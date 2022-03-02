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Під Миколаєвом російські окупанти намагаються висадити десант, - голова ОВА Кім. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти намагаються висадити десант під Миколаєвом.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"У нас висадка десанту в районі Баловного. 4 вертольоти висаджуються. Оголошую комендантську годину. Комендантська година до наступних вказівок. Із вулиці всі йдемо", - сказав Кім у відеозверненні, оприлюдненому в Телеграмі.

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Він уточнив, що наразі тривають бої біля Калинівки. "Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки. Військові працюють. У Миколаєві ворога немає", - наолосив Ким.

Пізніше він заявив, що з Севастополя у бік Миколаєва полетіли ворожі літаки.

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Топ коментарі
+36
вчора з затоки відпустили кораблі рф.
а треба було знищити всі до останнього. може й дисант сьогодня відмовився.
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02.03.2022 10:35
+13
Не залишайте не одного цапа в живих.Ця гидота не має право на життя!
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02.03.2022 10:40
+10
Нет уже того десанта...
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02.03.2022 11:18
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Зря они это
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02.03.2022 10:34 Відповісти
ну чому ж, "висадити" - це ж російською "взорвать"

а десанти таки да, викидають
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02.03.2022 10:56 Відповісти
вчора з затоки відпустили кораблі рф.
а треба було знищити всі до останнього. може й дисант сьогодня відмовився.
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02.03.2022 10:35 Відповісти
***, у всех Телега тупит?
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02.03.2022 10:38 Відповісти
Вже дні три як.
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02.03.2022 10:40 Відповісти
Не залишайте не одного цапа в живих.Ця гидота не має право на життя!
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02.03.2022 10:40 Відповісти
Союзники нужно чтобы хотя-бы против ракет закрыли небо над Украиной, либо дали нормальное ПРО patriot и thaad
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02.03.2022 10:44 Відповісти
Поздно фимки и перуны зашли. Не успели освоить. 😠
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02.03.2022 10:47 Відповісти
ще пару таких десантувань і нікому буде купатись в фонтанах ...
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02.03.2022 10:55 Відповісти
Как так, в Баловном в аэропорту четыре росийских вертолета, и никто со стингером их не встретил. Стратегический обьект.
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02.03.2022 10:56 Відповісти
Откуда в Баловном аэропорт, кацапсина?
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02.03.2022 11:33 Відповісти
Международный аэропорт Николаев, один из крупнейших аэропортов юга Украины, расположен в селе Баловное, в 14 километрах от города Николаева. Исчезни неуч
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02.03.2022 11:41 Відповісти
Вонючий москаль. Уже лет 20 нет никакого села Баловное. Только чучмеки этого не знают. Будешь срать на ветке, сожнёшь в бане. Усек, гнида рашистская?
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02.03.2022 11:47 Відповісти
Нравится тебе дураком выглядеть? Говорю же, неуч!
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02.03.2022 11:55 Відповісти
Можешь засунуть гугл карту себе, ну ты знаешь. Как и свое *****. Ты еще карту покахи на которой Крым это кацапия. Раша - Параша, путин - ***** Слава Украине!!
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02.03.2022 12:01 Відповісти
Все таки упоротое. Ну почитай украинскую википедию https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5
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02.03.2022 12:08 Відповісти
И что ты пытаешься доказать, козломордій? Что ник. аэропорт находится в с. Баловное ? Чей Крым, лаптжзер кацапский?
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02.03.2022 12:41 Відповісти
Готовься, москалик. Поимели вас в Баштанке, поимеют и в Баловном. И тебя гниду кацапскую, найдем, не спрачешься
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02.03.2022 12:44 Відповісти
Тебе, що контузило? Миколаївський міжнародний аеропорт розташований біля сіл Матвіївка та Баловне. Тільки й того, що Матвіївка зараз мікрорайон та є частиною міста. А Баловне так і залишилося селом
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02.03.2022 13:04 Відповісти
То что , ник а-порт расположен недалеко от Быловне ( а именно так называют его в Николаеве) не значит что аэропорт находится в с. Баловне. . Ты перед тем как вступать в в спор на стороне варага читай комментарии внимательно. Может тогда будешь умнее
Сергей Владимирович b9c38e15 10:56
"Как так, в Баловном в аэропорту"
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02.03.2022 15:48 Відповісти
Быловне? Ты ДИБИЛ, не позорь своих родителей если ты не такой как они.
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02.03.2022 17:07 Відповісти
люди кто в Николаеве живет, раскажите этому **@нутому, где у нас там международный аэропорт.
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02.03.2022 17:07 Відповісти
Не скули падаль рашисткая - твой дом Сапетня
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02.03.2022 17:58 Відповісти
Теж дивує, мабуть, зрада. Чому президент не призначає туди генерала очільником, що це таке?
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02.03.2022 11:44 Відповісти
Какая зрада? Николаев дает отпор. Просто сейчас судьба Украины решается в Киеве и Харькове.
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02.03.2022 11:49 Відповісти
Чому над аеропортом зависло 4!!! гелікоптера? Невже не можна було їх силою опустити? - зрада.
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02.03.2022 11:53 Відповісти
я тоже не понимаю. Хотя есть одно мало-мальски разумное объяснение. Рашисты имеют инициативу , а нашей ПВО и частей не хватает прикрыть все важные объекты
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02.03.2022 11:59 Відповісти
Те что высадились в аэропорту, с ними уже разобрались. Со стороны р-н Октябрьского еще летели, сейчас ищут их
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02.03.2022 12:02 Відповісти
Уже "прижали" лаптей,предлагают сдаться,если откажутся-в расход.
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02.03.2022 11:05 Відповісти
Давай вважати що відмовились.
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02.03.2022 11:06 Відповісти
Давай.
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02.03.2022 11:07 Відповісти
У нас там повністю відкрита місцевість!
Якщо не здадуться, то шансів вижити повний нуль!
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02.03.2022 11:14 Відповісти
Гасло ЦАХАЛ: "Стрілять так швидко, щоб терорист не встиг піднять руки!"
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02.03.2022 11:16 Відповісти
"В расход" потрібно було пускати ще в гелікоптерах, зависаючих в одній точці - зрада.
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02.03.2022 11:58 Відповісти
Нет уже того десанта...
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02.03.2022 11:18 Відповісти
Значится,пошли в отказ...земля бетоном.
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02.03.2022 11:19 Відповісти
Враження таке, що цей кім скоро представлятиме адміністрацію кацапури.
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02.03.2022 11:50 Відповісти
 
 