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Офіційних даних про участь армії Білорусі у війні нема, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіційних даних про участь армії Білорусі у війні нема, - Арестович

Наразі немає офіційних даних щодо участі білоруської армії у війні, яку Російська Федерація розпочала проти України.

Про це позаштатний радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки немає офіційних даних, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які зараз перевіряються, але рівень цих сигналів недостатній для того, щоб казати, що білоруси вже беруть участь у боях проти Збройних Сил України", – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні представник реоігнального управління Сил тероборни "Північ" Віталій Кирилов заявив, що білоруські війська зайшли на Чернігівщину. Також у соцмережах почали з’являтися відео, на яких мешканці Чернігівщини зупиняють колони військової техніки з тактичним знаком "О". Йшлося про те, що це - техніка з Білорусі.

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Топ коментарі
+20
Луку відмазує.

А те, що з Білорусі заходять літаки, які обстрілюють ракетами житлові квартали українських міст - це що???!!!
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02.03.2022 14:26
+18
Их одели в кацапскую форму ?
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02.03.2022 14:23
+18
Беларуский гребец Павел Шурмей, выступавший на двух Олимпийских играх, едет воевать за Украину "И таких белорусов много", - заявил он.
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02.03.2022 14:26
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Вот это всё ошмётки ГРУшницы Тихановской.. **** появилась подняла кипеш и всё .За 2 года обьехала весь мир. в Украину засцала ехать. думала разоблачат накануне войны обещала приехать.не повезло война началась.и через nexty **** дезу скидывает.отвлекает
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02.03.2022 17:47 Відповісти
Офіційних даних про участь армії Білорусі у війні нема, - Арестович Джерело: https://censor.net/ua/n3320737

Что-то слишком много стало етого Арестовича.

Люся, а запуск с территории Беларуси крьілатой ракетьі по Володимиру-Вольінскому - ето участие РБ или нет? А баражирование вертольотами вдоль границьі от Вольіни и до Житомирщиньі - ето участие, или нет?
А использование аеродрома в Гомеле для заброски десанта на ИЛ-76 - ето участие, или нет?
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02.03.2022 15:27 Відповісти
Люся конечно Люся, ну а у самого что мозгов не хватает сообразить что Беларусь уже 20 лет под оккупацией кацапами, и ракеты, вертолёты летят кацапские?
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02.03.2022 15:34 Відповісти
Я догадьівался что Люся - ето тьі! )))
Что же тьі народ в заблуждение вводишь, а? вертолетьі-самолетьі, говоришь, кацапские? А на рукавах ОС красньій скотч для идентификации кацап(бельій)-бульбаш - ето рота такая в зарницу, да? А аеродром Гомеля он тоже как и самолетьі-вертолетьі кацапский, или какая-никакая, хоть и нелегитимная, но власть дала разрешение на его использование не в счет.
И еще: дай научное обьяснение причиньі по которой Украина отсоединилась от енергосистемьі РБ и свернула торговлю
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02.03.2022 15:48 Відповісти
Можливо так і треба казати тимчасово, але ж з території білорусі стріляють ракети і літаки, значить вона вже є ворогом. І має відшкодувати збитки бо наші люди гинуть. На людському рівні ми литвинам співчуваємо, але закон є закон. Я не думаю що ці збитки відшкодуватиме росія за білорусь. Ніхто білорусь в одкб не штовхав. По закону вони співучасники путіна.
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02.03.2022 15:28 Відповісти
Спасибо земляки
вы сделали мне прекрасный подарок на 29.02

мочите этих орков

Европа с Вами

http://www.ukrainer-in-muenster.de/ua/news
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02.03.2022 16:06 Відповісти
я про

