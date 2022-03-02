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Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний

Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів - мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями", - наголосив Залужний.

Він також повідомив про втрати серед керівництва окупаційних сил.

"Сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ", - зазначив головком ЗСУ.

Також читайте: Від початку вторгнення Росія випустила 113 крилатих ракет по мирним містам України, - Залужний. ІНФОГРАФІКА

"У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника", - підкреслив Залужний.

Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний 01

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Топ коментарі
+20
Fox news, CNN, NBC, Washington Post, Politico, The Hill, BBC, Al Jaseera, Euronews та багато інших англомовних ЗМІ дуже багато пишуть про Україну. Незрівнянно більше, ніж у 2014. Дуже сильна підтримка. Не бачив жодної про-кацапської статті у жодному з цих джерел за всі дні війни.
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02.03.2022 00:33
+18
Люди говорят, шо Ким Чен Ин запишався и говорит, шо теперь не он ДЛБ планетарного масштаба.
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02.03.2022 00:29
+16
Ннуу, я б сказала что блицкриг хуйлу "удался". А шо, блискавично ж утилізували.
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02.03.2022 00:29
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Надо больше материалов давать западным журналистам
Пока новости из Украины в западных смидовольно КУЦЫЕ. Журналисты берут интервью у кацапов .
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02.03.2022 00:27 Відповісти
Fox news, CNN, NBC, Washington Post, Politico, The Hill, BBC, Al Jaseera, Euronews та багато інших англомовних ЗМІ дуже багато пишуть про Україну. Незрівнянно більше, ніж у 2014. Дуже сильна підтримка. Не бачив жодної про-кацапської статті у жодному з цих джерел за всі дні війни.
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02.03.2022 00:33 Відповісти
Но они очень любят кричащие заголовки. Это факт. Я вот раньше так не думал, но мне кажется что они так всё освещают. И понимание реальности у них невероятно упрощенное из-за этого.
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02.03.2022 00:37 Відповісти
Вы правы
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02.03.2022 00:39 Відповісти
Да. Западные медиа любят хайп. Поэтому диаспора изо всех сил старается этот хайп поддерживать. И личность Зеленского, при всех его недостатках, оказалась поразительно успешной для привлечения внимания западной аудитории.
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02.03.2022 00:45 Відповісти
Ага.
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02.03.2022 00:48 Відповісти
А я слушаю словацкое тв . Материалов мало . Они много времени уделяют беженцам . а вот про войну мал
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02.03.2022 00:38 Відповісти
если б эти уроды в 14 году так освещали и ввели такие санкции как сейчас, не было бы ни отжатого крыма, ни донбаса, ни ада сегодня!

Доумиротворялись, голуби мира долбанные!!!!
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02.03.2022 00:47 Відповісти
Ннуу, я б сказала что блицкриг ***** "удался". А шо, блискавично ж утилізували.
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02.03.2022 00:29 Відповісти
Тра питати у окупантів при зустрічі: "Вам пакєт нужен?"
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02.03.2022 00:31 Відповісти
А краще два пакети
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02.03.2022 00:52 Відповісти
******. Вони вже платні. Вистачить і одного.
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02.03.2022 00:55 Відповісти
Різати як свиню без зайвих слів.
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02.03.2022 01:10 Відповісти
Та свиню не так-то просто й зарізати... Її годуєш кожен день, звикаєш до неї, дбаєш, ім'я їй даєш... А тут до тебе "визволителей" їб*чих набігло, яких ти не годував, як звати не знаєш і не запрошував... ***** якесь, одним словом.
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02.03.2022 01:23 Відповісти
Люди говорят, шо Ким Чен Ин запишався и говорит, шо теперь не он ДЛБ планетарного масштаба.
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02.03.2022 00:29 Відповісти
ДЛБ планетарного масштабу. Никогда не слышал. Оригинал. Яру надо взять в список.
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02.03.2022 00:52 Відповісти
Не може, сволота, провести мобілізацію в кацапстані, бо на них ніхто не нападав. Нема війни в них офіційно, з якого дива мобілізація тоді? Мобілізація під що?
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02.03.2022 00:30 Відповісти
И не успеет самое главное. Так как надо всё организовывать, а времени нет, так как тут полный разгром. А офицеры как бы не особо желают воевать, они же не идиоты и знают что это не будет легкой прогулкой.
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02.03.2022 00:32 Відповісти
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призывает тайно и негласно 500000 резервистов,многие врачи хирурги с южных областей получили тоже повестки.
Похоже на то что пытается раскрутить российский "паровой"каток военщины-на это надо приблизительно 7-10 дней-призвать,перегнать технику с баз хранения,снять с баз длительного хранения танки и бтр (все остальное там ввиде хлама и быстро не введется),подтянуть свежие войска с мест постоянной дислокации,провести ротацию убрав потрепанные войска,не пустив их в россию.
Поэтому время у украины договориться ещё есть-скорее всего заработает на полную катушку авиация,в том числе и стратеги с дальних баз ,ракетные войска до полного исчерпания искандеров и калибров (их теперь экономить не будут как в первые дни-тем более ядерная триада приведена в боевую готовность в момент начала операции ,а не спустя 3 дня и бояться столкновения с нато не надо),пойдут в ход обычные бомбы и старые советские управляемые (их там хватит не на один год войны)
Времени у рф нет,сильно большой вал санкций-поэтому требования в принципе намного уменьшились и больше всего сводятся к тому что не умаляет режим путина внутри,так как на внешнее мнение ему уже все равно-его уже не изменить-из этого и нужно исходить в переговорах с РФ и недать времени на полное развертывание войск
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02.03.2022 00:50 Відповісти
Он тайно не мог 200К призвать. Были истории еще год назад как заставляют подписывать контракт под угрозой тюрьмы. А тут с такими массами войск инфа легко разлетиться. Так что фигня всё.
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02.03.2022 00:53 Відповісти
Вообще проблема всех аналитиков военных в том, что они не понимают две простых истины. Война это всегда продолжение общества и воюют люди. И чтобы понять кто что может надо смотреть на людей, их культуру и на общество как война на него влияет. Это не компьютерная игрушка, хотя компьютерные стратегии давно уже ограничивают размеры и боеспособность армий кучей факторов, которые медленно надо поднимать, иногда в ущерб другим факторам.
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02.03.2022 00:56 Відповісти
Це диверсант:

