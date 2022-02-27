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Туреччина вперше відкрито назвала напад РФ на Україну війною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Туреччина вперше відкрито назвала напад РФ на Україну війною

Туреччина назвала вторгнення Росії в Україну в неділю, 27 лютого, війною - це зміна риторики, яка може прокласти шлях до обмеження російського морського проходу до Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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Відповідно до Конвенції Монтре 1936 року Туреччина контролює протоки Дарданелли і Босфор, які з’єднують Середземне і Чорне моря, і може обмежити прохід військових кораблів під час війни або в разі загрози.

Урівноважуючи свої західні зобов’язання та тісні зв’язки з Москвою, Анкара заявила, що російський напад є неприйнятним, але до неділі не описувала ситуацію як війну.

"На четвертий день війни в Україні ми повторюємо заклик президента Ердогана до негайного припинення російських атак і початку переговорів про припинення вогню", - написав у Twitter речник президента Ібрагім Калін.

Фахреттін Алтун, директор з комунікацій Туреччини, сказав, що "ми є свідками чергової війни в нашому регіоні" і повторив пропозицію Ердогана стати посередником.

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Раніше Київ звернувся до Анкари з проханням блокувати подальший прохід російським військовим кораблям до Чорного моря, з якого Москва здійснила одне зі своїх вторгнень на південне узбережжя України.
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Топ коментарі
+16
Сейчас под Осипенко - село за Бердянском в сторону Мариуполя наши с вертолетов расху..рили колону и вроде десант выкинули
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27.02.2022 14:17
+10
таку писанину найшов в Твітері що ⚡️⚡️⚡️Повідомив Пісков, що Путін десь зник, начебто не виходить не звʼязок що проісходіт?)
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27.02.2022 14:16
+7
Когда заблокируют турецкие проливы для прохода кораблей оккупантов???
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27.02.2022 14:14
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Когда заблокируют турецкие проливы для прохода кораблей оккупантов???
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27.02.2022 14:14 Відповісти
К сожалению, закроют, когда война закончится. Это надо было закрывать "вчера", а сейчас, там уже полный комплект.
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27.02.2022 14:28 Відповісти
уже
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27.02.2022 14:58 Відповісти
таку писанину найшов в Твітері що ⚡️⚡️⚡️Повідомив Пісков, що Путін десь зник, начебто не виходить не звʼязок що проісходіт?)
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27.02.2022 14:16 Відповісти
крыса в углу
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27.02.2022 14:18 Відповісти
а может как алоизыч - травит детей, собак, стреляет гимнастку и ест ядЪ
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27.02.2022 14:20 Відповісти
Может окружение ему уже лапти сплело? Поскорей бы.
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27.02.2022 14:28 Відповісти
У Твітері усіляку ***** часто пишуть.

Може він за шваброю заховався.
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27.02.2022 14:30 Відповісти
Сейчас под Осипенко - село за Бердянском в сторону Мариуполя наши с вертолетов расху..рили колону и вроде десант выкинули
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27.02.2022 14:17 Відповісти
Рашку ни одна страна не поддерживает, не знаю, на что они надеются, рано или поздно будет международный трибунал и срока давности такие преступления не имеют, всех организаторов и исполнителей будут преследовать до самой их смерти.
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27.02.2022 14:18 Відповісти
ТИТИШОмля

а стеренький Скрудж дядя байден об этом знает? а для Запада еще-еще не война? а шо тогда?
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27.02.2022 14:18 Відповісти
Боится ракет. Турки может уже и тут, в виде джентельменов удачи
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27.02.2022 14:19 Відповісти
Ви вже бачили пост баскова в інстаграмі, де він підтримав війну?

Ясно, що йому просто заплатили, щоб він опублікував ту статтю. Він би сам таке не написав, він так в політиці не розбирається, і не знає які там де компанії проводило нато.

Просто, коли диктатор починає воєнну компанію - йому потрібні знаменитості, які підтримали б цю компанію. Тому що це добре на народ впливає. Почали шукати знаменитостей, які б на це погодились. знайшли баскова.

басков 5 разів давав концерти в кремлі. не здивуюсь, якщо сам путін його попросив опублікувати ту статтю.

https://www.instagram.com/p/CaZWHB8sQ-d/
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27.02.2022 14:21 Відповісти
$20 is $20......
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27.02.2022 14:26 Відповісти
ВНЕЗАПНО!!! Срочная новость. Российская попса скажет всё, что ей скажут сказать. Никогда такого не было - и вот опять.
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27.02.2022 14:28 Відповісти
Ну помнится что ему часы дарил Кадыров

И там намекали что у них особые отношение

Так что и платить не надо
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27.02.2022 14:53 Відповісти
Оперативний ЗСУ
Увага, увага, увага

В Білорусі грузяться літаки з десантом, планується висадка в урядовому кварталі. Це не прикол. По закритим каналам дайте знати всім ТрОшникам та іншим, збивати, поки теліпатися будуть в повітрі
Отримано 13.47

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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27.02.2022 14:25 Відповісти
Шось в мене відчуття шо турки доєднаються к ізбієнію русні і бульбешей






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27.02.2022 14:33 Відповісти
В Украине создали сайт с данными пленных и ликвидированных военных РФ. Бои за Харьков
https://youtu.be/iC1wM9bWorY
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27.02.2022 14:37 Відповісти
ацу,цензор...а чего это как ваш сайт открыть,то проходит проверка браузера,с какого бодуна?
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27.02.2022 14:56 Відповісти
 
 