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Россия (91288) Турция (3232) Эрдоган (821) Черное море (1332)

Турция впервые открыто назвала нападение РФ на Украину войной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Турция впервые открыто назвала нападение РФ на Украину войной

Турция назвала вторжение России в Украину в воскресенье, 27 февраля, войной – это изменение риторики, которое может проложить путь к ограничению российского морского прохода к Черному морю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

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Согласно Конвенции Монтре 1936 года Турция контролирует проливы Дарданеллы и Босфор, соединяющие Средиземное и Черное моря, и может ограничить проход военных кораблей во время войны или в случае угрозы.

Уравновешивая свои западные обязательства и тесные связи с Москвой, Анкара заявила, что российское нападение неприемлемо, но до воскресенья не описывала ситуацию как войну.

"На четвертый день войны в Украине мы повторяем призыв президента Эрдогана к немедленному прекращению российских атак и началу переговоров о прекращении огня", - написал в TwitРанее Киев обратился к Анкаре с просьбой блокировать дальнейший проход российским военным кораблям к Черному морю, из которого Москва совершила одно из своих вторжений на южное побережье Украины.ter представитель президента Ибрагим Калин.

Фахреттин Алтун, директор по коммуникациям Турции, сказал, что "мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе" и повторил предложение Эрдогана стать посредником.

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Ранее Киев обратился к Анкаре с просьбой блокировать дальнейший проход российским военным кораблям к Черному морю, из которого Москва совершила одно из своих вторжений на южное побережье Украины.
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Топ комментарии
+16
Сейчас под Осипенко - село за Бердянском в сторону Мариуполя наши с вертолетов расху..рили колону и вроде десант выкинули
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27.02.2022 14:17
+10
таку писанину найшов в Твітері що ⚡️⚡️⚡️Повідомив Пісков, що Путін десь зник, начебто не виходить не звʼязок що проісходіт?)
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27.02.2022 14:16
+7
Когда заблокируют турецкие проливы для прохода кораблей оккупантов???
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27.02.2022 14:14
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Когда заблокируют турецкие проливы для прохода кораблей оккупантов???
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27.02.2022 14:14 Ответить
К сожалению, закроют, когда война закончится. Это надо было закрывать "вчера", а сейчас, там уже полный комплект.
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27.02.2022 14:28 Ответить
уже
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27.02.2022 14:58 Ответить
таку писанину найшов в Твітері що ⚡️⚡️⚡️Повідомив Пісков, що Путін десь зник, начебто не виходить не звʼязок що проісходіт?)
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27.02.2022 14:16 Ответить
крыса в углу
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27.02.2022 14:18 Ответить
а может как алоизыч - травит детей, собак, стреляет гимнастку и ест ядЪ
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27.02.2022 14:20 Ответить
Может окружение ему уже лапти сплело? Поскорей бы.
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27.02.2022 14:28 Ответить
У Твітері усіляку ***** часто пишуть.

Може він за шваброю заховався.
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27.02.2022 14:30 Ответить
Сейчас под Осипенко - село за Бердянском в сторону Мариуполя наши с вертолетов расху..рили колону и вроде десант выкинули
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27.02.2022 14:17 Ответить
Рашку ни одна страна не поддерживает, не знаю, на что они надеются, рано или поздно будет международный трибунал и срока давности такие преступления не имеют, всех организаторов и исполнителей будут преследовать до самой их смерти.
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27.02.2022 14:18 Ответить
ТИТИШОмля

а стеренький Скрудж дядя байден об этом знает? а для Запада еще-еще не война? а шо тогда?
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27.02.2022 14:18 Ответить
Боится ракет. Турки может уже и тут, в виде джентельменов удачи
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27.02.2022 14:19 Ответить
Ви вже бачили пост баскова в інстаграмі, де він підтримав війну?

Ясно, що йому просто заплатили, щоб він опублікував ту статтю. Він би сам таке не написав, він так в політиці не розбирається, і не знає які там де компанії проводило нато.

Просто, коли диктатор починає воєнну компанію - йому потрібні знаменитості, які підтримали б цю компанію. Тому що це добре на народ впливає. Почали шукати знаменитостей, які б на це погодились. знайшли баскова.

басков 5 разів давав концерти в кремлі. не здивуюсь, якщо сам путін його попросив опублікувати ту статтю.

https://www.instagram.com/p/CaZWHB8sQ-d/
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27.02.2022 14:21 Ответить
$20 is $20......
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27.02.2022 14:26 Ответить
ВНЕЗАПНО!!! Срочная новость. Российская попса скажет всё, что ей скажут сказать. Никогда такого не было - и вот опять.
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27.02.2022 14:28 Ответить
Ну помнится что ему часы дарил Кадыров

И там намекали что у них особые отношение

Так что и платить не надо
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27.02.2022 14:53 Ответить
Оперативний ЗСУ
Увага, увага, увага

В Білорусі грузяться літаки з десантом, планується висадка в урядовому кварталі. Це не прикол. По закритим каналам дайте знати всім ТрОшникам та іншим, збивати, поки теліпатися будуть в повітрі
Отримано 13.47

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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27.02.2022 14:25 Ответить
Шось в мене відчуття шо турки доєднаються к ізбієнію русні і бульбешей






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27.02.2022 14:33 Ответить
В Украине создали сайт с данными пленных и ликвидированных военных РФ. Бои за Харьков
https://youtu.be/iC1wM9bWorY
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27.02.2022 14:37 Ответить
ацу,цензор...а чего это как ваш сайт открыть,то проходит проверка браузера,с какого бодуна?
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27.02.2022 14:56 Ответить
 
 