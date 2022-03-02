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В метро Києва затримали диверсантів. Набої вони ховали у ведмедику

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В метро Києва затримали диверсантів. Набої вони ховали у ведмедику

У Києві оперативники Нацполіції на станції метро викрили п’ятьох диверсантів

Як розповіли в Нацполіції, на одну із станцій метро чоловіки прийшли нібито переночувати та сховатися в укриття. Один з диверсантів у дитячій іграшці ховав боєприпаси, повідомляє Цензор.НЕТ.


В метро Києва затримали диверсантів. Набої вони ховали у ведмедику 01

"Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої.  Окрім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних Сил України через месенджери", - заявили в НПУ.

"Також, на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, спорядженні чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашника АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини", - зазначили в поліції.

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Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію.

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Топ коментарі
+38
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02.03.2022 13:34
+23
У церкві УПЦ МП, наприклад.
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02.03.2022 13:39
+22
в камерах місць не залишилось - розстріляти орків.
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02.03.2022 13:39
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02.03.2022 13:34 Відповісти
Не зовсім зрозуміло, навіщо їм набої без зброї?
Розраховували десь її здобути?
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02.03.2022 13:36 Відповісти
У схронах є......а що таскали з сбою ********** це від срачки, чи того що дебіли......
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02.03.2022 13:38 Відповісти
У церкві УПЦ МП, наприклад.
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02.03.2022 13:39 Відповісти
Скільки ж їх мабудь ще є. Підозрюю, що напічкане вже все місто, тільки чекають сигналу.
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02.03.2022 14:34 Відповісти
Ведмедика могли вночі підпалити та підкинути до сплячих жінок і дітей. Наслідки, сподіваюсь не треба роз'яснювати - паніка, жертви, чутки про "небезпеку у метро"...
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03.03.2022 07:01 Відповісти
Патрони БЗТ, то серйозно...(((
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02.03.2022 13:37 Відповісти
Десь гвинтівки снайперські повинні лежати....Ловіть всіх підозрілих...
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02.03.2022 13:39 Відповісти
в камерах місць не залишилось - розстріляти орків.
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02.03.2022 13:39 Відповісти
в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно уведомлять полицию - nu a jesli uvidevshij ohotnik i vidit chto rasejska ta belruskaja kuropatka kak raz po vistrelu , mozhno streljatj, vedj krovavij Pastor skazal chto na eti kuropatki ohota razreshena po vsei Ukraine.
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02.03.2022 13:56 Відповісти
Офіційно вішати із залученням та інформуванням ЗМІ !!!
Правовий режим воєнного стану діє в Україні !!
Ворогам України не місце серед живих!!
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02.03.2022 13:57 Відповісти
треба запхати тi патрони в дупи мерзотникам та пiдпалити
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02.03.2022 13:57 Відповісти
Громадянин Бєларахі, ****** бульба, сукі *************. Верховний Суд дозволив іх вбивати, ніяких конвенцій
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02.03.2022 14:07 Відповісти
Розстрілювати сук на місці.Нема чого утримувати і годувати мразоту за державний кошт.Куля,це максимум,на що заслуговують ********
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02.03.2022 14:18 Відповісти
Зафиксировать преступления, и..............по законам военного времени!
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02.03.2022 14:28 Відповісти
Розстрілюйте 100% хотіли цивільних постріляти у формі "карателів хунти" для картинки ТВ . Бо м'ясо у бункерної гієни сатани - ***** закіньчується а нове не має бажання на "шашличок".
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02.03.2022 14:31 Відповісти
Благаю вас вбивайте їх!! Вони хотіли вбити вас і ваших дітей. І вони знову спробують!!!
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02.03.2022 14:52 Відповісти
Спочатку треа щоби вони здали де закладки зброї.
Адже москалі робили закладки і користуються ними .
Лейтенант СБУ погано спрацював у цьому напрямку.
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02.03.2022 19:15 Відповісти
Да расстреливайте их! Э
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02.03.2022 19:15 Відповісти
В нацполиции видать тяжеленькое принимают. "Передовал позиции находясь в метро" .
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02.03.2022 19:17 Відповісти
Рашизм - это старая болезнь, кторая на десятилетия поставит российский зомби трусливый слепой и глухой народ в ранг не освободителей, а орков из гнилого мордера.
Вас проклянут поколения, вам в лицо будут плевать наши внуки, а весь мир в спину, никто этим фашистским тварям теперь никогда не пожмет руки.
Ваше благополучие вы строите на костях и крови.
Будьте вы прокляты, гоблины!

А метрошных упырей оставить там же людям, пусть народ выслушает "освободителей", кастрация этих фашистов будет наименьшим наказанием на этой многострадальной земле !
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02.03.2022 23:07 Відповісти
Ведмедика могли вночі підпалити та підкинути до сплячих жінок і дітей. Наслідки, сподіваюсь не треба роз'яснювати - паніка, жертви, чутки про "небезпеку у метро"...
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03.03.2022 07:00 Відповісти
 
 