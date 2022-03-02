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Под Николаевом российские оккупанты пытаются высадить десант, - глава ОВА Ким. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты пытаются высадить десант под Николаевом.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
"У нас высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета высаживаются. Объявляю комендантский час. Комендантский час до следующих указаний. С улицы все уходим", - сказал Ким в видеообращении, обнародованном в Телеграмме.
Он уточнил, что сейчас продолжаются бои у Калиновки. "Их там разбили. Часть назад пошла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет", - сказал Ким.
Позже он заявил, что из Севастополя в сторону Николаева полетели вражеские самолеты.
Топ комментарии
+36 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий02.03.2022 10:35
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+10 Valeriy Wrx
показать весь комментарий02.03.2022 11:18
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а десанти таки да, викидають
а треба було знищити всі до останнього. може й дисант сьогодня відмовився.
Сергей Владимирович b9c38e15 10:56
"Как так, в Баловном в аэропорту"
Якщо не здадуться, то шансів вижити повний нуль!