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Новости За рубежом
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ЕС утвердил новые санкции против Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС утвердил новые санкции против Беларуси

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) утвердил санкции против отраслей и чиновников Беларуси.

"Постпреды ЕС утвердили санкции в отношении чиновников Беларуси... также одобрили санкции в отношении ряда отраслей", - передает она, не приводя подробностей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После формального утверждения Советом ЕС и публикации его постановлений в "Официальном журнале" Европейского Союза эти решения вступят в силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция не будет присоединяться к санкциям против РФ, - глава МИД Чавушоглу

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Топ комментарии
+15
Бульбашній сцикоті писець!
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02.03.2022 12:25
+11
Европа начала отказывать России в импорте и экспорте..Итальянская Eni заявила о выходе из «Голубого потока»..Японские компании бегут с Сахалина вслед за Shell и ExxоnMobil
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02.03.2022 12:28
+11
А вот и бульбо-воины уже огребают...
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02.03.2022 12:32
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Бульбашній сцикоті писець!
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02.03.2022 12:25 Ответить
Ссорі.
.Бульбаши, то зовсім інше.
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02.03.2022 12:30 Ответить
устаый таракан пошел на х*й
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02.03.2022 13:01 Ответить
гуд.
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02.03.2022 12:26 Ответить
И поглубже!
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02.03.2022 12:28 Ответить
Луку на бярозу!!!
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02.03.2022 12:28 Ответить
Вони спроможні тільки на побиття букетами.
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02.03.2022 12:30 Ответить
Шас и бульбофюреру прилетит, откуда и не ждал!!! Шас шашу на кукан натянут!!! И волосик не поможет, свои же на тряпки порвут!!! Уже 200 поехали на беларусь, пока кацапоиды, а вот когда уже бульбашей привозить начнут 200!!! ОТО ОНО!!! Вот тут они задумаются, может ну его нах??? Жди гнида колорадская, хватай АК (без рожка ) колюню по руки и беги, просто БЕГИ!!!
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02.03.2022 12:31 Ответить
⚡️Возле Вознесенска (Николаевская область) начался бой, есть раненые.

Об этом со ссылкой на местную тероборону сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

В Южноукраинске, севернее Вознесенска, находится атомная станция.
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02.03.2022 12:31 Ответить
Коротко.
...
Тарган ?
Vам...піZда.
.......
Слава нації.
Смерть москалям.
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02.03.2022 12:32 Ответить
Тобто в напрямі на*уй ще повно місця!
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02.03.2022 12:32 Ответить
А вот и бульбо-воины уже огребают...
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02.03.2022 12:32 Ответить
на йух по компасу не туда
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02.03.2022 12:37 Ответить
Просто бульба на палочке и с огоньком.
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02.03.2022 12:57 Ответить
Пропозиція для Федорова:

Аналогічно як робили документ на відключення від крипти одних, зробіть це і для других.
Тільки чуть вичекайте паузу - хай все що залишиться (це у тих, у кого ще є що переганяти) перегонять у крипту - а потім їм і це "обнулити" на користь України
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02.03.2022 12:35 Ответить
Відкючіть ********* свіфт.і буде в них валюта
Драники
Бульба в пальто
1 мішок бульба
2 мішок бульба
Та т.д.
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02.03.2022 12:35 Ответить
белорусы, у вас есть еще шанс, ударьте по раше, присоединитесь к нашей борьбе за свободу и независимость, прогоните вашего фюрерка и станьте, наконец такими же европейцами, как были раньше, не упускайте время
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02.03.2022 12:39 Ответить
Український журналіст та PR-менеджер Саша Варениця оприлюднив перелік санкцій, які на цей час вже накладені на державу-агресора, та компаній, що припиняють свою діяльність у Росії.

«І це ще тільки початок», - пише Варениця у Facebook.

Apple Pay - повний блок

Apple - повний вихід із ринку. Як кажуть, останній iPhone - це той, який у тебе є

Adidas - відмова від роботи зі збірною з футболу

Audi - виходять із ринку

AMD - заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт

Amazon - повний блок всього рітейлу буде на десерт

Adobe - пропаганду тепер малюватимуть у paint. А, стоп! Теж навряд. Від руки.

