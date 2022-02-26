Турция закрывает Босфорский проход для российских военных кораблей, - Зеленский

Народ Украины никогда не забудет помощь, оказанную Турцией Украине.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю своего друга, господина президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" - отметил Зеленский .

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