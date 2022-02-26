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Турция закрывает Босфорский проход для российских военных кораблей, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Турция закрывает Босфорский проход для российских военных кораблей, - Зеленский

Народ Украины никогда не забудет помощь, оказанную Турцией Украине.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю своего друга, господина президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" - отметил Зеленский .

Турция закрывает Босфорский проход для российских военных кораблей, - Зеленский 01

Читайте также: В турецкий корабль в Черном море попала бомба, - СМИ
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Топ комментарии
+98
Піздєц кацапам. Світ остаточно відвернувся від їбанутої наволочі.
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26.02.2022 15:52
+59
Єрдагону дякуємо.
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26.02.2022 15:52
+51
Тепер точно знаю, де проведу наступну відпустку 😊
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26.02.2022 15:53
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Страница 2 из 2
Посмотрел карту, военного значения Босфор вроде как не имеет. Это санкции? Разжуйте для тех, кто не знает.
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26.02.2022 16:09 Ответить
Что, прямо на Босфоре на карте написано, что он не имеет военного значения ? Странный вывод.
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26.02.2022 17:57 Ответить
Сирія відрізається автоматично і опиняється в мішку. Разом з Асадом.
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26.02.2022 18:07 Ответить
Дякую Туреччина! Після перемоги приїду до вас на відпочинок!
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26.02.2022 16:10 Ответить
Вот и пришла та "оголтелая русофобия". О которой русские так долго кричали.
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26.02.2022 16:13 Ответить
Я так і знав що пан Ердоґан у потрібний час «ощасливить» *****.
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26.02.2022 16:14 Ответить
Запитання: А кримський мiст ще стоїть???
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26.02.2022 16:20 Ответить
ЦЕ НЕВІРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТІЛЬКИ ПОПРОСИВ ЗАКРИТИ.

Просто "текст трохи по дебільному написаний"
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26.02.2022 16:23 Ответить
Все страны вбили по гвоздю в гроб кацапу !
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26.02.2022 16:27 Ответить
Осталось вбить осиновые кол в сердце пуйла.
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26.02.2022 16:42 Ответить
Оно от обычного сердечного приступа копыта откинет. Как только весы ситуации начнут клонится не в его сторону.
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26.02.2022 16:54 Ответить
Ой,до этого далеко походу. Наши хлопцы нарубили их только около 5 тыс.,а их там у границ было 120 тыс. Все веселье ещё впереди.
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26.02.2022 17:08 Ответить
От як до нього відноситись? Наче теж такий собі тиран, але ж реально допомагає нам. Але тут швидше не так любов до України, як неприязнь до кацапів.
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26.02.2022 16:37 Ответить
хитрый эрдоган
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26.02.2022 16:38 Ответить
Все росссийские корбли, которьІе доложньІ бьІли войти в Черное море, уже там. Тепер нам до сраки, что он там перекроеет. Вот если бьІ сейчас туркоманьІ пошли в атаку в Сирии, бьІло бЬІ дело. Обидно что грузинская и молдавская власть зусунула язьІки в задницу, а такой шанс имели вье...ь кацапню и забрать свои окупированньІе территории.
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26.02.2022 16:39 Ответить
Розумно !
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26.02.2022 16:45 Ответить
ну молдова может бы могла
а вот грузия... хотя там мало военных на военных базах
может и зашли бы быстро
просто им же подготовиться надо)
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26.02.2022 17:31 Ответить
Тому Україна і повинна підіймати питання не лише власних але і інших окупованих територій.
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26.02.2022 18:05 Ответить
А не поздновато? Они наверно уже все в Черном море.
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26.02.2022 16:41 Ответить
так не випускать, щоб не звалили
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26.02.2022 18:33 Ответить
ну и чего Япония титьки мнет, Курил нась...)))
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26.02.2022 16:42 Ответить
Не пойму одного, гда украинские противокорабельные комплексы Нептун ? Почему не ударят по российскому флоту ?
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26.02.2022 16:42 Ответить
Де, де... закопані в нові дороги.
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26.02.2022 16:49 Ответить
Когда введут первый дивизион, потренироватся можно на русском корыте, например на Москве
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26.02.2022 17:51 Ответить
Это не правда. Турки опровергли уже.
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26.02.2022 16:43 Ответить
"неправда"
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26.02.2022 18:11 Ответить
Теперь пришло время навсегда покончить с черномоским флотом рашистской *********.
Слава Украине!
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26.02.2022 16:44 Ответить
Сомневаюсь что Эрдоган на это пойдет.
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26.02.2022 16:53 Ответить
Поздно, весь флот мордора уже в Черном море
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26.02.2022 17:04 Ответить
Згідно договіру Монтре Туреччина не може закривати прохід військовим суднам якщо сама не приймає участі у війні.
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26.02.2022 17:05 Ответить
Турция по телефону договорится, что потом подпишет с Украиной
нужный договор. Монтрё-122.
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26.02.2022 18:24 Ответить
А теперь китайцы забирайте Сибирь а японцы курилы. Кстати Кенигсберг который снабжается только по морю тоже можно забирать истинному владельцу
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26.02.2022 17:22 Ответить
теперь плешивый помидорами только не отделается
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26.02.2022 17:48 Ответить
Обожаю Эрдогана: собрал весь плавающий мусор в Чёрном море
и закрыл выход. Ликвидируй - не хочу !
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26.02.2022 18:23 Ответить
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