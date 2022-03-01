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На Чернігівщину зайшли білоруські війська, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Чернігівщину зайшли білоруські війська, - ЗМІ

До Чернігівської області зайшли білоруські війська.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів" із посиланням на представника регіонального управління Сил тероборони "Північ" Віталія Кирилова, передає Цензор.НЕТ.

"На Чернігівщину зайшли білоруські війська. Інформацію "Суспільному" підтвердив речник регіонального управління Сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов. Більше деталей згодом", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко запевняє, що білоруська армія не братиме участь у війні проти України, але приготував ППО для недопущення "ударів у спину" військам РФ

Нагадаємо, 28 лютого у Міноборони Білорусі заперечили можливу участь своїх військових у російському вторгненні в Україну.

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Топ коментарі
+113
Хто там про що з лукашенком домовлявся?
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01.03.2022 11:46
+107
Смерть бульбашам и москалям!
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01.03.2022 11:47
+91
⚡️Рота РФ сдалась ВСУ под Харьковом.
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01.03.2022 11:47
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якщо там переодягнуті орки, так ми про це не дізнаємось
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01.03.2022 13:35 Відповісти
Твари, у себя порядок навести не могут, а в Украину лезут! Ничего, украинцы вам покажут где раки зимуют! Слава Украине!
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01.03.2022 13:28 Відповісти
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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01.03.2022 13:35 Відповісти
Чому немає новин на фронті по звільненню української території від навали кремлядської орди? Невже одностороннє перемир'я діє?
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01.03.2022 13:37 Відповісти
Есть информация, что Луку прижали, вместо него решения оформляет ихний совет безопасности под командованием расийского генерала.
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01.03.2022 13:41 Відповісти
Достовірна?
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01.03.2022 14:13 Відповісти
Не могу сказать...
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01.03.2022 14:47 Відповісти
А що на фронті відбувається, чому не чути про знищення ЗСУ кремлядського брухту і звільнення територій після тих, т.з. перемовин?
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01.03.2022 15:42 Відповісти
Дерьморусы, это конец, вы хоть это понимаете?!
Кто то из рософашиков выступал - "нимнога патирпеть! Скоро всё уляжется и пойдёт па прежнему! Хрю"!!

"Папрежнему" никогда и ничего уже не будет, росня! Особенно для Вас.
Украина борется и получит лучшее светлое будущее, а вы идёте в Ад!
И это принял для себя уже весь мир. А вы по ходу ещё не вкурили!
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01.03.2022 13:56 Відповісти
теперь это Третья мировая ((...
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01.03.2022 13:57 Відповісти
вроде ніт.вони ж союзне государство.хоча хз ті юридичні тонкощі
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01.03.2022 18:26 Відповісти
Беларусы, вставайте! Гоните своего усатого диктатора пока не поздно!
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01.03.2022 14:02 Відповісти
їх в полон не брати
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01.03.2022 14:37 Відповісти
Друже, бульбаші такі ж імпотентні як і маскалі! Їм бацька скаже, що земля плоска, а вони повірять. Ми різні ментально. Там звикли, що ними керують
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01.03.2022 15:33 Відповісти
Суки, суки бульбаші!!!!!
Хлопці, воїни, рідненькі, ******* по Мозирському НПЗ, аеродромах Гомеля - нехай тварі знають, що війна прийде до них теж !!!
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01.03.2022 14:06 Відповісти
Марионеточный режим генерал губернатора Минского Луки втянул Беларусь в войну против Украины ( а как **** клялся в обратном) но после того как именно с его территории началось массированное наступление на Киев все стало ясно.. вступление Минска в войну неизбежно. И он еще вчера выступал "гарантом" переговоров па-ла... Теперь против Украины выступает военный блок неонацистских агрессоров.. Ну и что Мир... Где ООН, где НАТО, где ЕС.. ау...
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01.03.2022 14:08 Відповісти
Лукашенко ***** дырявый, гореть тебе с твоими сыновьями ублюдками
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01.03.2022 14:11 Відповісти
Уверена, что все передвижение с Житомирского, Гостомельского, ЧАЭС направления- это все ДОЛБАНЫЕ СЯБРЫ! Это они пропускали и кадыровское зверье! Этот ВОНЮЧИЙ ТАРАКАН поет в унисон с плешивым. Срочно все в ГААГУ!
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01.03.2022 14:12 Відповісти
коментар відмічено як спам
Капец. Видно у ***** все херово, раз лука в открытую ввел войска. Меня беспокоят котлы, что кацапские войска хотят создать и вроде уже создали. Украинцы держитесь, бейте орков под красно-зеленой тряпкой.
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01.03.2022 14:17 Відповісти
ты видать или паникер. или луковско-путлеровский провокатор.
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01.03.2022 15:09 Відповісти
Щось не чути припарених - "бацька господарник, бацька зберіг..." ***, яким треба було бути тупим. От і маємо"сябрів". Сцикуни і серлії, як ті самі московити.
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01.03.2022 14:18 Відповісти
якщо хоч один придурок "сябровський" скаже "не знав, навчання" -пристрілити.
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01.03.2022 14:29 Відповісти
Хай бульбу в кармани покладуть.
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01.03.2022 14:33 Відповісти
сорт "Біла Росса"
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01.03.2022 14:39 Відповісти
только в жопу им...
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01.03.2022 19:21 Відповісти
Прабачце, сябры... Яны - ня увесь народ
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01.03.2022 14:40 Відповісти
Идите в жопу, делить вас на мягких и пушистых мы не собираемся.
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01.03.2022 14:46 Відповісти
Среди моих знакомых БЫЛ только один, кто за эту мясорубку, пу и лу. Понятно, что вина коллективная, ябашце, ****. Вы правы
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01.03.2022 14:57 Відповісти
ну не принимай близко. сам понимаешь ситуацию то
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01.03.2022 15:08 Відповісти
Взагалі пофіг кого двухсотити - кацапів, кадирівців чи лукашистів.
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01.03.2022 15:24 Відповісти
В мене є питання - якщо буде така ситуація - прикриваючись тобою росіянин стріляє по українцю. Щоб ти особисто хотів - як поводитись українцю?
ВОПРОС К ТЕБЕ - если будет ситуация - прикрываясь тобой русский среляет в украинца. Что ты лично хотел бы - как поступить украинцу?

