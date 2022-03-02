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Российские захватчики продолжают высадку десанта в Николаеве, - глава ОВА Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики продолжают высадку десанта в Николаеве, в аэропорту оккупанты уже разбиты.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
"Высадился десант в Жовтневом. Стреляют на поражение в том районе. В аэропорту тоже высадился – уже прижали к земле. Просят сдаться", - написал Ким.
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Издание Avia.pro со ссылкой на израильский информационный портал Ynet сообщило, что на стороне ВСУ и националистов воюют бывшие военнослужащие из элитных подразделений ЦАХАЛ. Говорится, это группа «добровольцев», присоединившаяся к украинским силовикам, но данные на этот счет проверяются.
По неподтвержденной информации, в число израильских наемников входят экс-военнослужащие из израильского спецподразделения «Голани». Данный факт наверняка вызовет множество вопросов по поводу вмешательства в спецоперацию, проводимую Россией.
«Знакомьтесь, 40-летний выпускник элитной боевой части ЦАХАЛ, который сейчас служит командиром взвода в украинской армии. Григорий Пивоваров, служивший в престижной пехотной бригаде «Голани», семь лет назад записался в одну из боевых частей украинской армии. В настоящее время она дислоцируется на передовой, где войска готовятся к возможному прорыву. Пивоваров служит в батальоне «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, - прим. ред.), штурмовом батальоне Сухопутных войск Украины», - сообщает издание Ynet, отмечая, что у Пивоварова в настоящий момент гражданство Израиля.
Ранее издание NVL рассказало, что Зеленский публично обвинил РФ во взрыве в Харькове, назвав ее страной-террористом.
Израилю - почет и уважение от Украины в трудный час!
Слава Украине! Героям слава!
Україна - понад усе!
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія скасувала заявку на відправку чотирьох своїх військових кораблів через турецькі води в Чорне море на прохання Анкари.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
У понеділок Анкара заявила, що закрила протоки Босфор і Дарданелли відповідно до пакту 1936 року, що дозволило їй обмежити прохід деяких російських суден.
Зокрема, пакт дозволяє прохід суднам, які повертаються на свої бази.
Сполучені Штати висловили вдячність за крок Туреччини щодо закриття проток.
Посол України в Анкарі заявив, що Київ вдячний Туреччині за ретельне виконання пакту.
Молодцы. Николаев не сдаётся.
А тут ще й перемовини з ними збираються вести. Тільки після спалювання, тільки після попілу!
Нам остається стояти, стояти та стояти. Ми за своє боремось.
По предварительной информации - это сторожевик, не десантный и не ракетный.
Украинские ВМС отслеживают перемещение этой единицы и готовы нанести по ней удар.
Я говорил , что можно.
А то ,чем и когда- тут уж извените ,не мне принимать решение.
Основна мета - поширити фото реальних подій в Україні на гугл картах Росії
Шостий день російські терористичні війська обстрілюють мирну Україну. Шостий день гинуть мирні українці - діти, жінки, чоловіки. Втім, звичайні росіяни досі не усвідомили масштаб катастрофи, а головне - власної відповідальності за дії того, кого вони називають своїм президентом.
Тож давайте допоможемо їм побачити всі ті звірства, які вчиняє путінський режим в Україні.
Що робимо?⬇️
1️⃣. Зайдіть у Google Maps
2️⃣. На мапі території РФ знайдіть будь-який населений пункт (Москва, Санкт-Петербург, Самара тощо). Оберіть найбільш популярні місця відвідування (ресторани, кінотеатри, ТРЦ, лікарні, бібліотеки, школи, університети та ін.). Наприклад: Москва - Гастрономический ресторан Москва.
3️⃣. Знайдіть опцію «Оставить отзыв», натисніть на неї, відкрийте та натисніть на усі п'ять зірочок, вони стануть жовтими.
4️⃣. У полі «Поделитесь впечатлениями об этом месте» напишіть найбільш актуальну і правдиву інформацію про війну в Україні, яку розв'язав путін.
Наприклад: «В Украине идет не спецоперация, а полномасштабная война, в которой гибнут мирные люди. Так же там гибнут российские срочники. Остановите войну. Спасите ваших и наших детей. Выходите на улицы, протестуйте! Остановите Путина!».
5️⃣. До відгуку додайте фото, беріть звідси: https://t.me/deadlosersmoskals
6️⃣. Profit!
Наступне завдання згодом, слідкуйте за оновленнями.
Разом ми неймовірна сила🇺🇦
Информаційні війська України
https://t.me/ivukr
ООН ПОВИННІ швидше колихати рішеннями проти таких військових злочинців з московіі!!,