Туреччина вперше відкрито назвала напад РФ на Україну війною
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Туреччина назвала вторгнення Росії в Україну в неділю, 27 лютого, війною - це зміна риторики, яка може прокласти шлях до обмеження російського морського проходу до Чорного моря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Відповідно до Конвенції Монтре 1936 року Туреччина контролює протоки Дарданелли і Босфор, які з’єднують Середземне і Чорне моря, і може обмежити прохід військових кораблів під час війни або в разі загрози.
Урівноважуючи свої західні зобов’язання та тісні зв’язки з Москвою, Анкара заявила, що російський напад є неприйнятним, але до неділі не описувала ситуацію як війну.
"На четвертий день війни в Україні ми повторюємо заклик президента Ердогана до негайного припинення російських атак і початку переговорів про припинення вогню", - написав у Twitter речник президента Ібрагім Калін.
Фахреттін Алтун, директор з комунікацій Туреччини, сказав, що "ми є свідками чергової війни в нашому регіоні" і повторив пропозицію Ердогана стати посередником.
Раніше Київ звернувся до Анкари з проханням блокувати подальший прохід російським військовим кораблям до Чорного моря, з якого Москва здійснила одне зі своїх вторгнень на південне узбережжя України.
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Може він за шваброю заховався.
а стеренький Скрудж дядя байден об этом знает? а для Запада еще-еще не война? а шо тогда?
Ясно, що йому просто заплатили, щоб він опублікував ту статтю. Він би сам таке не написав, він так в політиці не розбирається, і не знає які там де компанії проводило нато.
Просто, коли диктатор починає воєнну компанію - йому потрібні знаменитості, які підтримали б цю компанію. Тому що це добре на народ впливає. Почали шукати знаменитостей, які б на це погодились. знайшли баскова.
басков 5 разів давав концерти в кремлі. не здивуюсь, якщо сам путін його попросив опублікувати ту статтю.
https://www.instagram.com/p/CaZWHB8sQ-d/
И там намекали что у них особые отношение
Так что и платить не надо
Увага, увага, увага
В Білорусі грузяться літаки з десантом, планується висадка в урядовому кварталі. Це не прикол. По закритим каналам дайте знати всім ТрОшникам та іншим, збивати, поки теліпатися будуть в повітрі
Отримано 13.47
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https://youtu.be/iC1wM9bWorY