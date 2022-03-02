В Чернігові обстріляли районну лікарню

Окупанти обстріляли районну лікарню в Чернігові.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Інформацію про обстріл підтвердили в оперативному командуванні "Північ".

В будівлю лікарні влучила крилата ракета. Інформація про загиблих та травмованих буде згодом.

Нагадаємо, обстріл лікарень є порушенням законів війни.