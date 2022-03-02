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Новости Война в Украине
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Российские захватчики продолжают высадку десанта в Николаеве, - глава ОВА Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики продолжают высадку десанта в Николаеве, - глава ОВА Ким

Российские захватчики продолжают высадку десанта в Николаеве, в аэропорту оккупанты уже разбиты.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Высадился десант в Жовтневом. Стреляют на поражение в том районе. В аэропорту тоже высадился – уже прижали к земле. Просят сдаться", - написал Ким.

Смотрите также: Украинская авиация разбомбила колонну войск РФ под Николаевом, – Кировоградская ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+56
Только-что звонил товарищу в Николаев ,говорит ,что всех уже положили.
Молодцы. Николаев не сдаётся.
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02.03.2022 11:38
+34
2 марта - NVL. Стало известно о переброске израильских наемников на Украину

Издание Avia.pro со ссылкой на израильский информационный портал Ynet сообщило, что на стороне ВСУ и националистов воюют бывшие военнослужащие из элитных подразделений ЦАХАЛ. Говорится, это группа «добровольцев», присоединившаяся к украинским силовикам, но данные на этот счет проверяются.

По неподтвержденной информации, в число израильских наемников входят экс-военнослужащие из израильского спецподразделения «Голани». Данный факт наверняка вызовет множество вопросов по поводу вмешательства в спецоперацию, проводимую Россией.

«Знакомьтесь, 40-летний выпускник элитной боевой части ЦАХАЛ, который сейчас служит командиром взвода в украинской армии. Григорий Пивоваров, служивший в престижной пехотной бригаде «Голани», семь лет назад записался в одну из боевых частей украинской армии. В настоящее время она дислоцируется на передовой, где войска готовятся к возможному прорыву. Пивоваров служит в батальоне «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, - прим. ред.), штурмовом батальоне Сухопутных войск Украины», - сообщает издание Ynet, отмечая, что у Пивоварова в настоящий момент гражданство Израиля.

Ранее издание NVL рассказало, что Зеленский публично обвинил РФ во взрыве в Харькове, назвав ее страной-террористом.
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02.03.2022 11:33
+30
Під містом ЗСУ приймають бій. Але навалу орди важко зупинити. Сука, вони як саранча, реально. Одного вбиваєш - три вилазять.
А тут ще й перемовини з ними збираються вести. Тільки після спалювання, тільки після попілу!
Нам остається стояти, стояти та стояти. Ми за своє боремось.
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02.03.2022 11:44
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2 марта - NVL. Стало известно о переброске израильских наемников на Украину

Издание Avia.pro со ссылкой на израильский информационный портал Ynet сообщило, что на стороне ВСУ и националистов воюют бывшие военнослужащие из элитных подразделений ЦАХАЛ. Говорится, это группа «добровольцев», присоединившаяся к украинским силовикам, но данные на этот счет проверяются.

По неподтвержденной информации, в число израильских наемников входят экс-военнослужащие из израильского спецподразделения «Голани». Данный факт наверняка вызовет множество вопросов по поводу вмешательства в спецоперацию, проводимую Россией.

«Знакомьтесь, 40-летний выпускник элитной боевой части ЦАХАЛ, который сейчас служит командиром взвода в украинской армии. Григорий Пивоваров, служивший в престижной пехотной бригаде «Голани», семь лет назад записался в одну из боевых частей украинской армии. В настоящее время она дислоцируется на передовой, где войска готовятся к возможному прорыву. Пивоваров служит в батальоне «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, - прим. ред.), штурмовом батальоне Сухопутных войск Украины», - сообщает издание Ynet, отмечая, что у Пивоварова в настоящий момент гражданство Израиля.

Ранее издание NVL рассказало, что Зеленский публично обвинил РФ во взрыве в Харькове, назвав ее страной-террористом.
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02.03.2022 11:33 Ответить
Если израильский военный подписал документ о вступлении в гражданство Украины, и Зеленский его быстро удовлетворил, то всё законно.
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02.03.2022 11:44 Ответить
так зараз аби ефективно, а Ви все про законно
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02.03.2022 13:32 Ответить
Зачем так его подставлять - давать фамилию в открытую? Это работа на врага. Можно было и общими словами - мы бы все и так поняли правильно.
Израилю - почет и уважение от Украины в трудный час!
Слава Украине! Героям слава!
Україна - понад усе!
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02.03.2022 12:16 Ответить
мабуть він клав на кацапів
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02.03.2022 15:16 Ответить
якщо Айдар заборонений на росії , то треба змінити в ній владу та законодавство , та наблизити його (законодавство ) до Українського . тоді не буде заборонено діяти на росії.
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02.03.2022 12:22 Ответить
Не тащи сюда дерьмо с помойки avia.pro
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02.03.2022 12:26 Ответить
РФ не змогла направити 4 військові кораблі у Чорне море через заборону Туреччини.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія скасувала заявку на відправку чотирьох своїх військових кораблів через турецькі води в Чорне море на прохання Анкари.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У понеділок Анкара заявила, що закрила протоки Босфор і Дарданелли відповідно до пакту 1936 року, що дозволило їй обмежити прохід деяких російських суден.
Зокрема, пакт дозволяє прохід суднам, які повертаються на свої бази.

Сполучені Штати висловили вдячність за крок Туреччини щодо закриття проток.
Посол України в Анкарі заявив, що Київ вдячний Туреччині за ретельне виконання пакту.

