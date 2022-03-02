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В Чернігові обстріляли районну лікарню

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Чернігові обстріляли районну лікарню

Окупанти обстріляли районну лікарню в Чернігові.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Інформацію про обстріл підтвердили в оперативному командуванні "Північ".

В будівлю лікарні влучила крилата ракета. Інформація про загиблих та травмованих буде згодом.

Нагадаємо, обстріл лікарень є порушенням законів війни.

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Повідомили - вдарило по корпусу
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02.03.2022 13:16 Відповісти
⚡️В Сумской и Черниговской областях противник пока отступил, сейчас открыта охота на колонны, их добивает тероборона и партизаны, - Арестович
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02.03.2022 13:17 Відповісти
Люська,люська.....
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02.03.2022 13:20 Відповісти
⚡️Арестович: В Херсоне продолжаются уличные бои. Сообщение, что Херсон упал - фейк.
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02.03.2022 13:18 Відповісти
Они реально больные. Крылатая ракета? Это же даже не град, который лупит по площадям.
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02.03.2022 13:19 Відповісти
Все новости транслируйте на мир с видео каждый час - мало инфа у обывателя , а политики не хотят с рашей ссорится - многие выпускники МГИМО
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02.03.2022 13:19 Відповісти
вони вміють лише по мирних містах та по пологових будинках з лікарнями шмаляти

але ці тварюки не розуміють що зробили.

українці - мирний, тихий та дуже терплячий і дружній до сусідів народ.

але коли українця ображають по серйозному - він стає такий лютий та нарваний - починає відповідати на біль і сам не знає, коли спиниться.

не треба їм було будити лихо.
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02.03.2022 13:22 Відповісти
ЛЕВАДА центр 02.03.22 опрос одобрение деятельности Путина 71%,одобрение дел в стране 52%,кацапы одобряют войну и не понимают пока глубину изоляции России!
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02.03.2022 13:32 Відповісти
Одичалые бьют по мирным жителям, чтобы личный состав боялся сдаваться в плен. Суки.
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02.03.2022 13:38 Відповісти
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА...
ЗА ТО, ЧТО МОЛЧА В СТОРОНЕ СТОЯЛА,…
КОГДА В НАШ КРАЙ ************ -ОРДА
НА ТАНКАХ НАГЛО ЗАЕЗЖАЛА…

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЫНОВЕЙ КОТОРЫХ ПОГУБИЛА,…
ЗА КРЫМ, ТОБОЙ ОТЖАТЫЙ БЕЗ СТЫДА…
ЗА НЕЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ РАСПЛОДИЛА...

ЗА ХАРЬКОВ, КИЕВ, МАРИУПОЛЬ И ХЕРСОН

ЗА БАЛАКЛЕЮ, СУМЫ И ЧУГУЕВ

ЗА СТРАШНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ СОН

КОТОРУЮ ТВОРИТ ВАШ ПУТИН Х..ЕВ..

ЗА КАЖДЫЙ ГОРОД КАЖДОЕ СЕЛО

КОТОРОЕ ВЫ ВАРВАРЫ БОМБИЛИ

ЗА ТЕХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ НИ ЗА ЧТО

ВЫ ПО ФАШИСТСКИ, ЗВЕРСКО ПОГУБИЛИ…

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА ПОТ И КРОВЬ, ЗА СВЕЖИЕ МОГИЛЫ,…
ЗА ТО, ЧТО МИРУ О ВОЙНЕ ВРАЛА,…
ЧТОБ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕБЯ НЕ ОБВИНИЛИ...

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ УБИТЫХ ГОРЕМ…
-ТЫ ИМИ ПРОКЛЯТА НА МНОГИЕ ГОДА,…
ТЕБЕ СУДИЛОСЬ ВЕЧНЫМ СТАТЬ ИЗГОЕМ...
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02.03.2022 14:02 Відповісти
такое представить неделю назад..
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02.03.2022 14:17 Відповісти
 
 