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Українські воїни звільнили Макарів на Київщині та закріпилися там, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни звільнили Макарів на Київщині та закріпилися там, - Залужний

Українським захисникам вдалося звільнити Макарів Київської області від російських окупантів.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"14-а омбр імені князя Романа Великого і 95-а одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний

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Топ коментарі
+65
Спасибо ребята. Вы просто герои!
Героям Слава!
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02.03.2022 17:54
+56
Новости от тероборона Харькова: русня начала сдаваться пачками, не фейк. Они пока в Харьков едут - там вокруг уже тонны техники их разбитой по трассе и кучи трупов. Приезжают в Харьков, напарываются на тер оборону и сдаются. Ну есть те, кто не хочет, но их убивают. 💪
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02.03.2022 17:56
+40
Бережи вас Господь, рідненькі. Героям слава !!!
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02.03.2022 17:55
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Спасибо ребята. Вы просто герои!
Героям Слава!
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02.03.2022 17:54 Відповісти
є інформація про знищення під Мелітополем великої колони окупантів
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02.03.2022 17:58 Відповісти
ВСУ проводят зачистку Горловки

По словам блогера, очевидец в Донецке рассказал, что вчера так называемое «руководство республики» и «депутаты» массово выехали из города в направлении России. Это бегство произошло потому, что украинские военные вошли в Горловку, а это 40 км от оккупированного Донецка.

https://ukrainenews.fakty.ua/ru/397595-vsu-provodyat-zachistku-gorlovki---bloger
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02.03.2022 18:10 Відповісти
коментар відмічено як спам
Зашли ,но потом вышли. Никакой зачистки там пока не проводится
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02.03.2022 18:12 Відповісти
нехай виїдуть і не повертаються
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02.03.2022 18:14 Відповісти
Якою мовою написано?
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02.03.2022 18:40 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі. Героям слава !!!
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02.03.2022 17:55 Відповісти
З нами Бог,ВСУ ви боги України!
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02.03.2022 17:55 Відповісти
можна цю новину викласти ще раз, на лайкнути вдруге?
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02.03.2022 17:55 Відповісти
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02.03.2022 17:56 Відповісти
переклад пліз
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02.03.2022 17:57 Відповісти
смертельное оружие или смертельная защита
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02.03.2022 17:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rJeFHyWwbls
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02.03.2022 18:01 Відповісти
ніколи не думав шо мій син стежіть і переймаеться - 3 було коли він тута
це мабуть кров, це він мені переслав...
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02.03.2022 18:04 Відповісти
это от поляков https://www.youtube.com/watch?v=t37jCszubeU
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02.03.2022 18:13 Відповісти
брати з синами на блок постах стоять на Волині з дробовиками..
дороги зламали - перекрили і стоять дежурять.
добре телефона мають куди звякнути, як "братушков" побачать...
з дробовиками....... мля...
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02.03.2022 18:24 Відповісти
За нас земля ненька і предки!
Пали вату! На}{уй з нашої землі!
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02.03.2022 17:55 Відповісти
Новости от тероборона Харькова: русня начала сдаваться пачками, не фейк. Они пока в Харьков едут - там вокруг уже тонны техники их разбитой по трассе и кучи трупов. Приезжают в Харьков, напарываются на тер оборону и сдаются. Ну есть те, кто не хочет, но их убивают. 💪
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02.03.2022 17:56 Відповісти
Ну, я представляю. Їхали отримувати Квіти, а на обочинах дороги скелети БТРів і танки без голови. Від такого кінА і криша поїде.
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02.03.2022 18:44 Відповісти
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02.03.2022 17:57 Відповісти
Україна - одна із країн, яка все ще доставляє вантажі в Росію. Але є нюанс...
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02.03.2022 17:58 Відповісти
Створюємо вантажі, а не доставляємо- на узбіччях гниють,
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02.03.2022 17:59 Відповісти
ну чёто они назад тянут от сюда не всех в красивое приводим они красивое в больничках показывают но на территории рф
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02.03.2022 18:02 Відповісти
Не все й одразу.
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02.03.2022 18:04 Відповісти
Радий. В мене там дружина сина народжувала- 30 років тому.
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02.03.2022 17:58 Відповісти
Можу собі уявити, що буде, коли закриють небо!!! А закриття неба на підході!
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02.03.2022 17:58 Відповісти
не верю. Не со сс*ым НАТО.
Они даже нам самолеты не дают....
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02.03.2022 18:26 Відповісти
Обов'язково закриють. Просто НАТО не хоче, щоби ракета випускались з їхньої території, тому систими ПВО будуть стояти на території України і звідти "жарити" цілі
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02.03.2022 19:01 Відповісти
надежды юношей питают. Они даже самоелты не дали..
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02.03.2022 19:03 Відповісти
Противостояние с НАТО еще впереди. А самолеты дают те, которые могут использоваться сразу - старые советские.
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02.03.2022 19:03 Відповісти
и те не не дали
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02.03.2022 19:04 Відповісти
Понял, действительно не дают. Значит, придется "стингерами" пробавляться.
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02.03.2022 19:12 Відповісти
это не выход
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02.03.2022 19:15 Відповісти
Но и не вход тоже.
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02.03.2022 19:23 Відповісти
О ,Боже дякую вам! Мій Макарів,до мого села 5 км.
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02.03.2022 17:58 Відповісти
Я працював в с. Копилів в 1975, а в Макарові, звісно, була райадміністрація.
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02.03.2022 18:45 Відповісти
Моє коріння з Юрова,56 км Житомерки.Кохане село дитинства, зараз теж йому дісталося-наша хата розтріскалася від обстріл,дах зірвало
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02.03.2022 19:46 Відповісти
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02.03.2022 17:59 Відповісти
Казан?
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02.03.2022 17:59 Відповісти
Поки ні. Та ще трішки- і...
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02.03.2022 18:00 Відповісти
Смерть цапам!!! Окупанти не мають право на життя.
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02.03.2022 17:59 Відповісти
нащо кацапи хочуть ввести військовий стан?
Ьо підрозділи зосереджені на кордоні України покидають їх. Нажаль не всі.
Максимум що їм світить -самоволка.
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02.03.2022 18:00 Відповісти
Ми обов'язково Переможемо! За нами Правда!
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02.03.2022 18:06 Відповісти
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02.03.2022 18:10 Відповісти
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02.03.2022 18:25 Відповісти
Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что ВСУ удалось подбить большой десантный корабль с экипажем до 600 человек. "Одесса-мама оккупантам не рада! На рейде подбит российский БДК (большой десантный корабль) с экипажем до 600 человек"
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02.03.2022 18:26 Відповісти
Вітаю моїх друзів із Макарова і всю Україну із цими новинами...
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02.03.2022 18:26 Відповісти
Слава Українському Війску!!!!!! Хлопці хай вас Бог береже на майбутні подвиги .
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02.03.2022 18:36 Відповісти
Молодцы! Слава героическим защитникам Украины!
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02.03.2022 18:45 Відповісти
ну і чого одразу не дати мапу місцевості. Де той макарів?
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02.03.2022 19:03 Відповісти
На 51 км Житомирської траси,поворот праворуч(як з Києва їхати)
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02.03.2022 19:48 Відповісти
 
 