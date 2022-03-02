С патронами в мишке: в киевском метро задержали диверсантов
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В Киеве оперативники Нацполиции на станции метро разоблачили пятерых диверсантов
Как рассказали в Нацполиции, на одну из станций метро мужчины пришли якобы переночевать и спрятаться в укрытии. Один из диверсантов в детской игрушке прятал боеприпасы, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время тщательного осмотра вещей, полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его друг – гражданин Беларуси, тоже имел при себе боевые патроны. Кроме того, на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передающего врагу позиции подразделений Вооруженных Сил Украины через мессенджеры", - заявили в НПУ.
Также на станции метро к полицейским обратились граждане относительно подозрительного поведения двух мужчин. Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, снаряженные четыре магазина, затвор с бойком в автомат Калашника АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества", - отметили в полиции.
Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять полицию.
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Розраховували десь її здобути?
Правовий режим воєнного стану діє в Україні !!
Ворогам України не місце серед живих!!
Адже москалі робили закладки і користуються ними .
Лейтенант СБУ погано спрацював у цьому напрямку.
Вас проклянут поколения, вам в лицо будут плевать наши внуки, а весь мир в спину, никто этим фашистским тварям теперь никогда не пожмет руки.
Ваше благополучие вы строите на костях и крови.
Будьте вы прокляты, гоблины!
А метрошных упырей оставить там же людям, пусть народ выслушает "освободителей", кастрация этих фашистов будет наименьшим наказанием на этой многострадальной земле !