+16 Огусто

Ну шо, котікі!
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02.03.2022 16:12 Відповісти
Ауу!! В країні війна! А тут перехід нашого державного кордону військовою бронетехнікою (нехай навіть без знаків)! Це вже причина для адекватного і вагомого «удару» по порушникам кордону. А Києву не достатньо інфо і чогось ще... !?!
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02.03.2022 16:49 Відповісти
От колхозного психопата можно - и нужно! - ожидать любой подлости.
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02.03.2022 17:04 Відповісти
шо, он себе еще не уси дозы вколол или тока пока покурил шмаль с лееганцухи и снюхал усего полдороги?
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02.03.2022 17:44 Відповісти
Эта беларуськая ******* могла перодеться в форму российских войск!!
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02.03.2022 17:53 Відповісти
арестович - ти що за чувал картоплі продався ??? чувал - по болгарські - торба . . . вибачте за мій південо бесарабський суржик
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02.03.2022 18:42 Відповісти
лукамудищев так и не дал согласия на ввод в Украину подконтрольных ему воинских подразделений. ватоголовые добровольцы из ментуры и омона вливаются в значительно поредевшие ряды росийских оккупантов . Куйло в ярости но н ичего не может поделать ибо война в Украине отнимает у него силы и время .
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02.03.2022 18:55 Відповісти
Не дивлячись на відсутність "офіційних даних", Білорусія практично повністю мобілізована до участі в агресивній війні проти України. Варто пригадати, що Франція й Британія в 1939-40 не могли нічим допомогти маленькій Фінляндії, що зазнала віроломного нападу більшовицької Москви. Єдина причина - відмова Швеції та Норвегії надати територію для проходження військ і вантажів. І до того, і після того цей фактор вважався (і вважається) абсолютно непохитним правом країни - суверена території. Тому Україна 24 лютого отримала повне право переступити власний кордон, воюючи з агресором. Отримала право повернути собі свою споконвічну землю - Берестейщину, яку у вересні 1939 кровожерливий с...алін наказав передати Білорусії тільки через те, що люто ненавидів український народ. Нарешті, Україна отримала благородне право допомогти дружньому народові скинути іго "Бульбофюрера", очистити її територію від московських окупантів та допомогти повернути їй споконвічні території, загарбані колись Москвою (наприклад, Смоленщину).
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02.03.2022 18:59 Відповісти
По информации моего друга детства, он сейчас проживает на территории Белоруссии.
Г. Лида Гродненская область, там учебная база. Сейчас там почти все российская техника, войска и самолёты с его слов Су 25 с полным боекомплектом.
Так вот с его слов российские вояки могут переодеться в форму белорусских солдат и таким образом вторгнутся ещё на территорию Украины и под таким соусом.
Передай нашим. Я думаю что им и так это все известно. Но на всякий случай и ещё звонили они знакомому вояке своему в звании так вот сам настрой белорусских офицеров по поводу войны в Украине не очень. То есть кацапье будет провоцировать таким образом.
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02.03.2022 19:06 Відповісти
мінський маньяк давно дав згоду. Вони зговорилися, що після "взяття" Києва чечени із космонавтами стануть поліцією, а шваль спецназовська тутешніх, мала стати на поліссі елементом окупації. А після Бучі та Гостомеля маньяк раптом згадав про 6 березня (тоді мала завершитись військова фаза) мовляв почекаємо, вже в танки посадив, а сьогодні в ефірі провів засідання свого собезу і щось варнякав невпопад. Злякався главкомверх, виходить, навіть хворі на голову бояться небезпеки.
Сам ахмад сила на другий день після Гостомеля заварнякав, а в них зброя. Арестович в ефірі з ТВ Білорусі повідомив, що перехват вказав, що між генералами рузге і чеченами була розбірка, пострілялись і побили з однієї та другої сторони. А самих вояк Ахмат сили залишили в моріз на тривале зберігання а гордий народ відкочував додому.

Тому то маньяк менжується, та даремно. Дозвіл давав давав. значить сприяв терористичним нальотам на Київ, Чернігв, Суми. Цього вистачить для суду.
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02.03.2022 22:35 Відповісти
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