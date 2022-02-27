Турция впервые открыто назвала нападение РФ на Украину войной
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Турция назвала вторжение России в Украину в воскресенье, 27 февраля, войной – это изменение риторики, которое может проложить путь к ограничению российского морского прохода к Черному морю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Согласно Конвенции Монтре 1936 года Турция контролирует проливы Дарданеллы и Босфор, соединяющие Средиземное и Черное моря, и может ограничить проход военных кораблей во время войны или в случае угрозы.
Уравновешивая свои западные обязательства и тесные связи с Москвой, Анкара заявила, что российское нападение неприемлемо, но до воскресенья не описывала ситуацию как войну.
"На четвертый день войны в Украине мы повторяем призыв президента Эрдогана к немедленному прекращению российских атак и началу переговоров о прекращении огня", - написал в TwitРанее Киев обратился к Анкаре с просьбой блокировать дальнейший проход российским военным кораблям к Черному морю, из которого Москва совершила одно из своих вторжений на южное побережье Украины.ter представитель президента Ибрагим Калин.
Фахреттин Алтун, директор по коммуникациям Турции, сказал, что "мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе" и повторил предложение Эрдогана стать посредником.
Ранее Киев обратился к Анкаре с просьбой блокировать дальнейший проход российским военным кораблям к Черному морю, из которого Москва совершила одно из своих вторжений на южное побережье Украины.
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Може він за шваброю заховався.
а стеренький Скрудж дядя байден об этом знает? а для Запада еще-еще не война? а шо тогда?
Ясно, що йому просто заплатили, щоб він опублікував ту статтю. Він би сам таке не написав, він так в політиці не розбирається, і не знає які там де компанії проводило нато.
Просто, коли диктатор починає воєнну компанію - йому потрібні знаменитості, які підтримали б цю компанію. Тому що це добре на народ впливає. Почали шукати знаменитостей, які б на це погодились. знайшли баскова.
басков 5 разів давав концерти в кремлі. не здивуюсь, якщо сам путін його попросив опублікувати ту статтю.
https://www.instagram.com/p/CaZWHB8sQ-d/
И там намекали что у них особые отношение
Так что и платить не надо
Увага, увага, увага
В Білорусі грузяться літаки з десантом, планується висадка в урядовому кварталі. Це не прикол. По закритим каналам дайте знати всім ТрОшникам та іншим, збивати, поки теліпатися будуть в повітрі
Отримано 13.47
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https://youtu.be/iC1wM9bWorY