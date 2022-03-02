31917 53
Під Миколаєвом російські окупанти намагаються висадити десант, - голова ОВА Кім. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти намагаються висадити десант під Миколаєвом.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.
"У нас висадка десанту в районі Баловного. 4 вертольоти висаджуються. Оголошую комендантську годину. Комендантська година до наступних вказівок. Із вулиці всі йдемо", - сказав Кім у відеозверненні, оприлюдненому в Телеграмі.
Він уточнив, що наразі тривають бої біля Калинівки. "Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки. Військові працюють. У Миколаєві ворога немає", - наолосив Ким.
Пізніше він заявив, що з Севастополя у бік Миколаєва полетіли ворожі літаки.
Топ коментарі
+36 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар02.03.2022 10:35
+13 время
показати весь коментар02.03.2022 10:40
+10 Valeriy Wrx
показати весь коментар02.03.2022 11:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а десанти таки да, викидають
а треба було знищити всі до останнього. може й дисант сьогодня відмовився.
Сергей Владимирович b9c38e15 10:56
"Как так, в Баловном в аэропорту"
Якщо не здадуться, то шансів вижити повний нуль!