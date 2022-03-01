На Чернігівщину зайшли білоруські війська, - ЗМІ

До Чернігівської області зайшли білоруські війська.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів" із посиланням на представника регіонального управління Сил тероборони "Північ" Віталія Кирилова, передає Цензор.НЕТ.

"На Чернігівщину зайшли білоруські війська. Інформацію "Суспільному" підтвердив речник регіонального управління Сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов. Більше деталей згодом", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 28 лютого у Міноборони Білорусі заперечили можливу участь своїх військових у російському вторгненні в Україну.