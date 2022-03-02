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Украинские воины освободили Макаров на Киевщине и закрепились там, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинским защитникам удалось освободить Макаров Киевской области от российских оккупантов.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"14-я омбр имени князя Романа Великого и 95-я одшбр освободили Макаров Киевской области и закрепились там!", - отметил он.
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Героям Слава!
По словам блогера, очевидец в Донецке рассказал, что вчера так называемое «руководство республики» и «депутаты» массово выехали из города в направлении России. Это бегство произошло потому, что украинские военные вошли в Горловку, а это 40 км от оккупированного Донецка.
https://ukrainenews.fakty.ua/ru/397595-vsu-provodyat-zachistku-gorlovki---bloger
це мабуть кров, це він мені переслав...
дороги зламали - перекрили і стоять дежурять.
добре телефона мають куди звякнути, як "братушков" побачать...
з дробовиками....... мля...
Пали вату! На}{уй з нашої землі!
Они даже нам самолеты не дают....
Ьо підрозділи зосереджені на кордоні України покидають їх. Нажаль не всі.
Максимум що їм світить -самоволка.