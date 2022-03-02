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Украинские воины освободили Макаров на Киевщине и закрепились там, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины освободили Макаров на Киевщине и закрепились там, - Залужный

Украинским защитникам удалось освободить Макаров Киевской области от российских оккупантов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"14-я омбр имени князя Романа Великого и 95-я одшбр освободили Макаров Киевской области и закрепились там!", - отметил он.

Также смотрите: Энергодар в эти минуты. Тысячи граждан вышли на защиту Запорожской АЭС. ФОТО

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Топ комментарии
+65
Спасибо ребята. Вы просто герои!
Героям Слава!
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02.03.2022 17:54
+56
Новости от тероборона Харькова: русня начала сдаваться пачками, не фейк. Они пока в Харьков едут - там вокруг уже тонны техники их разбитой по трассе и кучи трупов. Приезжают в Харьков, напарываются на тер оборону и сдаются. Ну есть те, кто не хочет, но их убивают. 💪
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02.03.2022 17:56
+40
Бережи вас Господь, рідненькі. Героям слава !!!
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02.03.2022 17:55
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Спасибо ребята. Вы просто герои!
Героям Слава!
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02.03.2022 17:54 Ответить
є інформація про знищення під Мелітополем великої колони окупантів
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02.03.2022 17:58 Ответить
ВСУ проводят зачистку Горловки

По словам блогера, очевидец в Донецке рассказал, что вчера так называемое «руководство республики» и «депутаты» массово выехали из города в направлении России. Это бегство произошло потому, что украинские военные вошли в Горловку, а это 40 км от оккупированного Донецка.

https://ukrainenews.fakty.ua/ru/397595-vsu-provodyat-zachistku-gorlovki---bloger
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02.03.2022 18:10 Ответить
комментарий отмечен как спам
Зашли ,но потом вышли. Никакой зачистки там пока не проводится
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02.03.2022 18:12 Ответить
нехай виїдуть і не повертаються
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02.03.2022 18:14 Ответить
Якою мовою написано?
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02.03.2022 18:40 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі. Героям слава !!!
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02.03.2022 17:55 Ответить
З нами Бог,ВСУ ви боги України!
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02.03.2022 17:55 Ответить
можна цю новину викласти ще раз, на лайкнути вдруге?
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02.03.2022 17:55 Ответить
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02.03.2022 17:56 Ответить
переклад пліз
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02.03.2022 17:57 Ответить
смертельное оружие или смертельная защита
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02.03.2022 17:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rJeFHyWwbls
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02.03.2022 18:01 Ответить
ніколи не думав шо мій син стежіть і переймаеться - 3 було коли він тута
це мабуть кров, це він мені переслав...
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02.03.2022 18:04 Ответить
это от поляков https://www.youtube.com/watch?v=t37jCszubeU
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02.03.2022 18:13 Ответить
брати з синами на блок постах стоять на Волині з дробовиками..
дороги зламали - перекрили і стоять дежурять.
добре телефона мають куди звякнути, як "братушков" побачать...
з дробовиками....... мля...
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02.03.2022 18:24 Ответить
За нас земля ненька і предки!
Пали вату! На}{уй з нашої землі!
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02.03.2022 17:55 Ответить
Новости от тероборона Харькова: русня начала сдаваться пачками, не фейк. Они пока в Харьков едут - там вокруг уже тонны техники их разбитой по трассе и кучи трупов. Приезжают в Харьков, напарываются на тер оборону и сдаются. Ну есть те, кто не хочет, но их убивают. 💪
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02.03.2022 17:56 Ответить
Ну, я представляю. Їхали отримувати Квіти, а на обочинах дороги скелети БТРів і танки без голови. Від такого кінА і криша поїде.
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02.03.2022 18:44 Ответить
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02.03.2022 17:57 Ответить
Україна - одна із країн, яка все ще доставляє вантажі в Росію. Але є нюанс...
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02.03.2022 17:58 Ответить
Створюємо вантажі, а не доставляємо- на узбіччях гниють,
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02.03.2022 17:59 Ответить
ну чёто они назад тянут от сюда не всех в красивое приводим они красивое в больничках показывают но на территории рф
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02.03.2022 18:02 Ответить
Не все й одразу.
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02.03.2022 18:04 Ответить
Радий. В мене там дружина сина народжувала- 30 років тому.
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02.03.2022 17:58 Ответить
Можу собі уявити, що буде, коли закриють небо!!! А закриття неба на підході!
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02.03.2022 17:58 Ответить
не верю. Не со сс*ым НАТО.
Они даже нам самолеты не дают....
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02.03.2022 18:26 Ответить
Обов'язково закриють. Просто НАТО не хоче, щоби ракета випускались з їхньої території, тому систими ПВО будуть стояти на території України і звідти "жарити" цілі
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02.03.2022 19:01 Ответить
надежды юношей питают. Они даже самоелты не дали..
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02.03.2022 19:03 Ответить
Противостояние с НАТО еще впереди. А самолеты дают те, которые могут использоваться сразу - старые советские.
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02.03.2022 19:03 Ответить
и те не не дали
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02.03.2022 19:04 Ответить
Понял, действительно не дают. Значит, придется "стингерами" пробавляться.
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02.03.2022 19:12 Ответить
это не выход
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02.03.2022 19:15 Ответить
Но и не вход тоже.
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02.03.2022 19:23 Ответить
О ,Боже дякую вам! Мій Макарів,до мого села 5 км.
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02.03.2022 17:58 Ответить
Я працював в с. Копилів в 1975, а в Макарові, звісно, була райадміністрація.
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02.03.2022 18:45 Ответить
Моє коріння з Юрова,56 км Житомерки.Кохане село дитинства, зараз теж йому дісталося-наша хата розтріскалася від обстріл,дах зірвало
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02.03.2022 19:46 Ответить
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02.03.2022 17:59 Ответить
Казан?
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02.03.2022 17:59 Ответить
Поки ні. Та ще трішки- і...
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02.03.2022 18:00 Ответить
Смерть цапам!!! Окупанти не мають право на життя.
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02.03.2022 17:59 Ответить
нащо кацапи хочуть ввести військовий стан?
Ьо підрозділи зосереджені на кордоні України покидають їх. Нажаль не всі.
Максимум що їм світить -самоволка.
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02.03.2022 18:00 Ответить
Ми обов'язково Переможемо! За нами Правда!
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02.03.2022 18:06 Ответить
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02.03.2022 18:10 Ответить
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02.03.2022 18:25 Ответить
Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что ВСУ удалось подбить большой десантный корабль с экипажем до 600 человек. "Одесса-мама оккупантам не рада! На рейде подбит российский БДК (большой десантный корабль) с экипажем до 600 человек"
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02.03.2022 18:26 Ответить
Вітаю моїх друзів із Макарова і всю Україну із цими новинами...
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02.03.2022 18:26 Ответить
Слава Українському Війску!!!!!! Хлопці хай вас Бог береже на майбутні подвиги .
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02.03.2022 18:36 Ответить
Молодцы! Слава героическим защитникам Украины!
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02.03.2022 18:45 Ответить
ну і чого одразу не дати мапу місцевості. Де той макарів?
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02.03.2022 19:03 Ответить
На 51 км Житомирської траси,поворот праворуч(як з Києва їхати)
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02.03.2022 19:48 Ответить
 
 