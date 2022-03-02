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Новости За рубежом
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Турция не будет присоединяться к санкциям против РФ, - глава МИД Чавушоглу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция не будет присоединяться к санкциям против РФ, - глава МИД Чавушоглу

Турция не намерена присоединяться к санкциям против России, заявил во вторник турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Мы принципиально не участвуем в таких санкциях. Не склонны участвовать в этом и сейчас", - приводит его слова агентство "Анадолу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом он напомнил о решении турецких властей задействовать положения Конвенции Монтрё и закрыть черноморские проливы для военных кораблей. В этой связи он отметил, что Москва ранее согласилась с предложением Анкары отозвать свой запрос на проход через проливы нескольких кораблей, не приписанных к Черноморскому флоту ВМФ РФ.

В воскресенье Чавушоглу заявлял, что Турция довела до сведения прочих стран то, что в данный момент не будет пропускать военные корабли через черноморские проливы.

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Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

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При этом при участии Турции в войне или если Турция посчитает, что ей грозит война, она имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.

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Топ комментарии
+62
А за Байкартары спасибо !!!
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02.03.2022 11:35
+52
Нафиг смешные санкции... спасибо за байрактары, Босфор и поддержку
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02.03.2022 11:35
+44
Ждите теперь рассеян в свои отели и готовьтесь к оплате рублями.
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02.03.2022 11:34
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уроды....
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02.03.2022 15:37 Ответить
Это касается отношений Европы с Турцией. К Украине не имеет никакого отношения. Турция как помогала, так и дальше будет помогать Украине.
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02.03.2022 17:03 Ответить
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