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02.03.2022 11:35 Ответить
Новость ещё вчерашняя
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02.03.2022 12:11 Ответить
І ?
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02.03.2022 12:25 Ответить
Кацапи вже реально достали весь світ.
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02.03.2022 11:36 Ответить
Ти москаля у двері, а воно у вікно!
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02.03.2022 11:38 Ответить
Только-что звонил товарищу в Николаев ,говорит ,что всех уже положили.
Молодцы. Николаев не сдаётся.
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02.03.2022 11:38 Ответить
Під містом ЗСУ приймають бій. Але навалу орди важко зупинити. ****, вони як саранча, реально. Одного вбиваєш - три вилазять.
А тут ще й перемовини з ними збираються вести. Тільки після спалювання, тільки після попілу!
Нам остається стояти, стояти та стояти. Ми за своє боремось.
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02.03.2022 11:44 Ответить
Є**ште русню наглушняк!
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02.03.2022 11:43 Ответить
Российская делегация ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. шо *** ? iхнiй корабль йде ***** !!!
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02.03.2022 11:43 Ответить
Возле Одессы заметили корабль российских оккупантов.

По предварительной информации - это сторожевик, не десантный и не ракетный.

Украинские ВМС отслеживают перемещение этой единицы и готовы нанести по ней удар.
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02.03.2022 11:46 Ответить
Если он виден в бинокль ,получается ,что он уже в наших тервоводах .По нем уже можно смело ху..чить.
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02.03.2022 11:50 Ответить
Из чего? Ураганы, ствольная артилерия? С такого расстояния это бред собачий, по такой мелкой цели. Только себя зря обнаружить, пусть уже всем скопом идут, там уже и разговор будет.
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02.03.2022 12:28 Ответить
Я и не говорил , что надо .
Я говорил , что можно.
А то ,чем и когда- тут уж извените ,не мне принимать решение.
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02.03.2022 14:30 Ответить
Главная цель это крейсер Москва, ну и большие десантные корабли
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02.03.2022 11:53 Ответить
десантні лучче, і для бичка і для крабів!
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02.03.2022 12:10 Ответить
наші йдуть пішки, тому запізняться на 2 дні
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02.03.2022 11:55 Ответить
Друзі, маємо 4 ЗАВДАННЯ

Основна мета - поширити фото реальних подій в Україні на гугл картах Росії

Шостий день російські терористичні війська обстрілюють мирну Україну. Шостий день гинуть мирні українці - діти, жінки, чоловіки. Втім, звичайні росіяни досі не усвідомили масштаб катастрофи, а головне - власної відповідальності за дії того, кого вони називають своїм президентом.

Тож давайте допоможемо їм побачити всі ті звірства, які вчиняє путінський режим в Україні.

Що робимо?⬇️

1️⃣. Зайдіть у Google Maps

2️⃣. На мапі території РФ знайдіть будь-який населений пункт (Москва, Санкт-Петербург, Самара тощо). Оберіть найбільш популярні місця відвідування (ресторани, кінотеатри, ТРЦ, лікарні, бібліотеки, школи, університети та ін.). Наприклад: Москва - Гастрономический ресторан Москва.

3️⃣. Знайдіть опцію «Оставить отзыв», натисніть на неї, відкрийте та натисніть на усі п'ять зірочок, вони стануть жовтими.

4️⃣. У полі «Поделитесь впечатлениями об этом месте» напишіть найбільш актуальну і правдиву інформацію про війну в Україні, яку розв'язав путін.

Наприклад: «В Украине идет не спецоперация, а полномасштабная война, в которой гибнут мирные люди. Так же там гибнут российские срочники. Остановите войну. Спасите ваших и наших детей. Выходите на улицы, протестуйте! Остановите Путина!».

5️⃣. До відгуку додайте фото, беріть звідси: https://t.me/deadlosersmoskals

6️⃣. Profit!

Наступне завдання згодом, слідкуйте за оновленнями.

Разом ми неймовірна сила🇺🇦

Информаційні війська України
https://t.me/ivukr
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02.03.2022 11:45 Ответить
Удобрение приехало...
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02.03.2022 11:52 Ответить
Під час дії правового режиму воєнного стану це усе без проблем, світ захищає Україну від московського військового злочинця, який убиває в Україні вакуумними бомбами у містах дітей та жінок, людей похилого віку та медзаклади з пацієнтами!!!
ООН ПОВИННІ швидше колихати рішеннями проти таких військових злочинців з московіі!!,
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02.03.2022 12:01 Ответить
Смерть российским оккупантам!
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02.03.2022 12:33 Ответить
Розумові здібності генералів Рузге на рівні, як і очікувалсь. На Півночі завязли, на Слобожанщині збирають всі предові загони для "кавалерійського наскоку" Вирішили на півдні, знову зібрали все що можна і вперед -лихим ударом.... І Миколаївський десант "літінатов тарасових". В 1944 році проводили один десант - загинули всі.
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02.03.2022 12:39 Ответить
Можно назначить Кима главой Одесской ОГА? В Одессе тероборона до сих пор без оружия, волонтеры на самосодержании и тд!
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02.03.2022 12:43 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.03.2022 12:53 Ответить
Утилизация кремлевского быдла продолжается! Слава Воинам Украины!
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02.03.2022 12:59 Ответить
Уже поймали. ВИДЕО.
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02.03.2022 14:33 Ответить
 
 