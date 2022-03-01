Мининфраструктуры призывает мир оставить Россию без лизинговых самолетов

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что ведомство ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок, а также компаниями, поставляющими и предоставляющими в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Такие компании призывают ограничить использование самолетов Россией.

"В случае введения соответствующих ограничений и санкций речь идет о потере страной-оккупантом около половины гражданских самолетов", – говорится в сообщении.

Поскольку, разъясняет Мининфраструктуры, большая часть авиакомпаний мира, в том числе и российских, пользуются услугами больших страховых компаний. Значительная часть самолетов не является собственностью авиаперевозчиков, они взяты в лизинг.

Так, по данным агентства Cirium, около 55% от российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний. Из всех 980 пассажирских лайнеров, использующихся российскими авиаперевозчиками, 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев.

При этом большая часть парка европейских самолетов зарегистрирована в юрисдикции Ирландии, являющейся родиной для 18 из топ-20 мировых лизинговых компаний. Если эта страна пойдет навстречу нашему государству, то ирландские санкции "смогут мощно ударить по авиационной отрасли рф", – отмечают в министерстве.

Там также напоминают, что "летать оккупанты теперь могут разве из Москвы на Камчатку".

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