Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц наших воинских частей, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц украинских воинских частей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
В частности враг создал фейковые страницы 93-й омбр, 81-й и т.д. "Страницы враг ведет на украинском ("паляница" же говорить не надо). Публикуемый контент (потери наших подразделений, погибшие гражданские, негатив об украинской армии и т.д.) призван вызвать панику и недовольство командованием (руководством)", - говорится в сообщении.
В Генштабе призывали быть внимательными и не верить фейкам, а также массово жаловаться в администрацию на ложный контент и язык вражды.
"Разве могут наши воины бежать (см скрин) от какого-то ракетного удара российских криворуков))", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
они 100 % не с нашей планеты
Выход один - давить этих насекомых и сжечь их логово!
Слава Украине!
35 хв ·
Одеса зараз. Великий російський корабель був підбитий і пішов на дно, мінус 600 загарбників
https://www.facebook.com/photo?fbid=5369860766410377&set=a.311907638872407
"Тот самый момент когда сегодня русский корабль у берегов Одессы пошёл на х*й!
О судьбе экипажа ничего не известно.
Исходя из имеющейся информации удар по кораблю был нанесён ракетой Р-360 ПКРК "Нептун", но требует уточнения".
https://zloy-odessit.livejournal.com/3791846.html
І не "Російські", а "роССійські". Кацапи це ******* СС-івці, наZZисти. Тому аббревіатура повина відповідати їхній мерзенній суті.
Это просто куски мяса. Продукт обратной селекции. Черти...