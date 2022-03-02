8075 11
В Чернигове обстреляли районную больницу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты обстреляли районную больницу в Чернигове.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Информацию об обстреле подтвердили в оперативном командовании "Север".
В здание больницы попала крылатая ракета. Информация о погибших и травмированных будет позже.
Напомним, обстрел больниц является нарушением законов войны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
але ці тварюки не розуміють що зробили.
українці - мирний, тихий та дуже терплячий і дружній до сусідів народ.
але коли українця ображають по серйозному - він стає такий лютий та нарваний - починає відповідати на біль і сам не знає, коли спиниться.
не треба їм було будити лихо.
ЗА ТО, ЧТО МОЛЧА В СТОРОНЕ СТОЯЛА,…
КОГДА В НАШ КРАЙ ************ -ОРДА
НА ТАНКАХ НАГЛО ЗАЕЗЖАЛА…
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЫНОВЕЙ КОТОРЫХ ПОГУБИЛА,…
ЗА КРЫМ, ТОБОЙ ОТЖАТЫЙ БЕЗ СТЫДА…
ЗА НЕЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ РАСПЛОДИЛА...
ЗА ХАРЬКОВ, КИЕВ, МАРИУПОЛЬ И ХЕРСОН
ЗА БАЛАКЛЕЮ, СУМЫ И ЧУГУЕВ
ЗА СТРАШНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ СОН
КОТОРУЮ ТВОРИТ ВАШ ПУТИН Х..ЕВ..
ЗА КАЖДЫЙ ГОРОД КАЖДОЕ СЕЛО
КОТОРОЕ ВЫ ВАРВАРЫ БОМБИЛИ
ЗА ТЕХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ НИ ЗА ЧТО
ВЫ ПО ФАШИСТСКИ, ЗВЕРСКО ПОГУБИЛИ…
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА ПОТ И КРОВЬ, ЗА СВЕЖИЕ МОГИЛЫ,…
ЗА ТО, ЧТО МИРУ О ВОЙНЕ ВРАЛА,…
ЧТОБ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕБЯ НЕ ОБВИНИЛИ...
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ УБИТЫХ ГОРЕМ…
-ТЫ ИМИ ПРОКЛЯТА НА МНОГИЕ ГОДА,…
ТЕБЕ СУДИЛОСЬ ВЕЧНЫМ СТАТЬ ИЗГОЕМ...