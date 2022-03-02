Украинские воины освободили Макаров на Киевщине и закрепились там, - Залужный

Украинским защитникам удалось освободить Макаров Киевской области от российских оккупантов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"14-я омбр имени князя Романа Великого и 95-я одшбр освободили Макаров Киевской области и закрепились там!", - отметил он.

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