British Petrolium - вийшли з Роснафти 20% акцій

BBC - відгук ліцензій на мовлення

BMW - закриває заводи, блокує постачання

Bolt - 5 млн євро допомоги Україні, вам - болт

Boeing - усередині країни скоро теж лише на лоукостах перемога

Chevrolet - виходять з ринку

Cannes Festival - блок Росії делегації

Cadillac - виходять з ринку

Carlsberg - обмеження експорту

Cex Io - крипто майданчик баніт ру користувачів

Cinema 4D - не працює програма

Coca Cola - вихід із ринку

Danone - вихід із ринку разом із дочірньою компанією простоквашино, яку п'ють ваші дітки, поки наші сплять у підвалах

Disney - скасування всіх фільмів

Dell - вихід з ринку

Dropbox - перестане працювати в країні за кілька днів

DHL - звертайтеся за порадами, як доставляти посилки руками та пішки, ми зараз робимо це з продуктами та ліками по всьому місту

Eurovision - дискваліфікація

Ericsson - вихід з ринку

Exxon Mobil - відкликають всіх фахівців з нафтових компаній Росії

Etsy - блок усіх балансів на ру рахунках

Facebook - бан акаунтів рф змі

FedEx - повна заборона постачання

Formula 1 - скасування турніру у Сочі

Ford - закриває усі магазини

FIFA - дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії

Google Pay - частковий блок

Google - 15 $ млн на гуманітарну допомогу Україні

Google Maps - блок інфо для росіян

Get Contact - розсилка по всіх користувачах правди

General Motors - зупиняє експорт

HP - ноутів більше не завезуть

Harley Davidson - припинення поставок. Нічні вовки тепер розсікатимуть на іжах із колясками

Instagram - блокування пропаганди

Intel - заборона постачання мікрочіпів

Jaguar - виходять з ринку

Jooble - видалили сервіс та зробили заяву. Втім, навіщо шукати роботу. Вона скоро залишиться тільки біля омона

KUNA - майнути крипту ру користувачам без шансів

Lenovo - вихід з ринку

LinkedIn - готуються до повного виходу з країни

MOK - скасування всіх змагань

Mastercard - призупинення виробництва карток, відключення кількох банків

Maersk - зупинка поставок в/з Росії - прощай шмот з Ali express і ASOS

Mercedes - вихід із країни

Megogo - видалення всіх російських фільмів

Metro - 10к співробітників - на вихід

Mitsubishi - працівники 141 сервісного центру - на вихід

Microsoft Office - обговорюється широкий комплекс заходів

Mobile World Congress-ру делегацію не аккредитувати

NFT - блок коштів користувачів Росії та РБ, переказ їх грошей Україні

NHL - повний блок для гравців з Росії

Netflix - блок для російських підписок, зупинка виробництва Росії серіалів

Nike - закривають усі магазини

Nintendo - заборона на покупки у рублях

Nestle - закриває всі 6 фабрик в Росії

OnlyFans - закриття в країні, дівчатка - на панель

Paysera - блокування

PayPal - заморозка рахунків на виведення

Paramount - блок кінопрокату

Parimatch - відкликали франшизу

Play Station - неможливо здійснити оплату

Pornhub - заборона доступу до контенту. Дрочіть на Регіну Тодоренко або Maruv, яка тиждень тому співала дифірамби вашому мегаринку

Porsche - вихід із Росії

Renault - вихід із ринку

Samsung pay - блокування сервісу

Snapchat - аут з аппки в рф та **********, 15 млн $ допомоги Україні

Scania - вихід із Росії

SpaceX - постачання Starlink Україні

Shell - розрив контракту з Газпромом

Spotify - неможлива оплата передплати

Sony - блок кінопрокату

Twitter - не можна реєструвати акаунти громадянам Росії

TikTok - масовий бан агресивних ********* і так званих змі

Toyota - 2600 співробітників, гоу в автовазі

UEFA - скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, 1 млн $ допомоги Україні, розрив контракту з генеральним спонсором газпром

UPS - повна заборона постачання
Universal pictures - блок кінопрокату

Viber - 9 млн $ допомоги Україні від CEO Rakuten

Visa - припинення виробництва картка як мінімум

Volvo - виходять із Росії

Yandex - виключення акцій компанії з котирувань на NY біржі

YouTube - блокування сотень каналів та їх монетизації

Warner Bros - скасування всього кінопрокату

Webmoney - заборона транзакцій

Wolkswagen - виходять із країни

Zoom - відгук ліцензій на розробку ПЗ
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02.03.2022 12:56 Ответить
Как убийца может находится в ООН - Россия должна быть исключена из состава Совета безопасности ООН и лишена права вето...
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02.03.2022 13:08 Ответить
 
 