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Новости Война в Украине
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больница (792) обстрел (5704) Чернигов (331)

В Чернигове обстреляли районную больницу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Чернигове обстреляли районную больницу

Оккупанты обстреляли районную больницу в Чернигове.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Информацию об обстреле подтвердили в оперативном командовании "Север".

В здание больницы попала крылатая ракета. Информация о погибших и травмированных будет позже.

Напомним, обстрел больниц является нарушением законов войны. 

Также смотрите: Мэр Чернигова Атрошенко: Нужно готовиться к уличным боям. ВИДЕО

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Повідомили - вдарило по корпусу
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02.03.2022 13:16 Ответить
⚡️В Сумской и Черниговской областях противник пока отступил, сейчас открыта охота на колонны, их добивает тероборона и партизаны, - Арестович
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02.03.2022 13:17 Ответить
Люська,люська.....
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02.03.2022 13:20 Ответить
⚡️Арестович: В Херсоне продолжаются уличные бои. Сообщение, что Херсон упал - фейк.
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02.03.2022 13:18 Ответить
Они реально больные. Крылатая ракета? Это же даже не град, который лупит по площадям.
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02.03.2022 13:19 Ответить
Все новости транслируйте на мир с видео каждый час - мало инфа у обывателя , а политики не хотят с рашей ссорится - многие выпускники МГИМО
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02.03.2022 13:19 Ответить
вони вміють лише по мирних містах та по пологових будинках з лікарнями шмаляти

але ці тварюки не розуміють що зробили.

українці - мирний, тихий та дуже терплячий і дружній до сусідів народ.

але коли українця ображають по серйозному - він стає такий лютий та нарваний - починає відповідати на біль і сам не знає, коли спиниться.

не треба їм було будити лихо.
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02.03.2022 13:22 Ответить
ЛЕВАДА центр 02.03.22 опрос одобрение деятельности Путина 71%,одобрение дел в стране 52%,кацапы одобряют войну и не понимают пока глубину изоляции России!
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02.03.2022 13:32 Ответить
Одичалые бьют по мирным жителям, чтобы личный состав боялся сдаваться в плен. Суки.
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02.03.2022 13:38 Ответить
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА...
ЗА ТО, ЧТО МОЛЧА В СТОРОНЕ СТОЯЛА,…
КОГДА В НАШ КРАЙ ************ -ОРДА
НА ТАНКАХ НАГЛО ЗАЕЗЖАЛА…

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЫНОВЕЙ КОТОРЫХ ПОГУБИЛА,…
ЗА КРЫМ, ТОБОЙ ОТЖАТЫЙ БЕЗ СТЫДА…
ЗА НЕЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ РАСПЛОДИЛА...

ЗА ХАРЬКОВ, КИЕВ, МАРИУПОЛЬ И ХЕРСОН

ЗА БАЛАКЛЕЮ, СУМЫ И ЧУГУЕВ

ЗА СТРАШНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ СОН

КОТОРУЮ ТВОРИТ ВАШ ПУТИН Х..ЕВ..

ЗА КАЖДЫЙ ГОРОД КАЖДОЕ СЕЛО

КОТОРОЕ ВЫ ВАРВАРЫ БОМБИЛИ

ЗА ТЕХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ НИ ЗА ЧТО

ВЫ ПО ФАШИСТСКИ, ЗВЕРСКО ПОГУБИЛИ…

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА ПОТ И КРОВЬ, ЗА СВЕЖИЕ МОГИЛЫ,…
ЗА ТО, ЧТО МИРУ О ВОЙНЕ ВРАЛА,…
ЧТОБ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕБЯ НЕ ОБВИНИЛИ...

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ УБИТЫХ ГОРЕМ…
-ТЫ ИМИ ПРОКЛЯТА НА МНОГИЕ ГОДА,…
ТЕБЕ СУДИЛОСЬ ВЕЧНЫМ СТАТЬ ИЗГОЕМ...
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02.03.2022 14:02 Ответить
такое представить неделю назад..
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02.03.2022 14:17 Ответить
 
 