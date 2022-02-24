В турецкий корабль в Черном море попала бомба, - СМИ

В Черном море в турецкий корабль, вышедший из Одессы и направлявшийся в Румынию, попала бомба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Турецкий корабль, принадлежащий компании YA-SA Shipping, шел под флагом Маршалловых островов.

Корабль получил удар в 50 милях к югу от Одессы.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Корабль продолжает движение в направлении Румынии. На его борту 8 граждан Турции, 11 граждан Филиппин и 11 граждан Украины.

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