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В Черниговскую область вошли белорусские войска, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Черниговскую область вошли белорусские войска, - СМИ

В Черниговскую область вошли белорусские войска.

Об этом сообщает "Суспільне Чернігів" со ссылкой на представителя регионального управления Сил теробороны "Північ" Виталия Кириллова, передает Цензор.НЕТ.

"В Черниговскую область вошли белорусские войска. Информацию "Суспільному" подтвердил представитель регионального управления Сил теробороны "Північ" Виталий Кириллов. Больше деталей позже", - говорится в сообщении.

Также читайте: Лукашенко уверяет, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины, но приготовил ПВО для недопущения "ударов в спину" войскам РФ

Напомним, 28 февраля в Минобороны Беларуси отрицали возможное участие своих военных в российском вторжении в Украину.

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Топ комментарии
+113
Хто там про що з лукашенком домовлявся?
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01.03.2022 11:46
+107
Смерть бульбашам и москалям!
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01.03.2022 11:47
+91
⚡️Рота РФ сдалась ВСУ под Харьковом.
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01.03.2022 11:47
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Страница 3 из 3
якщо там переодягнуті орки, так ми про це не дізнаємось
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01.03.2022 13:35 Ответить
Твари, у себя порядок навести не могут, а в Украину лезут! Ничего, украинцы вам покажут где раки зимуют! Слава Украине!
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01.03.2022 13:28 Ответить
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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01.03.2022 13:35 Ответить
Чому немає новин на фронті по звільненню української території від навали кремлядської орди? Невже одностороннє перемир'я діє?
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01.03.2022 13:37 Ответить
Есть информация, что Луку прижали, вместо него решения оформляет ихний совет безопасности под командованием расийского генерала.
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01.03.2022 13:41 Ответить
Достовірна?
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01.03.2022 14:13 Ответить
Не могу сказать...
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01.03.2022 14:47 Ответить
А що на фронті відбувається, чому не чути про знищення ЗСУ кремлядського брухту і звільнення територій після тих, т.з. перемовин?
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01.03.2022 15:42 Ответить
Дерьморусы, это конец, вы хоть это понимаете?!
Кто то из рософашиков выступал - "нимнога патирпеть! Скоро всё уляжется и пойдёт па прежнему! Хрю"!!

"Папрежнему" никогда и ничего уже не будет, росня! Особенно для Вас.
Украина борется и получит лучшее светлое будущее, а вы идёте в Ад!
И это принял для себя уже весь мир. А вы по ходу ещё не вкурили!
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01.03.2022 13:56 Ответить
теперь это Третья мировая ((...
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01.03.2022 13:57 Ответить
вроде ніт.вони ж союзне государство.хоча хз ті юридичні тонкощі
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01.03.2022 18:26 Ответить
Беларусы, вставайте! Гоните своего усатого диктатора пока не поздно!
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01.03.2022 14:02 Ответить
їх в полон не брати
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01.03.2022 14:37 Ответить
Друже, бульбаші такі ж імпотентні як і маскалі! Їм бацька скаже, що земля плоска, а вони повірять. Ми різні ментально. Там звикли, що ними керують
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01.03.2022 15:33 Ответить
Суки, суки бульбаші!!!!!
Хлопці, воїни, рідненькі, ******* по Мозирському НПЗ, аеродромах Гомеля - нехай тварі знають, що війна прийде до них теж !!!
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01.03.2022 14:06 Ответить
Марионеточный режим генерал губернатора Минского Луки втянул Беларусь в войну против Украины ( а как **** клялся в обратном) но после того как именно с его территории началось массированное наступление на Киев все стало ясно.. вступление Минска в войну неизбежно. И он еще вчера выступал "гарантом" переговоров па-ла... Теперь против Украины выступает военный блок неонацистских агрессоров.. Ну и что Мир... Где ООН, где НАТО, где ЕС.. ау...
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01.03.2022 14:08 Ответить
Лукашенко ***** дырявый, гореть тебе с твоими сыновьями ублюдками
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01.03.2022 14:11 Ответить
Уверена, что все передвижение с Житомирского, Гостомельского, ЧАЭС направления- это все ДОЛБАНЫЕ СЯБРЫ! Это они пропускали и кадыровское зверье! Этот ВОНЮЧИЙ ТАРАКАН поет в унисон с плешивым. Срочно все в ГААГУ!
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01.03.2022 14:12 Ответить
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Капец. Видно у ***** все херово, раз лука в открытую ввел войска. Меня беспокоят котлы, что кацапские войска хотят создать и вроде уже создали. Украинцы держитесь, бейте орков под красно-зеленой тряпкой.
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01.03.2022 14:17 Ответить
ты видать или паникер. или луковско-путлеровский провокатор.
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01.03.2022 15:09 Ответить
Щось не чути припарених - "бацька господарник, бацька зберіг..." ***, яким треба було бути тупим. От і маємо"сябрів". Сцикуни і серлії, як ті самі московити.
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01.03.2022 14:18 Ответить
якщо хоч один придурок "сябровський" скаже "не знав, навчання" -пристрілити.
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01.03.2022 14:29 Ответить
Хай бульбу в кармани покладуть.
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01.03.2022 14:33 Ответить
сорт "Біла Росса"
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01.03.2022 14:39 Ответить
только в жопу им...
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01.03.2022 19:21 Ответить
Прабачце, сябры... Яны - ня увесь народ
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01.03.2022 14:40 Ответить
Идите в жопу, делить вас на мягких и пушистых мы не собираемся.
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01.03.2022 14:46 Ответить
Среди моих знакомых БЫЛ только один, кто за эту мясорубку, пу и лу. Понятно, что вина коллективная, ябашце, ****. Вы правы
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01.03.2022 14:57 Ответить
ну не принимай близко. сам понимаешь ситуацию то
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01.03.2022 15:08 Ответить
Взагалі пофіг кого двухсотити - кацапів, кадирівців чи лукашистів.
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01.03.2022 15:24 Ответить
В мене є питання - якщо буде така ситуація - прикриваючись тобою росіянин стріляє по українцю. Щоб ти особисто хотів - як поводитись українцю?
ВОПРОС К ТЕБЕ - если будет ситуация - прикрываясь тобой русский среляет в украинца. Что ты лично хотел бы - как поступить украинцу?

