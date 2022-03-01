В Черниговскую область вошли белорусские войска, - СМИ

В Черниговскую область вошли белорусские войска.

Об этом сообщает "Суспільне Чернігів" со ссылкой на представителя регионального управления Сил теробороны "Північ" Виталия Кириллова, передает Цензор.НЕТ.

"В Черниговскую область вошли белорусские войска. Информацию "Суспільному" подтвердил представитель регионального управления Сил теробороны "Північ" Виталий Кириллов. Больше деталей позже", - говорится в сообщении.

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Напомним, 28 февраля в Минобороны Беларуси отрицали возможное участие своих военных в российском вторжении в Украину.