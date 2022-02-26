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Турция закрывает Босфорский проход для российских военных кораблей, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Народ Украины никогда не забудет помощь, оказанную Турцией Украине.
Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарю своего друга, господина президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" - отметил Зеленский .
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+98 вставай
показать весь комментарий26.02.2022 15:52
+59 Ivan Franko
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+51 Welle
показать весь комментарий26.02.2022 15:53
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Просто "текст трохи по дебільному написаний"
а вот грузия... хотя там мало военных на военных базах
может и зашли бы быстро
просто им же подготовиться надо)
Слава Украине!
нужный договор. Монтрё-122.
и закрыл выход. Ликвидируй - не хочу !