Кстати, русские (солдатами их нельзя назвать, это мрази) такую тактику и используют. Прикрываясь другими.
А украинские солдаты, иногда под угрозой своей жизни не стреляют по врагу, когда тот прикрывается невинными людьми.
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01.03.2022 19:53 Ответить
ніт.вислів не вірний . ........ИДИТЕ *****
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01.03.2022 18:29 Ответить
Бульбашы, вам только украинцы и есть/были друзьями . Я , ваш сосед с западной стороны, и пойду к вам делать демилитаризацию добровольно. Надеюсь, уже скора
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01.03.2022 14:51 Ответить
Если не перейдут на сторону Украины, придется вам их убить. Хороший оккупант- мертвый оккупант.
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01.03.2022 14:56 Ответить
Свіже м'ясо прибуло тепер із Білорусіі 😠
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01.03.2022 15:08 Ответить
Треба дочекатись (нам, форумчанам) офіційної інфи від ЗСУ, ГШ чи Головнокомандувача ЗСУ. Бо подібні повідомлення (не про білоруську інтервенцію), на ЦН вже кілька разів були фейками. Фактчекінг серед редакторів ЦН нині дуже кульгає
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01.03.2022 15:10 Ответить
*********** визнав ракетні удари з території Білорусі. 😠
Вважаю що саме час нанести удари в відповідь по білоруським нафтопереробним заводам.🙁
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01.03.2022 15:13 Ответить
только сначала получите обещанное Европой оружие
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01.03.2022 15:34 Ответить
Як перемовини в Білорусі, нармальна?
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01.03.2022 15:29 Ответить
а я говорил сразу,что когда московиты и Лукашенко говорят,что "мы точно не будем вводить войска и стрелять ракетами",то всё будет с точностью до наоборот = ЗАПОМНИТЕ ЭТО,украинцы.Слава Украине !!!
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01.03.2022 15:32 Ответить
Я думал белорусы-европейская нация, а они просто ватные бульбаши, никогда не простим, онт такие же выродки как и кацапы
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01.03.2022 15:33 Ответить
Это фэйковая новость. Как выясняется - каратели, которые нас в минске метелили - поехали охранять наши западные границы. Это не белорусы на том видео, да и зачем бы из белоруси переть туда к вам, когда проще из рашки. Не ведитесь, путя хочет окончательно нас стравить и замазать кровью. Держитесь!
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01.03.2022 15:55 Ответить
Надо тщательно перепроверить. А то может быть новость фейковая, а здесь некоторые уже предлагают бомбить НПЗ и т.п. Может такое предлагают путлеровские провокаторы, которые хотят столкнуть наши народы.
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01.03.2022 19:41 Ответить
нигде не вижу простого средства - "кнопка" под шины
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01.03.2022 15:35 Ответить
Бульбашей в плен не брать
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01.03.2022 15:39 Ответить
11000 рублей, это по оф курсу примерно 100 баксов. Столько стоит ваня дохлый. Обед Шойгу стоит наверное 500. Просто к сведенью.
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01.03.2022 15:57 Ответить
Свіжина приїхала. Вам хмизда.
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01.03.2022 15:42 Ответить
Якщо кацапи відкрито декларували свою ворожість до України , то бульбаші підкрадалися до нас на пухових лапенятах, заперечуючи свою участь майбутню в цій війні . Тому висновок такий : Бульбаші ще гірші і брехливіші підараси ніж кацарилі . При зустрічі з ними треба зразу бажати ≪спокойной ночи≫ .
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01.03.2022 15:51 Ответить
О на машинах, фэйк. Бутусов, зачем ты нас стравливаешь !!!! Опровергни, что ты делаешь в это тяжелое время.
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01.03.2022 15:59 Ответить
хотя бы за то вас уже можно ненавидеть, что вы плохо боролись против луки. Пришла зимушка и все попрятались в тепленькие дома. А украинцы во время МАЙДАНА зимой боролись дальше
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01.03.2022 16:26 Ответить
я видела Майдан, и видела Беларусь не нужно сравнивать. Разные весовые категории во всем.
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01.03.2022 19:20 Ответить
