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Украина отдаст российских пленных, если за ними приедут матери, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина отдаст российских пленных, если за ними приедут матери, - Геращенко

Матери оккупантов могут забрать своих сыновей из плена, если лично приедут за ними в Киев.

Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Для того чтобы вернуть сына из плена, женщинам необходимо позвонить на один из этих номеров:

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Или написать по почте [email protected]

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Затем матери пленных должны добраться в Киев.

"После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать только таким способом: Добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или такси до польской границы. Затем через территорию Польши нужно будет добраться на КПП с Украиной. Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына", – написал Геращенко.

Украина отдаст российских пленных, если за ними приедут матери, - Геращенко 01

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Топ комментарии
+33
А наших не треба міняти?
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02.03.2022 16:14
+32
Так нема в них ніяких дітей. В рабів нічого нема.
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02.03.2022 16:15
+23
русские фашисты просчитались с Украиной - даже если они сотрут все на украинской земле, выжившие будут забрасывать оккупантов камнями. Просто мы такая нация...
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02.03.2022 16:16
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Супер! Розкудуйте по фейсбуках та ін.. Як найбільше свинособак має те почитати!
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02.03.2022 16:45 Ответить
Возвращать или обменивать нужно в Харькове.
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02.03.2022 16:46 Ответить
З х.ров би? Наші полонені роками у них в полоні!
Віддамо батькам, якщо вони, або їх родичі пророблять певний обсяг роботи по відновленню зруйнованого.
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02.03.2022 16:47 Ответить
Да, это хорошо. Но уверен, что ввх их, матерей, никуда не пустит. Ну разве, что в полицию свою заберут.
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02.03.2022 16:49 Ответить
Вперше чую, щоб під час війни хтось повертав ворогу військових злочинців.
Цих покидьків має чекати справедливий суд.

А Геращенка за подібні висловлювання під час війни потрібно арештувати та віддати під трибунал, як зрадника та посібника ворога
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02.03.2022 16:51 Ответить
Ммальчик по имени Ростислав был убит в то время, когда его семья убегала от вражеских танков в Киевской области, которые обстреливали дома мирного населения.

Снаряд оккупантов разорвался в 100-200 метрах от вернувшихся из леса людей, где они скрылись от очередной колонны. Осколки попали в руку и грудь ребенка, и он умер на месте. Родители ждали темноты, чтобы унести тело ребенка, во время чего снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына через полстраны в Кировоградскую область со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов.

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02.03.2022 16:55 Ответить
Пусть ихние мамки едут в ХАРЬКОВ - только там обменивайте!!!!!

