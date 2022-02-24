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В турецкий корабль в Черном море попала бомба, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Черном море в турецкий корабль, вышедший из Одессы и направлявшийся в Румынию, попала бомба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Турецкий корабль, принадлежащий компании YA-SA Shipping, шел под флагом Маршалловых островов.

Корабль получил удар в 50 милях к югу от Одессы.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Корабль продолжает движение в направлении Румынии. На его борту 8 граждан Турции, 11 граждан Филиппин и 11 граждан Украины.

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В турецкий корабль в Черном море попала бомба, - СМИ 01
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Топ комментарии
+55
Сподіваюсь, Ердоган накаже кацапню..
Жорстко
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24.02.2022 17:16
+29
Султану час роздуплитись.
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24.02.2022 17:16
+24
Эрдоган , ответь оркам не по детски
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24.02.2022 17:17
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Сподіваюсь, Ердоган накаже кацапню..
Жорстко
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24.02.2022 17:16 Ответить
Не думаю что ответят. Босфор для кацапов они уже закрыли, но весь кацапский флот уже в черном море. Но турки например могли бы в рамках ответки, подогнать Украине десяток ракет СОМ. Чтобы кацапский флот отстался тут навечно
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24.02.2022 17:23 Ответить
Закрыли Босфор?
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24.02.2022 17:25 Ответить
Да, но они это сделали еще до попадания бомбы в их судно
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24.02.2022 17:27 Ответить
звідки інформація про закритий Босфор ? !!!!

киньте посилання
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24.02.2022 17:41 Ответить
К сожалению не нашел. Возможно "забежали вперед". Нашел только, что есть обращение к Турции о закрытии Босфора и Дарданеллы (на основании конвенции 36 года)
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24.02.2022 18:24 Ответить
Вы погорячились: Босфор открыт.
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24.02.2022 19:16 Ответить
Чуть выше я отписался, что поспешил и не нашел информации
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24.02.2022 19:29 Ответить
Той може, дядько не простий.
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24.02.2022 17:25 Ответить
Султану час роздуплитись.
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24.02.2022 17:16 Ответить
Эрдоган , ответь оркам не по детски
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24.02.2022 17:17 Ответить
Эрдоган спешит на помощь
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24.02.2022 17:18 Ответить
Корабель - це військове а цивільне - це судно.
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24.02.2022 17:18 Ответить
Судно - медична прибула, куди паралізоване пуйло буде ходити решту свого життя
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24.02.2022 17:20 Ответить
*приблуда
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24.02.2022 17:21 Ответить
ну що НАТО ??
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24.02.2022 17:19 Ответить
Не будет эрдоган ничего делать. Хоть бы байрактаров дал еще
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24.02.2022 17:20 Ответить
Бувай Босфор?
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24.02.2022 17:21 Ответить
Я бы на месте Эрдогана путину так просто это бы не простил!
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24.02.2022 17:21 Ответить
Сподіваюсь шо Єрдоган зрозуміе - кацап зі зброею це мавпа. Зброю - відняти, кацапа каструвати.
А як бі це Точкою-у та гепнути по тому Кораблю, шо атакуе Змііний?!
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24.02.2022 17:22 Ответить
Точка У не обов'язково попаде. А ось де наш "Нептун"?
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24.02.2022 17:27 Ответить
в асфальт закатан зеленой плесенью.
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24.02.2022 17:42 Ответить
Какая-то загадочная "бомба"...
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24.02.2022 17:25 Ответить
Помидоры и рашен туристы важнее.. тем более что жертв то нет.. Не ждите от Эрдогана ничего кроме "озабоченности".
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24.02.2022 17:38 Ответить
Один раз мельком упомянули и тишина.
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24.02.2022 17:41 Ответить
Босфор открыт. Несколько дней назад прошла ***************** подводная лодка.
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24.02.2022 17:43 Ответить
Я не стал бы надеяться особо на Эрдогана - он заявлял что симметрично относится к паРаше и Украине.
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24.02.2022 17:59 Ответить
То можна розглядати як напад на країну нато вже ?
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24.02.2022 18:01 Ответить
Эдроган вчера сказал что хочет дружить и с нами и с путиным, и говорил -давайте жить мирно, так что от него нечего ожидать.
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24.02.2022 18:15 Ответить
Эрдоган! Закрой для московии Дарданеллы и Босфор
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24.02.2022 18:22 Ответить
Це напад на НАТО де реакція ?
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24.02.2022 18:32 Ответить
Эрдоган ***** ********* или ятоган
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24.02.2022 18:33 Ответить
Турция, твой ход!
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24.02.2022 18:40 Ответить
 
 