Російські загарбники продовжують висадку десанту у Миколаєві, - голова ОВА Кім

Російські загарбники продовжують висадку десанту в Миколаєві, в аеропорту окупанти вже придушені.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Висадився десант у Жовтневому. Стріляють на поразку у тому районі. В аеропорту теж висадився – вже притиснули до землі. Просять здатися", - написав Кім.

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