Российские захватчики продолжают высадку десанта в Николаеве, - глава ОВА Ким

Российские захватчики продолжают высадку десанта в Николаеве, в аэропорту оккупанты уже разбиты.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Высадился десант в Жовтневом. Стреляют на поражение в том районе. В аэропорту тоже высадился – уже прижали к земле. Просят сдаться", - написал Ким.

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