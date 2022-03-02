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ЕС утвердил новые санкции против Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) утвердил санкции против отраслей и чиновников Беларуси.
"Постпреды ЕС утвердили санкции в отношении чиновников Беларуси... также одобрили санкции в отношении ряда отраслей", - передает она, не приводя подробностей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
После формального утверждения Советом ЕС и публикации его постановлений в "Официальном журнале" Европейского Союза эти решения вступят в силу.
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+15 Яукр
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Пожалуйста, подождите...
.Бульбаши, то зовсім інше.
Об этом со ссылкой на местную тероборону сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
В Южноукраинске, севернее Вознесенска, находится атомная станция.
...
Тарган ?
Vам...піZда.
.......
Слава нації.
Смерть москалям.
Аналогічно як робили документ на відключення від крипти одних, зробіть це і для других.
Тільки чуть вичекайте паузу - хай все що залишиться (це у тих, у кого ще є що переганяти) перегонять у крипту - а потім їм і це "обнулити" на користь України
Драники
Бульба в пальто
1 мішок бульба
2 мішок бульба
Та т.д.
«І це ще тільки початок», - пише Варениця у Facebook.
Apple Pay - повний блок
Apple - повний вихід із ринку. Як кажуть, останній iPhone - це той, який у тебе є
Adidas - відмова від роботи зі збірною з футболу
Audi - виходять із ринку
AMD - заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт
Amazon - повний блок всього рітейлу буде на десерт
Adobe - пропаганду тепер малюватимуть у paint. А, стоп! Теж навряд. Від руки.
British Petrolium - вийшли з Роснафти 20% акцій
BBC - відгук ліцензій на мовлення
BMW - закриває заводи, блокує постачання
Bolt - 5 млн євро допомоги Україні, вам - болт
Boeing - усередині країни скоро теж лише на лоукостах перемога
Chevrolet - виходять з ринку
Cannes Festival - блок Росії делегації
Cadillac - виходять з ринку
Carlsberg - обмеження експорту
Cex Io - крипто майданчик баніт ру користувачів
Cinema 4D - не працює програма
Coca Cola - вихід із ринку
Danone - вихід із ринку разом із дочірньою компанією простоквашино, яку п'ють ваші дітки, поки наші сплять у підвалах
Disney - скасування всіх фільмів
Dell - вихід з ринку
Dropbox - перестане працювати в країні за кілька днів
DHL - звертайтеся за порадами, як доставляти посилки руками та пішки, ми зараз робимо це з продуктами та ліками по всьому місту
Eurovision - дискваліфікація
Ericsson - вихід з ринку
Exxon Mobil - відкликають всіх фахівців з нафтових компаній Росії
Etsy - блок усіх балансів на ру рахунках
Facebook - бан акаунтів рф змі
FedEx - повна заборона постачання
Formula 1 - скасування турніру у Сочі
Ford - закриває усі магазини
FIFA - дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії
Google Pay - частковий блок
Google - 15 $ млн на гуманітарну допомогу Україні
Google Maps - блок інфо для росіян
Get Contact - розсилка по всіх користувачах правди
General Motors - зупиняє експорт
HP - ноутів більше не завезуть
Harley Davidson - припинення поставок. Нічні вовки тепер розсікатимуть на іжах із колясками
Instagram - блокування пропаганди
Intel - заборона постачання мікрочіпів
Jaguar - виходять з ринку
Jooble - видалили сервіс та зробили заяву. Втім, навіщо шукати роботу. Вона скоро залишиться тільки біля омона
KUNA - майнути крипту ру користувачам без шансів
Lenovo - вихід з ринку
LinkedIn - готуються до повного виходу з країни
MOK - скасування всіх змагань
Mastercard - призупинення виробництва карток, відключення кількох банків
Maersk - зупинка поставок в/з Росії - прощай шмот з Ali express і ASOS
Mercedes - вихід із країни
Megogo - видалення всіх російських фільмів
Metro - 10к співробітників - на вихід
Mitsubishi - працівники 141 сервісного центру - на вихід
Microsoft Office - обговорюється широкий комплекс заходів
Mobile World Congress-ру делегацію не аккредитувати
NFT - блок коштів користувачів Росії та РБ, переказ їх грошей Україні
NHL - повний блок для гравців з Росії
Netflix - блок для російських підписок, зупинка виробництва Росії серіалів
Nike - закривають усі магазини
Nintendo - заборона на покупки у рублях
Nestle - закриває всі 6 фабрик в Росії
OnlyFans - закриття в країні, дівчатка - на панель
Paysera - блокування
PayPal - заморозка рахунків на виведення
Paramount - блок кінопрокату
Parimatch - відкликали франшизу
Play Station - неможливо здійснити оплату
Pornhub - заборона доступу до контенту. Дрочіть на Регіну Тодоренко або Maruv, яка тиждень тому співала дифірамби вашому мегаринку
Porsche - вихід із Росії
Renault - вихід із ринку
Samsung pay - блокування сервісу
Snapchat - аут з аппки в рф та **********, 15 млн $ допомоги Україні
Scania - вихід із Росії
SpaceX - постачання Starlink Україні
Shell - розрив контракту з Газпромом
Spotify - неможлива оплата передплати
Sony - блок кінопрокату
Twitter - не можна реєструвати акаунти громадянам Росії
TikTok - масовий бан агресивних ********* і так званих змі
Toyota - 2600 співробітників, гоу в автовазі
UEFA - скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, 1 млн $ допомоги Україні, розрив контракту з генеральним спонсором газпром
UPS - повна заборона постачання
Universal pictures - блок кінопрокату
Viber - 9 млн $ допомоги Україні від CEO Rakuten
Visa - припинення виробництва картка як мінімум
Volvo - виходять із Росії
Yandex - виключення акцій компанії з котирувань на NY біржі
YouTube - блокування сотень каналів та їх монетизації
Warner Bros - скасування всього кінопрокату
Webmoney - заборона транзакцій
Wolkswagen - виходять із країни
Zoom - відгук ліцензій на розробку ПЗ