В турецкий корабль в Черном море попала бомба, - СМИ
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В Черном море в турецкий корабль, вышедший из Одессы и направлявшийся в Румынию, попала бомба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
Турецкий корабль, принадлежащий компании YA-SA Shipping, шел под флагом Маршалловых островов.
Корабль получил удар в 50 милях к югу от Одессы.
В результате инцидента погибших и пострадавших нет.
Корабль продолжает движение в направлении Румынии. На его борту 8 граждан Турции, 11 граждан Филиппин и 11 граждан Украины.
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+55 Ksenia VB
показать весь комментарий24.02.2022 17:16
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+24 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий24.02.2022 17:17
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А як бі це Точкою-у та гепнути по тому Кораблю, шо атакуе Змііний?!