Кстати, русские (солдатами их нельзя назвать, это мрази) такую тактику и используют. Прикрываясь другими.
А украинские солдаты, иногда под угрозой своей жизни не стреляют по врагу, когда тот прикрывается невинными людьми.
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01.03.2022 19:53 Відповісти
ніт.вислів не вірний . ........ИДИТЕ *****
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01.03.2022 18:29 Відповісти
Бульбашы, вам только украинцы и есть/были друзьями . Я , ваш сосед с западной стороны, и пойду к вам делать демилитаризацию добровольно. Надеюсь, уже скора
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01.03.2022 14:51 Відповісти
Если не перейдут на сторону Украины, придется вам их убить. Хороший оккупант- мертвый оккупант.
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01.03.2022 14:56 Відповісти
Свіже м'ясо прибуло тепер із Білорусіі 😠
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01.03.2022 15:08 Відповісти
Треба дочекатись (нам, форумчанам) офіційної інфи від ЗСУ, ГШ чи Головнокомандувача ЗСУ. Бо подібні повідомлення (не про білоруську інтервенцію), на ЦН вже кілька разів були фейками. Фактчекінг серед редакторів ЦН нині дуже кульгає
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01.03.2022 15:10 Відповісти
*********** визнав ракетні удари з території Білорусі. 😠
Вважаю що саме час нанести удари в відповідь по білоруським нафтопереробним заводам.🙁
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01.03.2022 15:13 Відповісти
только сначала получите обещанное Европой оружие
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01.03.2022 15:34 Відповісти
Як перемовини в Білорусі, нармальна?
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01.03.2022 15:29 Відповісти
а я говорил сразу,что когда московиты и Лукашенко говорят,что "мы точно не будем вводить войска и стрелять ракетами",то всё будет с точностью до наоборот = ЗАПОМНИТЕ ЭТО,украинцы.Слава Украине !!!
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01.03.2022 15:32 Відповісти
Я думал белорусы-европейская нация, а они просто ватные бульбаши, никогда не простим, онт такие же выродки как и кацапы
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01.03.2022 15:33 Відповісти
Это фэйковая новость. Как выясняется - каратели, которые нас в минске метелили - поехали охранять наши западные границы. Это не белорусы на том видео, да и зачем бы из белоруси переть туда к вам, когда проще из рашки. Не ведитесь, путя хочет окончательно нас стравить и замазать кровью. Держитесь!
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01.03.2022 15:55 Відповісти
Надо тщательно перепроверить. А то может быть новость фейковая, а здесь некоторые уже предлагают бомбить НПЗ и т.п. Может такое предлагают путлеровские провокаторы, которые хотят столкнуть наши народы.
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01.03.2022 19:41 Відповісти
нигде не вижу простого средства - "кнопка" под шины
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Бульбашей в плен не брать
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01.03.2022 15:39 Відповісти
11000 рублей, это по оф курсу примерно 100 баксов. Столько стоит ваня дохлый. Обед Шойгу стоит наверное 500. Просто к сведенью.
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01.03.2022 15:57 Відповісти
Свіжина приїхала. Вам хмизда.
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01.03.2022 15:42 Відповісти
Якщо кацапи відкрито декларували свою ворожість до України , то бульбаші підкрадалися до нас на пухових лапенятах, заперечуючи свою участь майбутню в цій війні . Тому висновок такий : Бульбаші ще гірші і брехливіші підараси ніж кацарилі . При зустрічі з ними треба зразу бажати ≪спокойной ночи≫ .
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01.03.2022 15:51 Відповісти
О на машинах, фэйк. Бутусов, зачем ты нас стравливаешь !!!! Опровергни, что ты делаешь в это тяжелое время.
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01.03.2022 15:59 Відповісти
хотя бы за то вас уже можно ненавидеть, что вы плохо боролись против луки. Пришла зимушка и все попрятались в тепленькие дома. А украинцы во время МАЙДАНА зимой боролись дальше
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01.03.2022 16:26 Відповісти
я видела Майдан, и видела Беларусь не нужно сравнивать. Разные весовые категории во всем.
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01.03.2022 19:20 Відповісти
Начиная с помощи Украине. И не забывайте, что Майдан был и с белорусами, и потом они тоже были. Не помню большого скопления украинцев в 2020, уж простите. Ну и менталитет разный....
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01.03.2022 19:24 Відповісти
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ,РОСИИ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ЗАХОДИТЕ В ГУГЛ КАРТЫ ИЩИТЕ ГОСТИНИЦЫ,РЕСТОРАНЫ,КАФЕ и др.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
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01.03.2022 16:02 Відповісти
ви ж, підараси, в чернігів за покупками наїзджали караванами, "братушки"?! на парковці під "кишенею" на масанах одні **** універсали на червоних номерах стояли в вихідні, не приткнешся! а тепер на танках п.здуєте? іуди, 9-те коло пекла ваше. щоб ви здохли.
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01.03.2022 16:09 Відповісти
Ублюдки белокацапские. Ходили против луки с бело-красными шариками и шарфиками,но была ****** : лишь бы не было войны. Ну теперь и у вас война , сябры-скотяры.
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01.03.2022 16:23 Відповісти
Капитан российской армии Александр Лысенко погиб в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.
Слава Украине!
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01.03.2022 16:29 Відповісти
судя по заявлениям таракана, то их там нет, а следовательно пленных тоже не должно быть
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01.03.2022 17:18 Відповісти
Запамятайте ніки тих 4 гандонів, яким сподобалася ця новина)
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01.03.2022 17:57 Відповісти
а чем бульбаши от кацапов отличаются?!такое же покорное стадо,вей из него верёвки!
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01.03.2022 18:00 Відповісти
А чого американцы не поставят Системы Патриот,ракеты Томагавки ними же можно бить этиъ сук и с террирории Украины.
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01.03.2022 18:11 Відповісти
О, ****...
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01.03.2022 18:53 Відповісти
Это надо тщательно перепроверить. Но вполне может быть. Вчера лука выступал в белом пиджаке. Не намекает ли этим, что он в плену?
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01.03.2022 19:15 Відповісти
У бульбашей был рефендум, теперь бомбу атомную будут лепить, а то Украина нападет .. ну не сволочи?
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01.03.2022 19:15 Відповісти
Съели бульбу калорадские жуки и усатые тараканы .. теперь трудно будет отмыться сябрам ...
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01.03.2022 19:18 Відповісти
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01.03.2022 19:19 Відповісти
ТЕПЕРЬ БЕЛОРУСЬ МОЖНО БУДЕТ БОМБИТЬ !)
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01.03.2022 19:55 Відповісти
Украинцы войска вошедшие на вашу территорию под краснозелёным флагом это не народ Беларуси .
Эти войска с ментами стреляли и избивали безоружных в 2020 году.
Белорусский народ как может помогает вам .
Не старайтесь перещеголять друг друга в упрёках в адрес народа Беларуси..
Рассорить и сделать нас врагами это на руку путину и лукашенко.

