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В Чернігові обстріляли районну лікарню
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Окупанти обстріляли районну лікарню в Чернігові.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Інформацію про обстріл підтвердили в оперативному командуванні "Північ".
В будівлю лікарні влучила крилата ракета. Інформація про загиблих та травмованих буде згодом.
Нагадаємо, обстріл лікарень є порушенням законів війни.
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але ці тварюки не розуміють що зробили.
українці - мирний, тихий та дуже терплячий і дружній до сусідів народ.
але коли українця ображають по серйозному - він стає такий лютий та нарваний - починає відповідати на біль і сам не знає, коли спиниться.
не треба їм було будити лихо.
ЗА ТО, ЧТО МОЛЧА В СТОРОНЕ СТОЯЛА,…
КОГДА В НАШ КРАЙ ************ -ОРДА
НА ТАНКАХ НАГЛО ЗАЕЗЖАЛА…
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЫНОВЕЙ КОТОРЫХ ПОГУБИЛА,…
ЗА КРЫМ, ТОБОЙ ОТЖАТЫЙ БЕЗ СТЫДА…
ЗА НЕЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ РАСПЛОДИЛА...
ЗА ХАРЬКОВ, КИЕВ, МАРИУПОЛЬ И ХЕРСОН
ЗА БАЛАКЛЕЮ, СУМЫ И ЧУГУЕВ
ЗА СТРАШНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ СОН
КОТОРУЮ ТВОРИТ ВАШ ПУТИН Х..ЕВ..
ЗА КАЖДЫЙ ГОРОД КАЖДОЕ СЕЛО
КОТОРОЕ ВЫ ВАРВАРЫ БОМБИЛИ
ЗА ТЕХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ НИ ЗА ЧТО
ВЫ ПО ФАШИСТСКИ, ЗВЕРСКО ПОГУБИЛИ…
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА ПОТ И КРОВЬ, ЗА СВЕЖИЕ МОГИЛЫ,…
ЗА ТО, ЧТО МИРУ О ВОЙНЕ ВРАЛА,…
ЧТОБ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕБЯ НЕ ОБВИНИЛИ...
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ УБИТЫХ ГОРЕМ…
-ТЫ ИМИ ПРОКЛЯТА НА МНОГИЕ ГОДА,…
ТЕБЕ СУДИЛОСЬ ВЕЧНЫМ СТАТЬ ИЗГОЕМ...