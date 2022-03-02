Официальных данных об участии армии Беларуси в войне нет, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пока нет официальных данных об участии белорусской армии в войне, которую Российская Федерация начала против Украины.
Об этом внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока нет официальных данных, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые сейчас проверяются, но уровень этих сигналов недостаточен для того, чтобы говорить, что белорусы уже участвуют в боях против Вооруженных Сил Украины", – отметил он.
Напомним, накануне представитель реоигнального управления Сил тероборны "Север" Виталий Кириллов заявил, что белорусские войска зашли на Черниговщину. Также в соцсетях начали появляться видео, где жители Черниговщины останавливают колонны военной техники с тактическим знаком "О". Речь шла о том, что это – техника из Беларуси.
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Что-то слишком много стало етого Арестовича.
Люся, а запуск с территории Беларуси крьілатой ракетьі по Володимиру-Вольінскому - ето участие РБ или нет? А баражирование вертольотами вдоль границьі от Вольіни и до Житомирщиньі - ето участие, или нет?
А использование аеродрома в Гомеле для заброски десанта на ИЛ-76 - ето участие, или нет?
Что же тьі народ в заблуждение вводишь, а? вертолетьі-самолетьі, говоришь, кацапские? А на рукавах ОС красньій скотч для идентификации кацап(бельій)-бульбаш - ето рота такая в зарницу, да? А аеродром Гомеля он тоже как и самолетьі-вертолетьі кацапский, или какая-никакая, хоть и нелегитимная, но власть дала разрешение на его использование не в счет.
И еще: дай научное обьяснение причиньі по которой Украина отсоединилась от енергосистемьі РБ и свернула торговлю
вы сделали мне прекрасный подарок на 29.02
мочите этих орков
Европа с Вами
http://www.ukrainer-in-muenster.de/ua/news
+16 Огусто
Ну шо, котікі!
Г. Лида Гродненская область, там учебная база. Сейчас там почти все российская техника, войска и самолёты с его слов Су 25 с полным боекомплектом.
Так вот с его слов российские вояки могут переодеться в форму белорусских солдат и таким образом вторгнутся ещё на территорию Украины и под таким соусом.
Передай нашим. Я думаю что им и так это все известно. Но на всякий случай и ещё звонили они знакомому вояке своему в звании так вот сам настрой белорусских офицеров по поводу войны в Украине не очень. То есть кацапье будет провоцировать таким образом.
Сам ахмад сила на другий день після Гостомеля заварнякав, а в них зброя. Арестович в ефірі з ТВ Білорусі повідомив, що перехват вказав, що між генералами рузге і чеченами була розбірка, пострілялись і побили з однієї та другої сторони. А самих вояк Ахмат сили залишили в моріз на тривале зберігання а гордий народ відкочував додому.
Тому то маньяк менжується, та даремно. Дозвіл давав давав. значить сприяв терористичним нальотам на Київ, Чернігв, Суми. Цього вистачить для суду.