоне расии! вокруг нас одни фашисты и даже китайцы (Тайвань шлет медичну допомогу Украини) и они тоже оказались внуками Гитлера!
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01.03.2022 11:41 Ответить
ПаРаша - колос на глиняних ногах .. , я коли оце https://www.facebook.com/IceOd/videos/311768290936045/ почув , вухам своїм не повірив . ( Кому це цікаво , дослухайте до кінця ,, ви будете шоковані )
Коротко - виявляється - вся кацапська міць , тримається за рахунок ... Тайваня .. Тайвань може легко зробити кацапію - порожнім місцем на карті планети . І знищити її ядерну зброю . А увесь секрет в - мікрочіпах , мікропроцесорах . Саме Тайвань , забезпечує ними ВСЮ електроніку кацапів , включаючи і всю військову , і ту яка відповідає за наведення і пуски ядерних ракет . Без Тайваня , ядерна зброя ************ - лише купа заліза .
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01.03.2022 11:47 Ответить
"Колосс" с глиняной башкой.
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01.03.2022 13:41 Ответить
 
 