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Новости Война в Украине
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Под Николаевом российские оккупанты пытаются высадить десант, - глава ОВА Ким. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты пытаются высадить десант под Николаевом.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"У нас высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета высаживаются. Объявляю комендантский час. Комендантский час до следующих указаний. С улицы все уходим", - сказал Ким в видеообращении, обнародованном в Телеграмме.

Он уточнил, что сейчас продолжаются бои у Калиновки. "Их там разбили. Часть назад пошла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет", - сказал Ким.

Также смотрите: Украинская авиация разбомбила колонну войск РФ под Николаевом, – Кировоградская ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже он заявил, что из Севастополя в сторону Николаева полетели вражеские самолеты.

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Топ комментарии
+36
вчора з затоки відпустили кораблі рф.
а треба було знищити всі до останнього. може й дисант сьогодня відмовився.
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02.03.2022 10:35
+13
Не залишайте не одного цапа в живих.Ця гидота не має право на життя!
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02.03.2022 10:40
+10
Нет уже того десанта...
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02.03.2022 11:18
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Зря они это
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02.03.2022 10:34 Ответить
ну чому ж, "висадити" - це ж російською "взорвать"

а десанти таки да, викидають
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02.03.2022 10:56 Ответить
вчора з затоки відпустили кораблі рф.
а треба було знищити всі до останнього. може й дисант сьогодня відмовився.
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02.03.2022 10:35 Ответить
***, у всех Телега тупит?
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02.03.2022 10:38 Ответить
Вже дні три як.
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02.03.2022 10:40 Ответить
Не залишайте не одного цапа в живих.Ця гидота не має право на життя!
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02.03.2022 10:40 Ответить
Союзники нужно чтобы хотя-бы против ракет закрыли небо над Украиной, либо дали нормальное ПРО patriot и thaad
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02.03.2022 10:44 Ответить
Поздно фимки и перуны зашли. Не успели освоить. 😠
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02.03.2022 10:47 Ответить
ще пару таких десантувань і нікому буде купатись в фонтанах ...
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02.03.2022 10:55 Ответить
Как так, в Баловном в аэропорту четыре росийских вертолета, и никто со стингером их не встретил. Стратегический обьект.
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02.03.2022 10:56 Ответить
Откуда в Баловном аэропорт, кацапсина?
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02.03.2022 11:33 Ответить
Международный аэропорт Николаев, один из крупнейших аэропортов юга Украины, расположен в селе Баловное, в 14 километрах от города Николаева. Исчезни неуч
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02.03.2022 11:41 Ответить
Вонючий москаль. Уже лет 20 нет никакого села Баловное. Только чучмеки этого не знают. Будешь срать на ветке, сожнёшь в бане. Усек, гнида рашистская?
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02.03.2022 11:47 Ответить
Нравится тебе дураком выглядеть? Говорю же, неуч!
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02.03.2022 11:55 Ответить
Можешь засунуть гугл карту себе, ну ты знаешь. Как и свое *****. Ты еще карту покахи на которой Крым это кацапия. Раша - Параша, путин - ***** Слава Украине!!
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02.03.2022 12:01 Ответить
Все таки упоротое. Ну почитай украинскую википедию https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5
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02.03.2022 12:08 Ответить
И что ты пытаешься доказать, козломордій? Что ник. аэропорт находится в с. Баловное ? Чей Крым, лаптжзер кацапский?
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02.03.2022 12:41 Ответить
Готовься, москалик. Поимели вас в Баштанке, поимеют и в Баловном. И тебя гниду кацапскую, найдем, не спрачешься
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02.03.2022 12:44 Ответить
Тебе, що контузило? Миколаївський міжнародний аеропорт розташований біля сіл Матвіївка та Баловне. Тільки й того, що Матвіївка зараз мікрорайон та є частиною міста. А Баловне так і залишилося селом
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02.03.2022 13:04 Ответить
То что , ник а-порт расположен недалеко от Быловне ( а именно так называют его в Николаеве) не значит что аэропорт находится в с. Баловне. . Ты перед тем как вступать в в спор на стороне варага читай комментарии внимательно. Может тогда будешь умнее
Сергей Владимирович b9c38e15 10:56
"Как так, в Баловном в аэропорту"
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02.03.2022 15:48 Ответить
Быловне? Ты ДИБИЛ, не позорь своих родителей если ты не такой как они.
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02.03.2022 17:07 Ответить
люди кто в Николаеве живет, раскажите этому **@нутому, где у нас там международный аэропорт.
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02.03.2022 17:07 Ответить
Не скули падаль рашисткая - твой дом Сапетня
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02.03.2022 17:58 Ответить
Теж дивує, мабуть, зрада. Чому президент не призначає туди генерала очільником, що це таке?
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02.03.2022 11:44 Ответить
Какая зрада? Николаев дает отпор. Просто сейчас судьба Украины решается в Киеве и Харькове.
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02.03.2022 11:49 Ответить
Чому над аеропортом зависло 4!!! гелікоптера? Невже не можна було їх силою опустити? - зрада.
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02.03.2022 11:53 Ответить
я тоже не понимаю. Хотя есть одно мало-мальски разумное объяснение. Рашисты имеют инициативу , а нашей ПВО и частей не хватает прикрыть все важные объекты
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02.03.2022 11:59 Ответить
Те что высадились в аэропорту, с ними уже разобрались. Со стороны р-н Октябрьского еще летели, сейчас ищут их
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02.03.2022 12:02 Ответить
Уже "прижали" лаптей,предлагают сдаться,если откажутся-в расход.
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02.03.2022 11:05 Ответить
Давай вважати що відмовились.
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02.03.2022 11:06 Ответить
Давай.
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02.03.2022 11:07 Ответить
У нас там повністю відкрита місцевість!
Якщо не здадуться, то шансів вижити повний нуль!
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02.03.2022 11:14 Ответить
Гасло ЦАХАЛ: "Стрілять так швидко, щоб терорист не встиг піднять руки!"
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02.03.2022 11:16 Ответить
"В расход" потрібно було пускати ще в гелікоптерах, зависаючих в одній точці - зрада.
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02.03.2022 11:58 Ответить
Нет уже того десанта...
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02.03.2022 11:18 Ответить
Значится,пошли в отказ...земля бетоном.
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02.03.2022 11:19 Ответить
Враження таке, що цей кім скоро представлятиме адміністрацію кацапури.
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02.03.2022 11:50 Ответить
 
 