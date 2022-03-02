В метро Києва затримали диверсантів. Набої вони ховали у ведмедику
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві оперативники Нацполіції на станції метро викрили п’ятьох диверсантів
Як розповіли в Нацполіції, на одну із станцій метро чоловіки прийшли нібито переночувати та сховатися в укриття. Один з диверсантів у дитячій іграшці ховав боєприпаси, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої. Окрім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних Сил України через месенджери", - заявили в НПУ.
"Також, на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, спорядженні чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашника АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини", - зазначили в поліції.
Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію.
Будь ласка, зачекайте...
Розраховували десь її здобути?
Правовий режим воєнного стану діє в Україні !!
Ворогам України не місце серед живих!!
Адже москалі робили закладки і користуються ними .
Лейтенант СБУ погано спрацював у цьому напрямку.
Вас проклянут поколения, вам в лицо будут плевать наши внуки, а весь мир в спину, никто этим фашистским тварям теперь никогда не пожмет руки.
Ваше благополучие вы строите на костях и крови.
Будьте вы прокляты, гоблины!
А метрошных упырей оставить там же людям, пусть народ выслушает "освободителей", кастрация этих фашистов будет наименьшим наказанием на этой многострадальной земле !