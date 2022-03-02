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Новости Война в Украине
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С патронами в мишке: в киевском метро задержали диверсантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве оперативники Нацполиции на станции метро разоблачили пятерых диверсантов

Как рассказали в Нацполиции, на одну из станций метро мужчины пришли якобы переночевать и спрятаться в укрытии. Один из диверсантов в детской игрушке прятал боеприпасы, сообщает Цензор.НЕТ.

С патронами в мишке: в киевском метро задержали диверсантов 01

Во время тщательного осмотра вещей, полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его друг – гражданин Беларуси, тоже имел при себе боевые патроны. Кроме того, на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передающего врагу позиции подразделений Вооруженных Сил Украины через мессенджеры", - заявили в НПУ.

Также на станции метро к полицейским обратились граждане относительно подозрительного поведения двух мужчин. Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, снаряженные четыре магазина, затвор с бойком в автомат Калашника АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества", - отметили в полиции.

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Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять полицию.

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Топ комментарии
+38
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02.03.2022 13:34
+23
У церкві УПЦ МП, наприклад.
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02.03.2022 13:39
+22
в камерах місць не залишилось - розстріляти орків.
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02.03.2022 13:39
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02.03.2022 13:34 Ответить
Не зовсім зрозуміло, навіщо їм набої без зброї?
Розраховували десь її здобути?
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02.03.2022 13:36 Ответить
У схронах є......а що таскали з сбою ********** це від срачки, чи того що дебіли......
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02.03.2022 13:38 Ответить
У церкві УПЦ МП, наприклад.
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02.03.2022 13:39 Ответить
Скільки ж їх мабудь ще є. Підозрюю, що напічкане вже все місто, тільки чекають сигналу.
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02.03.2022 14:34 Ответить
Ведмедика могли вночі підпалити та підкинути до сплячих жінок і дітей. Наслідки, сподіваюсь не треба роз'яснювати - паніка, жертви, чутки про "небезпеку у метро"...
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03.03.2022 07:01 Ответить
Патрони БЗТ, то серйозно...(((
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02.03.2022 13:37 Ответить
Десь гвинтівки снайперські повинні лежати....Ловіть всіх підозрілих...
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02.03.2022 13:39 Ответить
в камерах місць не залишилось - розстріляти орків.
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02.03.2022 13:39 Ответить
в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять полицию - nu a jesli uvidevshij ohotnik i vidit chto rasejska ta belruskaja kuropatka kak raz po vistrelu , mozhno streljatj, vedj krovavij Pastor skazal chto na eti kuropatki ohota razreshena po vsei Ukraine.
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02.03.2022 13:56 Ответить
Офіційно вішати із залученням та інформуванням ЗМІ !!!
Правовий режим воєнного стану діє в Україні !!
Ворогам України не місце серед живих!!
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02.03.2022 13:57 Ответить
треба запхати тi патрони в дупи мерзотникам та пiдпалити
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02.03.2022 13:57 Ответить
Громадянин Бєларахі, ****** бульба, сукі *************. Верховний Суд дозволив іх вбивати, ніяких конвенцій
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02.03.2022 14:07 Ответить
Розстрілювати сук на місці.Нема чого утримувати і годувати мразоту за державний кошт.Куля,це максимум,на що заслуговують ********
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02.03.2022 14:18 Ответить
Зафиксировать преступления, и..............по законам военного времени!
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02.03.2022 14:28 Ответить
Розстрілюйте 100% хотіли цивільних постріляти у формі "карателів хунти" для картинки ТВ . Бо м'ясо у бункерної гієни сатани - ***** закіньчується а нове не має бажання на "шашличок".
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02.03.2022 14:31 Ответить
Благаю вас вбивайте їх!! Вони хотіли вбити вас і ваших дітей. І вони знову спробують!!!
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02.03.2022 14:52 Ответить
Спочатку треа щоби вони здали де закладки зброї.
Адже москалі робили закладки і користуються ними .
Лейтенант СБУ погано спрацював у цьому напрямку.
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02.03.2022 19:15 Ответить
Да расстреливайте их! Э
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02.03.2022 19:15 Ответить
В нацполиции видать тяжеленькое принимают. "Передовал позиции находясь в метро" .
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02.03.2022 19:17 Ответить
Рашизм - это старая болезнь, кторая на десятилетия поставит российский зомби трусливый слепой и глухой народ в ранг не освободителей, а орков из гнилого мордера.
Вас проклянут поколения, вам в лицо будут плевать наши внуки, а весь мир в спину, никто этим фашистским тварям теперь никогда не пожмет руки.
Ваше благополучие вы строите на костях и крови.
Будьте вы прокляты, гоблины!

А метрошных упырей оставить там же людям, пусть народ выслушает "освободителей", кастрация этих фашистов будет наименьшим наказанием на этой многострадальной земле !
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02.03.2022 23:07 Ответить
Ведмедика могли вночі підпалити та підкинути до сплячих жінок і дітей. Наслідки, сподіваюсь не треба роз'яснювати - паніка, жертви, чутки про "небезпеку у метро"...
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03.03.2022 07:00 Ответить
 
 