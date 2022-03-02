Украина отдаст российских пленных, если за ними приедут матери, - Геращенко

Матери оккупантов могут забрать своих сыновей из плена, если лично приедут за ними в Киев.

Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Для того чтобы вернуть сына из плена, женщинам необходимо позвонить на один из этих номеров:

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Или написать по почте [email protected]

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Затем матери пленных должны добраться в Киев.

"После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать только таким способом: Добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или такси до польской границы. Затем через территорию Польши нужно будет добраться на КПП с Украиной. Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына", – написал Геращенко.