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В Черниговскую область вошли белорусские войска, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Черниговскую область вошли белорусские войска.
Об этом сообщает "Суспільне Чернігів" со ссылкой на представителя регионального управления Сил теробороны "Північ" Виталия Кириллова, передает Цензор.НЕТ.
"В Черниговскую область вошли белорусские войска. Информацию "Суспільному" подтвердил представитель регионального управления Сил теробороны "Північ" Виталий Кириллов. Больше деталей позже", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля в Минобороны Беларуси отрицали возможное участие своих военных в российском вторжении в Украину.
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Кто то из рософашиков выступал - "нимнога патирпеть! Скоро всё уляжется и пойдёт па прежнему! Хрю"!!
"Папрежнему" никогда и ничего уже не будет, росня! Особенно для Вас.
Украина борется и получит лучшее светлое будущее, а вы идёте в Ад!
И это принял для себя уже весь мир. А вы по ходу ещё не вкурили!
Хлопці, воїни, рідненькі, ******* по Мозирському НПЗ, аеродромах Гомеля - нехай тварі знають, що війна прийде до них теж !!!
ВОПРОС К ТЕБЕ - если будет ситуация - прикрываясь тобой русский среляет в украинца. Что ты лично хотел бы - как поступить украинцу?
Кстати, русские (солдатами их нельзя назвать, это мрази) такую тактику и используют. Прикрываясь другими.
А украинские солдаты, иногда под угрозой своей жизни не стреляют по врагу, когда тот прикрывается невинными людьми.
Вважаю що саме час нанести удари в відповідь по білоруським нафтопереробним заводам.🙁
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
Слава Украине!
Эти войска с ментами стреляли и избивали безоружных в 2020 году.
Белорусский народ как может помогает вам .
Не старайтесь перещеголять друг друга в упрёках в адрес народа Беларуси..
Рассорить и сделать нас врагами это на руку путину и лукашенко.
Подозреваю, что Беларусь не хотела впускать путлера на учения, а путлер сказал, что рашке нужно и если беларусы будут против, то они придут без разрешения.
Из этого беларусы поняли что это будет нападение на Украину и кто-то передал на Запад.