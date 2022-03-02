Украина отдаст российских пленных, если за ними приедут матери, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Матери оккупантов могут забрать своих сыновей из плена, если лично приедут за ними в Киев.
Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Для того чтобы вернуть сына из плена, женщинам необходимо позвонить на один из этих номеров:
+380894201860
+380894201861
+380894201862
Или написать по почте [email protected]
Затем матери пленных должны добраться в Киев.
"После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать только таким способом: Добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или такси до польской границы. Затем через территорию Польши нужно будет добраться на КПП с Украиной. Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына", – написал Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
Віддамо батькам, якщо вони, або їх родичі пророблять певний обсяг роботи по відновленню зруйнованого.
Цих покидьків має чекати справедливий суд.
А Геращенка за подібні висловлювання під час війни потрібно арештувати та віддати під трибунал, як зрадника та посібника ворога
Снаряд оккупантов разорвался в 100-200 метрах от вернувшихся из леса людей, где они скрылись от очередной колонны. Осколки попали в руку и грудь ребенка, и он умер на месте. Родители ждали темноты, чтобы унести тело ребенка, во время чего снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына через полстраны в Кировоградскую область со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов.
или в МАРИУПОЛЬ
Никогда они не поедут за своими детьми в Украину, им пох, главное ипотеку заплатить ..
В Госдуму внесены поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за фейки о российской армии
военнопленных преступников менять.
пусть привозят наших и забирают своих.
Не треба уподоблятися ворогу і перетворюватися на тварину, якщо ти не зміг вбити ворога до того моменту як він кинув зброю і підняв руки.
Я бы отфильтровал.