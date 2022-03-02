Українські воїни звільнили Макарів на Київщині та закріпилися там, - Залужний

Українським захисникам вдалося звільнити Макарів Київської області від російських окупантів.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"14-а омбр імені князя Романа Великого і 95-а одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний