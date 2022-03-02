Офіційних даних про участь армії Білорусі у війні нема, - Арестович
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Наразі немає офіційних даних щодо участі білоруської армії у війні, яку Російська Федерація розпочала проти України.
Про це позаштатний радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки немає офіційних даних, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які зараз перевіряються, але рівень цих сигналів недостатній для того, щоб казати, що білоруси вже беруть участь у боях проти Збройних Сил України", – зазначив він.
Нагадаємо, напередодні представник реоігнального управління Сил тероборни "Північ" Віталій Кирилов заявив, що білоруські війська зайшли на Чернігівщину. Також у соцмережах почали з’являтися відео, на яких мешканці Чернігівщини зупиняють колони військової техніки з тактичним знаком "О". Йшлося про те, що це - техніка з Білорусі.
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Что-то слишком много стало етого Арестовича.
Люся, а запуск с территории Беларуси крьілатой ракетьі по Володимиру-Вольінскому - ето участие РБ или нет? А баражирование вертольотами вдоль границьі от Вольіни и до Житомирщиньі - ето участие, или нет?
А использование аеродрома в Гомеле для заброски десанта на ИЛ-76 - ето участие, или нет?
Что же тьі народ в заблуждение вводишь, а? вертолетьі-самолетьі, говоришь, кацапские? А на рукавах ОС красньій скотч для идентификации кацап(бельій)-бульбаш - ето рота такая в зарницу, да? А аеродром Гомеля он тоже как и самолетьі-вертолетьі кацапский, или какая-никакая, хоть и нелегитимная, но власть дала разрешение на его использование не в счет.
И еще: дай научное обьяснение причиньі по которой Украина отсоединилась от енергосистемьі РБ и свернула торговлю
вы сделали мне прекрасный подарок на 29.02
мочите этих орков
Европа с Вами
http://www.ukrainer-in-muenster.de/ua/news
+16 Огусто
Ну шо, котікі!
Г. Лида Гродненская область, там учебная база. Сейчас там почти все российская техника, войска и самолёты с его слов Су 25 с полным боекомплектом.
Так вот с его слов российские вояки могут переодеться в форму белорусских солдат и таким образом вторгнутся ещё на территорию Украины и под таким соусом.
Передай нашим. Я думаю что им и так это все известно. Но на всякий случай и ещё звонили они знакомому вояке своему в звании так вот сам настрой белорусских офицеров по поводу войны в Украине не очень. То есть кацапье будет провоцировать таким образом.
Сам ахмад сила на другий день після Гостомеля заварнякав, а в них зброя. Арестович в ефірі з ТВ Білорусі повідомив, що перехват вказав, що між генералами рузге і чеченами була розбірка, пострілялись і побили з однієї та другої сторони. А самих вояк Ахмат сили залишили в моріз на тривале зберігання а гордий народ відкочував додому.
Тому то маньяк менжується, та даремно. Дозвіл давав давав. значить сприяв терористичним нальотам на Київ, Чернігв, Суми. Цього вистачить для суду.