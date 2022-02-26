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Туреччина закриває Босфорський прохід для російських військових кораблів, - Зеленський
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Народ України ніколи не забуде допомоги, яку надала Туреччина Україні.
Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую своєму другу, пану президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+98 вставай
показати весь коментар26.02.2022 15:52
+59 Ivan Franko
показати весь коментар26.02.2022 15:52
+51 Welle
показати весь коментар26.02.2022 15:53
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Будь ласка, зачекайте...
Просто "текст трохи по дебільному написаний"
а вот грузия... хотя там мало военных на военных базах
может и зашли бы быстро
просто им же подготовиться надо)
Слава Украине!
нужный договор. Монтрё-122.
и закрыл выход. Ликвидируй - не хочу !