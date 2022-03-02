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Російські загарбники продовжують висадку десанту у Миколаєві, - голова ОВА Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники продовжують висадку десанту у Миколаєві, - голова ОВА Кім

Російські загарбники продовжують висадку десанту в Миколаєві, в аеропорту окупанти вже придушені.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Висадився десант у Жовтневому. Стріляють на поразку у тому районі. В аеропорту теж висадився – вже притиснули до землі. Просять здатися", - написав Кім.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація розбомбила колону військ РФ під Миколаєвом, - Кіровоградська ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+56
Только-что звонил товарищу в Николаев ,говорит ,что всех уже положили.
Молодцы. Николаев не сдаётся.
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02.03.2022 11:38
+34
2 марта - NVL. Стало известно о переброске израильских наемников на Украину

Издание Avia.pro со ссылкой на израильский информационный портал Ynet сообщило, что на стороне ВСУ и националистов воюют бывшие военнослужащие из элитных подразделений ЦАХАЛ. Говорится, это группа «добровольцев», присоединившаяся к украинским силовикам, но данные на этот счет проверяются.

По неподтвержденной информации, в число израильских наемников входят экс-военнослужащие из израильского спецподразделения «Голани». Данный факт наверняка вызовет множество вопросов по поводу вмешательства в спецоперацию, проводимую Россией.

«Знакомьтесь, 40-летний выпускник элитной боевой части ЦАХАЛ, который сейчас служит командиром взвода в украинской армии. Григорий Пивоваров, служивший в престижной пехотной бригаде «Голани», семь лет назад записался в одну из боевых частей украинской армии. В настоящее время она дислоцируется на передовой, где войска готовятся к возможному прорыву. Пивоваров служит в батальоне «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, - прим. ред.), штурмовом батальоне Сухопутных войск Украины», - сообщает издание Ynet, отмечая, что у Пивоварова в настоящий момент гражданство Израиля.

Ранее издание NVL рассказало, что Зеленский публично обвинил РФ во взрыве в Харькове, назвав ее страной-террористом.
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02.03.2022 11:33
+30
Під містом ЗСУ приймають бій. Але навалу орди важко зупинити. Сука, вони як саранча, реально. Одного вбиваєш - три вилазять.
А тут ще й перемовини з ними збираються вести. Тільки після спалювання, тільки після попілу!
Нам остається стояти, стояти та стояти. Ми за своє боремось.
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02.03.2022 11:44
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2 марта - NVL. Стало известно о переброске израильских наемников на Украину

Издание Avia.pro со ссылкой на израильский информационный портал Ynet сообщило, что на стороне ВСУ и националистов воюют бывшие военнослужащие из элитных подразделений ЦАХАЛ. Говорится, это группа «добровольцев», присоединившаяся к украинским силовикам, но данные на этот счет проверяются.

По неподтвержденной информации, в число израильских наемников входят экс-военнослужащие из израильского спецподразделения «Голани». Данный факт наверняка вызовет множество вопросов по поводу вмешательства в спецоперацию, проводимую Россией.

«Знакомьтесь, 40-летний выпускник элитной боевой части ЦАХАЛ, который сейчас служит командиром взвода в украинской армии. Григорий Пивоваров, служивший в престижной пехотной бригаде «Голани», семь лет назад записался в одну из боевых частей украинской армии. В настоящее время она дислоцируется на передовой, где войска готовятся к возможному прорыву. Пивоваров служит в батальоне «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, - прим. ред.), штурмовом батальоне Сухопутных войск Украины», - сообщает издание Ynet, отмечая, что у Пивоварова в настоящий момент гражданство Израиля.

Ранее издание NVL рассказало, что Зеленский публично обвинил РФ во взрыве в Харькове, назвав ее страной-террористом.
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02.03.2022 11:33 Відповісти
Если израильский военный подписал документ о вступлении в гражданство Украины, и Зеленский его быстро удовлетворил, то всё законно.
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02.03.2022 11:44 Відповісти
так зараз аби ефективно, а Ви все про законно
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02.03.2022 13:32 Відповісти
Зачем так его подставлять - давать фамилию в открытую? Это работа на врага. Можно было и общими словами - мы бы все и так поняли правильно.
Израилю - почет и уважение от Украины в трудный час!
Слава Украине! Героям слава!
Україна - понад усе!
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02.03.2022 12:16 Відповісти
мабуть він клав на кацапів
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02.03.2022 15:16 Відповісти
якщо Айдар заборонений на росії , то треба змінити в ній владу та законодавство , та наблизити його (законодавство ) до Українського . тоді не буде заборонено діяти на росії.
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02.03.2022 12:22 Відповісти
Не тащи сюда дерьмо с помойки avia.pro
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02.03.2022 12:26 Відповісти
РФ не змогла направити 4 військові кораблі у Чорне море через заборону Туреччини.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія скасувала заявку на відправку чотирьох своїх військових кораблів через турецькі води в Чорне море на прохання Анкари.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У понеділок Анкара заявила, що закрила протоки Босфор і Дарданелли відповідно до пакту 1936 року, що дозволило їй обмежити прохід деяких російських суден.
Зокрема, пакт дозволяє прохід суднам, які повертаються на свої бази.

Сполучені Штати висловили вдячність за крок Туреччини щодо закриття проток.
Посол України в Анкарі заявив, що Київ вдячний Туреччині за ретельне виконання пакту.

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02.03.2022 11:35 Відповісти
Новость ещё вчерашняя
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02.03.2022 12:11 Відповісти
І ?
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02.03.2022 12:25 Відповісти
Кацапи вже реально достали весь світ.
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02.03.2022 11:36 Відповісти
Ти москаля у двері, а воно у вікно!
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02.03.2022 11:38 Відповісти
Только-что звонил товарищу в Николаев ,говорит ,что всех уже положили.
Молодцы. Николаев не сдаётся.
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02.03.2022 11:38 Відповісти
Під містом ЗСУ приймають бій. Але навалу орди важко зупинити. ****, вони як саранча, реально. Одного вбиваєш - три вилазять.
А тут ще й перемовини з ними збираються вести. Тільки після спалювання, тільки після попілу!
Нам остається стояти, стояти та стояти. Ми за своє боремось.
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02.03.2022 11:44 Відповісти
Є**ште русню наглушняк!
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02.03.2022 11:43 Відповісти
Российская делегация ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. шо *** ? iхнiй корабль йде ***** !!!
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02.03.2022 11:43 Відповісти
Возле Одессы заметили корабль российских оккупантов.

По предварительной информации - это сторожевик, не десантный и не ракетный.

Украинские ВМС отслеживают перемещение этой единицы и готовы нанести по ней удар.
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02.03.2022 11:46 Відповісти
Если он виден в бинокль ,получается ,что он уже в наших тервоводах .По нем уже можно смело ху..чить.
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02.03.2022 11:50 Відповісти
Из чего? Ураганы, ствольная артилерия? С такого расстояния это бред собачий, по такой мелкой цели. Только себя зря обнаружить, пусть уже всем скопом идут, там уже и разговор будет.
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02.03.2022 12:28 Відповісти
Я и не говорил , что надо .
Я говорил , что можно.
А то ,чем и когда- тут уж извените ,не мне принимать решение.
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02.03.2022 14:30 Відповісти
Главная цель это крейсер Москва, ну и большие десантные корабли
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02.03.2022 11:53 Відповісти
десантні лучче, і для бичка і для крабів!
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02.03.2022 12:10 Відповісти
наші йдуть пішки, тому запізняться на 2 дні
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02.03.2022 11:55 Відповісти
Друзі, маємо 4 ЗАВДАННЯ

Основна мета - поширити фото реальних подій в Україні на гугл картах Росії

Шостий день російські терористичні війська обстрілюють мирну Україну. Шостий день гинуть мирні українці - діти, жінки, чоловіки. Втім, звичайні росіяни досі не усвідомили масштаб катастрофи, а головне - власної відповідальності за дії того, кого вони називають своїм президентом.

Тож давайте допоможемо їм побачити всі ті звірства, які вчиняє путінський режим в Україні.

Що робимо?⬇️

1️⃣. Зайдіть у Google Maps

2️⃣. На мапі території РФ знайдіть будь-який населений пункт (Москва, Санкт-Петербург, Самара тощо). Оберіть найбільш популярні місця відвідування (ресторани, кінотеатри, ТРЦ, лікарні, бібліотеки, школи, університети та ін.). Наприклад: Москва - Гастрономический ресторан Москва.

3️⃣. Знайдіть опцію «Оставить отзыв», натисніть на неї, відкрийте та натисніть на усі п'ять зірочок, вони стануть жовтими.

4️⃣. У полі «Поделитесь впечатлениями об этом месте» напишіть найбільш актуальну і правдиву інформацію про війну в Україні, яку розв'язав путін.

Наприклад: «В Украине идет не спецоперация, а полномасштабная война, в которой гибнут мирные люди. Так же там гибнут российские срочники. Остановите войну. Спасите ваших и наших детей. Выходите на улицы, протестуйте! Остановите Путина!».

5️⃣. До відгуку додайте фото, беріть звідси: https://t.me/deadlosersmoskals

6️⃣. Profit!

Наступне завдання згодом, слідкуйте за оновленнями.

Разом ми неймовірна сила🇺🇦

Информаційні війська України
https://t.me/ivukr
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02.03.2022 11:45 Відповісти
Удобрение приехало...
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02.03.2022 11:52 Відповісти
Під час дії правового режиму воєнного стану це усе без проблем, світ захищає Україну від московського військового злочинця, який убиває в Україні вакуумними бомбами у містах дітей та жінок, людей похилого віку та медзаклади з пацієнтами!!!
ООН ПОВИННІ швидше колихати рішеннями проти таких військових злочинців з московіі!!,
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02.03.2022 12:01 Відповісти
Смерть российским оккупантам!
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02.03.2022 12:33 Відповісти
Розумові здібності генералів Рузге на рівні, як і очікувалсь. На Півночі завязли, на Слобожанщині збирають всі предові загони для "кавалерійського наскоку" Вирішили на півдні, знову зібрали все що можна і вперед -лихим ударом.... І Миколаївський десант "літінатов тарасових". В 1944 році проводили один десант - загинули всі.
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02.03.2022 12:39 Відповісти
Можно назначить Кима главой Одесской ОГА? В Одессе тероборона до сих пор без оружия, волонтеры на самосодержании и тд!
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02.03.2022 12:43 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.03.2022 12:53 Відповісти
Утилизация кремлевского быдла продолжается! Слава Воинам Украины!
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02.03.2022 12:59 Відповісти
Уже поймали. ВИДЕО.
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02.03.2022 14:33 Відповісти
 
 