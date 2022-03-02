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Українські воїни звільнили Макарів на Київщині та закріпилися там, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українським захисникам вдалося звільнити Макарів Київської області від російських окупантів.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"14-а омбр імені князя Романа Великого і 95-а одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там!", - зазначив він.
Топ коментарі
+65 Benjie Lucic 01c9ec1b
показати весь коментар02.03.2022 17:54
+56 Максім ХОЙ 07fb0949
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+40 Чайка Київ
показати весь коментар02.03.2022 17:55
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Героям Слава!
По словам блогера, очевидец в Донецке рассказал, что вчера так называемое «руководство республики» и «депутаты» массово выехали из города в направлении России. Это бегство произошло потому, что украинские военные вошли в Горловку, а это 40 км от оккупированного Донецка.
https://ukrainenews.fakty.ua/ru/397595-vsu-provodyat-zachistku-gorlovki---bloger
це мабуть кров, це він мені переслав...
дороги зламали - перекрили і стоять дежурять.
добре телефона мають куди звякнути, як "братушков" побачать...
з дробовиками....... мля...
Пали вату! На}{уй з нашої землі!
Они даже нам самолеты не дают....
Ьо підрозділи зосереджені на кордоні України покидають їх. Нажаль не всі.
Максимум що їм світить -самоволка.