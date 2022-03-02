В метро Києва затримали диверсантів. Набої вони ховали у ведмедику

У Києві оперативники Нацполіції на станції метро викрили п’ятьох диверсантів

Як розповіли в Нацполіції, на одну із станцій метро чоловіки прийшли нібито переночувати та сховатися в укриття. Один з диверсантів у дитячій іграшці ховав боєприпаси, повідомляє Цензор.НЕТ.







"Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої. Окрім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних Сил України через месенджери", - заявили в НПУ.

"Також, на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, спорядженні чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашника АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини", - зазначили в поліції.

Читайте також: "Ворог стягує сили все ближче до столиці. Ми будемо обороняти Київ!" - Кличко. ВIДЕО



Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію.