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01.03.2022 19:58 Відповісти
А де той курва депутат від СН, Шевченко...він м'яко спить- ублюдок??? СБУ Ауууууу. Гентрокуратура Ауууууу, МВС Ауууууу.
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01.03.2022 20:08 Відповісти
Побудували нові шляхи замість крилатих ракет,в часи наявної загрози початку війни кацапів проти України.
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01.03.2022 20:12 Відповісти
Вероятнее всего, что информация на Запад, что рашка нападет, пришла на Запад из Беларуси.

Подозреваю, что Беларусь не хотела впускать путлера на учения, а путлер сказал, что рашке нужно и если беларусы будут против, то они придут без разрешения.

Из этого беларусы поняли что это будет нападение на Украину и кто-то передал на Запад.
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01.03.2022 20:20 Відповісти
И если это так, то нельзя утверждать, что сам Лукашенко способсьвовал передаче информации. Но ясно, что путлер в свои доверенные лица подбирает совершенно преданных империи (и от них вряд ли могло выйти). Тогда как Лукашенко подбирает в свои довернные лица людей не по преданности империи соседа. Поэтому кто-то мог такое сделать по собственной инициативе.
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01.03.2022 20:41 Відповісти
Усатая тварь продала совесть *****, в обмен на власть. Как же это все мерзко.
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06.03.2022 01:43 Відповісти
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