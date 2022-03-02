Официальных данных об участии армии Беларуси в войне нет, - Арестович

Пока нет официальных данных об участии белорусской армии в войне, которую Российская Федерация начала против Украины.

Об этом внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока нет официальных данных, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые сейчас проверяются, но уровень этих сигналов недостаточен для того, чтобы говорить, что белорусы уже участвуют в боях против Вооруженных Сил Украины", – отметил он.

Напомним, накануне представитель реоигнального управления Сил тероборны "Север" Виталий Кириллов заявил, что белорусские войска зашли на Черниговщину. Также в соцсетях начали появляться видео, где жители Черниговщины останавливают колонны военной техники с тактическим знаком "О". Речь шла о том, что это – техника из Беларуси.