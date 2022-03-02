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Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц наших воинских частей, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц наших воинских частей, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц украинских воинских частей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

В частности враг создал фейковые страницы 93-й омбр, 81-й и т.д. "Страницы враг ведет на украинском ("паляница" же говорить не надо). Публикуемый контент (потери наших подразделений, погибшие гражданские, негатив об украинской армии и т.д.) призван вызвать панику и недовольство командованием (руководством)", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют "защитой против геноцида". ФОТО

В Генштабе призывали быть внимательными и не верить фейкам, а также массово жаловаться в администрацию на ложный контент и язык вражды.

"Разве могут наши воины бежать (см скрин) от какого-то ракетного удара российских криворуков))", - добавили в Генштабе.

Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц наших воинских частей, - Генштаб ВСУ 01

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Топ комментарии
+24
⚡️⚡️⚡️В Мариуполе все затихло. ЗСУ и Азов покрошили орков.
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02.03.2022 17:43
+21
Акции Сбербанка на Лондонской бирже теперь стоят один цент
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02.03.2022 17:43
+10
Дмитро Карп

35 хв ·



Одеса зараз. Великий російський корабель був підбитий і пішов на дно, мінус 600 загарбників

https://www.facebook.com/photo?fbid=5369860766410377&set=a.311907638872407
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02.03.2022 17:50
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они 100 % не с нашей планеты
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02.03.2022 17:41 Ответить
https://twitter.com/i/status/1499043717939974149
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02.03.2022 17:40 Ответить
а в школах кацапии проведут урок об "освободительной миссии"
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02.03.2022 17:41 Ответить
то вони повернулися з чого начали - брехати. и забрехувати світ щоб був час переобутись у отримати нові військові можливості . незабаром кацапам надасть їхню новітню зброю китайці. . .. . зробимо китайське виробництво нікчемним !!!!!
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02.03.2022 17:42 Ответить
Найкраща відповідь мертві цапи.Ніяких полонених не брати.Нелюди мають бути знищені.
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02.03.2022 17:42 Ответить
Каждый пленный таракан которого отпустят сейчас, наплодит тысячи новых тараканов... И они полезут в наши дома снова.
Выход один - давить этих насекомых и сжечь их логово!
Слава Украине!
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02.03.2022 18:53 Ответить
Если бы мир можно было бы захватить враньем, то Россия была бы сверхдержавой. А в остальном не сложилось.
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02.03.2022 17:43 Ответить
Акции Сбербанка на Лондонской бирже теперь стоят один цент
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02.03.2022 17:43 Ответить
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02.03.2022 17:54 Ответить
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02.03.2022 18:05 Ответить
вивсьоврьоти
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02.03.2022 18:25 Ответить
Аха-ха-ха, зараз я в екстазі, після того, як 24-25го лютого орківські трейдери скупляли їх по 100$ на всю "катлєту", дехто і на 100.000$+ і відкорковували шампанське - ну шо, цинічні свинособаки фінансові, як вам смакує шампанське з присмаком української крові - подобається тепер?
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02.03.2022 18:26 Ответить
Теперь за один доллар можно купить что Акций Сбербанка!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 20:15 Ответить
⚡️⚡️⚡️В Мариуполе все затихло. ЗСУ и Азов покрошили орков.
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02.03.2022 17:43 Ответить
откуда инфа? это точно?
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02.03.2022 17:49 Ответить
хлопці з Маріка пишуть в інсті,а правда це чи ні не знаю..но я їм вірю
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02.03.2022 17:51 Ответить
Вже й в новинах було - над Горлівкою наш прапор!!!!!
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02.03.2022 18:44 Ответить
Дмитро Карп

35 хв ·



Одеса зараз. Великий російський корабель був підбитий і пішов на дно, мінус 600 загарбників

https://www.facebook.com/photo?fbid=5369860766410377&set=a.311907638872407
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02.03.2022 17:50 Ответить
Про те ж саме пише Злой одессит

"Тот самый момент когда сегодня русский корабль у берегов Одессы пошёл на х*й!

О судьбе экипажа ничего не известно.
Исходя из имеющейся информации удар по кораблю был нанесён ракетой Р-360 ПКРК "Нептун", но требует уточнения".

https://zloy-odessit.livejournal.com/3791846.html
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02.03.2022 18:06 Ответить
аааа.. то той наш НЕПТУН шо в морі потягнув на дно
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02.03.2022 18:28 Ответить
Це їм--падлам за обстріли "калібрами". Горіть в пеклі,гандони.
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02.03.2022 18:14 Ответить
та ну й х_й з ними.
І не "Російські", а "роССійські". Кацапи це ******* СС-івці, наZZисти. Тому аббревіатура повина відповідати їхній мерзенній суті.
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02.03.2022 17:54 Ответить
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02.03.2022 17:58 Ответить
Ох и сделают ему брык.
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02.03.2022 18:27 Ответить
На поле боя полностью обосрались-теперь будут воевать в интернете попутно обстреливая мирные города. Скрепно,хуле.
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02.03.2022 18:08 Ответить
Это варант Б - нагадить в комментах, сегоня малость почитал Бабченко, они у него там аж табунами бегают, всех победили, всех захватили, и вообще молодцы
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02.03.2022 18:29 Ответить
Вся духовноскрепочная путинская ********* - сплошной фейк.
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02.03.2022 18:52 Ответить
Всё "величие рососсии" огромный фейк. Красиво упакованное дорогими имиджмейкерами говно. Рососсия- это тупой зомбированный скот, который дрочит на портрет путина... У этого скота отсутствуют общечеловеческие понятия о чести, достоинстве, правде, справедливости и т.д.
Это просто куски мяса. Продукт обратной селекции. Черти...
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02.03.2022 19:05 Ответить
Россия - родина фейка, а выражение "потёмкинские деревни" с тех пор стало интернациональным. Рекомендую блестящую книгу французского дворянина де Кюстина "Россия в 1839 году", там очень много точных наблюдений на эту тему.
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02.03.2022 19:36 Ответить
Спасибо за рекомендацию, но я этих мразей знаю очень хорошо. Могу сам про них книгу написать
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02.03.2022 20:13 Ответить
Что ж, напиши. Но предполагаю, что уровня де Кюстина тебе не достичь. Всего за 3 месяца пребывания в России он понял эту страну лучше, чем сами её жители.
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02.03.2022 21:03 Ответить
 
 