Начиная с помощи Украине. И не забывайте, что Майдан был и с белорусами, и потом они тоже были. Не помню большого скопления украинцев в 2020, уж простите. Ну и менталитет разный....
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01.03.2022 19:24 Ответить
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ,РОСИИ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ЗАХОДИТЕ В ГУГЛ КАРТЫ ИЩИТЕ ГОСТИНИЦЫ,РЕСТОРАНЫ,КАФЕ и др.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
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01.03.2022 16:02 Ответить
ви ж, підараси, в чернігів за покупками наїзджали караванами, "братушки"?! на парковці під "кишенею" на масанах одні **** універсали на червоних номерах стояли в вихідні, не приткнешся! а тепер на танках п.здуєте? іуди, 9-те коло пекла ваше. щоб ви здохли.
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01.03.2022 16:09 Ответить
Ублюдки белокацапские. Ходили против луки с бело-красными шариками и шарфиками,но была ****** : лишь бы не было войны. Ну теперь и у вас война , сябры-скотяры.
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01.03.2022 16:23 Ответить
Капитан российской армии Александр Лысенко погиб в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.
Слава Украине!
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01.03.2022 16:29 Ответить
судя по заявлениям таракана, то их там нет, а следовательно пленных тоже не должно быть
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01.03.2022 17:18 Ответить
Запамятайте ніки тих 4 гандонів, яким сподобалася ця новина)
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01.03.2022 17:57 Ответить
а чем бульбаши от кацапов отличаются?!такое же покорное стадо,вей из него верёвки!
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01.03.2022 18:00 Ответить
А чого американцы не поставят Системы Патриот,ракеты Томагавки ними же можно бить этиъ сук и с террирории Украины.
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01.03.2022 18:11 Ответить
О, ****...
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01.03.2022 18:53 Ответить
Это надо тщательно перепроверить. Но вполне может быть. Вчера лука выступал в белом пиджаке. Не намекает ли этим, что он в плену?
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01.03.2022 19:15 Ответить
У бульбашей был рефендум, теперь бомбу атомную будут лепить, а то Украина нападет .. ну не сволочи?
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01.03.2022 19:15 Ответить
Съели бульбу калорадские жуки и усатые тараканы .. теперь трудно будет отмыться сябрам ...
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01.03.2022 19:18 Ответить
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01.03.2022 19:19 Ответить
ТЕПЕРЬ БЕЛОРУСЬ МОЖНО БУДЕТ БОМБИТЬ !)
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01.03.2022 19:55 Ответить
Украинцы войска вошедшие на вашу территорию под краснозелёным флагом это не народ Беларуси .
Эти войска с ментами стреляли и избивали безоружных в 2020 году.
Белорусский народ как может помогает вам .
Не старайтесь перещеголять друг друга в упрёках в адрес народа Беларуси..
Рассорить и сделать нас врагами это на руку путину и лукашенко.

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01.03.2022 19:58 Ответить
А де той курва депутат від СН, Шевченко...він м'яко спить- ублюдок??? СБУ Ауууууу. Гентрокуратура Ауууууу, МВС Ауууууу.
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01.03.2022 20:08 Ответить
Побудували нові шляхи замість крилатих ракет,в часи наявної загрози початку війни кацапів проти України.
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01.03.2022 20:12 Ответить
Вероятнее всего, что информация на Запад, что рашка нападет, пришла на Запад из Беларуси.

Подозреваю, что Беларусь не хотела впускать путлера на учения, а путлер сказал, что рашке нужно и если беларусы будут против, то они придут без разрешения.

Из этого беларусы поняли что это будет нападение на Украину и кто-то передал на Запад.
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01.03.2022 20:20 Ответить
И если это так, то нельзя утверждать, что сам Лукашенко способсьвовал передаче информации. Но ясно, что путлер в свои доверенные лица подбирает совершенно преданных империи (и от них вряд ли могло выйти). Тогда как Лукашенко подбирает в свои довернные лица людей не по преданности империи соседа. Поэтому кто-то мог такое сделать по собственной инициативе.
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01.03.2022 20:41 Ответить
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