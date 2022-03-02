Україна віддасть російських полонених, якщо за ними приїдуть матері, - Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Матері окупантів можуть забрати своїх синів із полону, якщо особисто приїдуть за ними до Києва.
Про це пише у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Для того, щоби повернути в сина з полону, жінка необхідно зателефонувати на один з цих номерів:
+380894201860
+380894201861
+380894201862
Або написати на пошту [email protected].
Потім матері полонених мають дістатися до Києва.
"Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: Добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводять до Києва, де передадуть вам вашого сина", - написав Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
Віддамо батькам, якщо вони, або їх родичі пророблять певний обсяг роботи по відновленню зруйнованого.
Цих покидьків має чекати справедливий суд.
А Геращенка за подібні висловлювання під час війни потрібно арештувати та віддати під трибунал, як зрадника та посібника ворога
Снаряд оккупантов разорвался в 100-200 метрах от вернувшихся из леса людей, где они скрылись от очередной колонны. Осколки попали в руку и грудь ребенка, и он умер на месте. Родители ждали темноты, чтобы унести тело ребенка, во время чего снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына через полстраны в Кировоградскую область со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов.
или в МАРИУПОЛЬ
Никогда они не поедут за своими детьми в Украину, им пох, главное ипотеку заплатить ..
В Госдуму внесены поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за фейки о российской армии
военнопленных преступников менять.
пусть привозят наших и забирают своих.
Не треба уподоблятися ворогу і перетворюватися на тварину, якщо ти не зміг вбити ворога до того моменту як він кинув зброю і підняв руки.
Я бы отфильтровал.