ЕС утвердил новые санкции против Беларуси

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) утвердил санкции против отраслей и чиновников Беларуси.

"Постпреды ЕС утвердили санкции в отношении чиновников Беларуси... также одобрили санкции в отношении ряда отраслей", - передает она, не приводя подробностей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После формального утверждения Советом ЕС и публикации его постановлений в "Официальном журнале" Европейского Союза эти решения вступят в силу.

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