или в МАРИУПОЛЬ
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02.03.2022 16:56 Ответить
Агов!!!! В нас люди з 2014 на Донбассі у полоні. Тварюки не віддають. Тільки обмін, в дупу цей піар.
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02.03.2022 16:56 Ответить
Но сгачала проести мамок по городам Украины
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02.03.2022 17:01 Ответить
Від кацапських самок нема чого очікувати.
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02.03.2022 17:02 Ответить
Стокгольмський синдром.
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02.03.2022 19:24 Ответить
Только я бы обязательно организовал "экскурсию" по разрушенным населенным пунктам, где параша, при участии ее сыночка - выродка организовала в Украине. Так сделали американцы, проведя "экскурсию" для немцев (простого населения) колонной через концлагеря. А тогда пусть ******...ют нах...й к ***...лу.
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02.03.2022 17:03 Ответить
Отдать нужно, но вернуть их вместе с матерями только после полной деоккупации всей территории Украины, а до тех пор держать в домах городов, которые обстреливают.
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02.03.2022 17:04 Ответить
. Отдавать только в ввиде трупа, на террористов не распостраняется конвенции они вне закона,. Они что дураки, они все понимают и сознательно убивают мирное население и разрушают наши города
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02.03.2022 17:10 Ответить
ачєлавєчіваніє русскіх
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02.03.2022 17:12 Ответить
Если этого не сделать они опять будут нападать на нас, а так будут долго помнить.
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02.03.2022 17:12 Ответить
Через Харків обовязково.
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02.03.2022 17:13 Ответить
РуССкие матери-самки ненавидят украинских сыновей больше, чем любят своих!
Никогда они не поедут за своими детьми в Украину, им пох, главное ипотеку заплатить ..
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02.03.2022 17:14 Ответить
матєрі прієдут в рассію і всьо расскажут...-
В Госдуму внесены поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за фейки о российской армии
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02.03.2022 17:21 Ответить
отдавать только трупы.
военнопленных преступников менять.
пусть привозят наших и забирают своих.
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02.03.2022 17:30 Ответить
бредовое решение, как обычно и все решения у зеленых. нам нужен обменный фонд, нужны свидетельства для гааги, и не надо никого отдавать, надо их судить, давать сроки, и пусть восстанавливают разрушенное как пленные немцы
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02.03.2022 17:31 Ответить
та ничо, недолго тохе осталось тарелки облизывать, скоро плоьно сядет на чеченский куй и будет вопить от удовольствия, шоб вводили глубже
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02.03.2022 17:38 Ответить
Да будьте спокойны,,,параша не одну не выпустит
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02.03.2022 17:39 Ответить
Странная тактика. Как же так? Тоесть рашшн- оккупант хладнокровно убивал граждан Украины и попал в плен. И тут позвали его маму. И она приедет и просто забирает душегуба-сына. Получается вместо сурового наказания палач с улыбкой убывает в свою родину. Вы что делаете господа руководители ...
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02.03.2022 17:42 Ответить
++ это даже не тактика - это какое-то паскудство!!! Это плевок всем НАШИМ гражданам убитымЮ обездоленным ,изувеченным! Что ж вы ,падлы, делаете!?!?
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02.03.2022 17:47 Ответить
Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер, якщо провина особи у скоєні злочинів військовополоненим не доведена, жодної відповідальності за участь у бойових діях він не несе. Їх навіть примусово залучати до будь-яких робіт заборонено. "Женевська конвенція про статус військовополонених".
Не треба уподоблятися ворогу і перетворюватися на тварину, якщо ти не зміг вбити ворога до того моменту як він кинув зброю і підняв руки.
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02.03.2022 18:08 Ответить
Щоб забрати сина, їй потрібна бути невеличку екскурсію в справжній рюзьгемир зробити. Ось така тактика. Але, як казали висче, вже післязавтра ніхто ні за кім не поїде.
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02.03.2022 18:41 Ответить
Вы там воооообще охренили, или КАК!? Какие мамки!? Эти свиноматки еще будут по Украине разъезжать!?!? Сопли свои тут на камеру пускать"?!? *****, Сватов насмотрелись!?!? Это - ВОЙНА, тем, кто еще не понял!!! И не надо делать ее еще пошлее и паскудней, чем она есть!!! Этих сынков - ублюдков взяли НЕ песочнице с совочком и ведерком, а с оружием в руках , полной амуницией и предписанием убивать ВСЕХ ,особенно безоружных! 2.000 убитых мирных людей, ИДИОТЫ, вам мало!? Какое шоу тут с мокшанскими свиноматками вы затеваете!? Убивать жалко!? Тогда лопату, кайло и на передок: нашим бойцам укрепления строить. кто не работает, тот - на диете.
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02.03.2022 17:45 Ответить
Обидно,особенно тем кто потерял родственников и остался на руинах своих домов.Элементарно разобраться с каждым и установить вину перед Украиной.Есть болваны зелёные, а есть волчары с ненавистью к Украине.
Я бы отфильтровал.
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02.03.2022 18:01 Ответить
а их опять погонят убивать украинцев
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02.03.2022 18:14 Ответить
Розумне рішення . Русскіє з ОРДЛО навчили . Тільки так .
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02.03.2022 18:58 Ответить
після війни . а там видно буде шо і як
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02.03.2022 19:19 Ответить
Спочатку показати Харків, потім трупи знищених рашистів. Фольмувати, що каже та, що "наражала", і хай за свій рахунок забирає. У нас - війна, ї гроші на бандитів-загарбників немає
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02.03.2022 19:23 Ответить
Антоша підор, а поміняти на тих хто на Донбасі роками на кримських татар на тих що по тюрмах в раші, не треба?
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03.03.2022 14:50 Ответить
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