сатаниэль лорд
Заходив: 25 лютого 2022 в 20:42
Мене читають: 1
Я читаю: 0
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02.03.2022 01:10 Відповісти
Коли на країну напали, то мобілізація безкоштовна, певна річ, але якщо він зібрався відсилати людей в іншу країну -- то вже потрібний контракт. За контракт треба людям платити. А звідки гроші, коли всі знають, що економіці гаплик? От Ви, власне, пішли б працювати на підприємство, в якого грошей нема?
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02.03.2022 01:01 Відповісти
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пока толстый похудает,худой сдохнет-надо из этого исходить украине и не сильно надеятся на западные обещания
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02.03.2022 01:04 Відповісти
Я так бачу, що Ви не дуже намагалися зрозуміти, про що річ.
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02.03.2022 01:11 Відповісти
Надо верить в могучую Россию, которая теряет десятки тысяч людей за неделю только трупами и боятся коварного Запада, который помогает нам так как никому в истории не помогали со времен ленд-лиза второй мировой.
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02.03.2022 01:13 Відповісти
Самонаїбнись, кацапа. Світ лиш чистішим стане.
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02.03.2022 02:55 Відповісти
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02.03.2022 00:33 Відповісти
Немає москаля, сама сира земля, одним кацапом меньше, а другий насрав в штани.
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02.03.2022 00:33 Відповісти
Так уже хочеться побачити ту 40 км колону москалів під Києвом, добре прожареною, ніщо так аппетитно не пахне для Українця як добре підсмажений кацап, а ще краше коли їх ціла тисяча.
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02.03.2022 00:34 Відповісти
Нам бы несколько свежих резервных групп. Очень,очень,очень надеюсь, что они у нас есть и отбросят орков подальше от Киева. Господи ,помоги дожать кацапюров.
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02.03.2022 00:34 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4453141-hubernator-sum-trebuet-oruzhyia-dlia-sderzhyvanyia-vraha
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02.03.2022 00:38 Відповісти
Люди є. Не вистачало зброї. Але вже і зброя є. Нескінченний потік натовського ленд-лізу. Плюс "добровольці" з-за кордону. Натовські іхтамнєти. Вимотати кацапів, щоб вони ввели всі резерви і тоді вдарити. В полон не брати. Для обміну вистачає вже тих, хто є
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02.03.2022 00:42 Відповісти
100 тис резерву набрали вже , за 3 дні . Зараз їх озброють , одягнуть і - пзд кацапам . Поки що тактика - вимотування ворога , спрацьовує . Він витрачає сили майже даремно . Ніяких цілей не досягає , б'є лише паскуда - по інфраструктурі , та житловим масивам ,, в надії деморалізувати війська , яким він нічого не може зробити .
За декілька днів він втратить сили настільки що його можна буде контратакувати . Скоро кацапні стане зовсім гаряче . . А Залужний красава , діє чітко і професійно .
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02.03.2022 00:59 Відповісти
Хочу крові російських вбивць... Вбийте їх.
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02.03.2022 00:35 Відповісти
Не можна допустити захоплення Запорізької АЕС. Це повинен бути другий стратегічний напрямок після Києва. Не можна так легковажно ставитись до оборони найбільшої в Европі АЕС. В Енергодар вже запустили орків.
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02.03.2022 00:38 Відповісти
Їдуть в машині рускій десантнік, омоновєц, кадировєц, росгвардєєц, білорус, бурят, днровєц і лнровєц. І всі ми прекрасно знаємо, хто водій цього рефрижератора.
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02.03.2022 00:38 Відповісти
Зараз потрібно почати бліцкриг по знищенню всіх росіян на території України! Не можна залишати наші міста окруженими! Не можна залишати захоплені міста в руках окупантів!
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02.03.2022 00:40 Відповісти
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02.03.2022 00:41 Відповісти
⚡️Тем временем в столице Украины профессиональная компания по запуску дронов Skypix креативно поддержала свою страну.
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02.03.2022 00:42 Відповісти
Відсіч@Vidsich

2 ч



Є інформація, що рашисти планують розгорнути потужну систему ППО для протидії нашим ластівкам. Звертайте увагу на системи Бук, С-300 та інші. С-300 може перебувати в районі Буча, Ірпінь, Макарів, Демидів. Негайно повідомляйте через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot

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02.03.2022 00:43 Відповісти
*****...(
Може вирішили просто засекретити?
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02.03.2022 00:53 Відповісти
Не "засекретити", схоже тепер справді не дадуть.
Лавров пригрозив, що кацапстан дасть ядерну зброю Асаду, якщо ці літаки потраплять до України.
І Ізраїль з Джонсоном і іншими сприяючими зумів зупинити поставки. В них свої інтереси.
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02.03.2022 01:12 Відповісти
ТАК! Самый момент для ЗСУ перехватить тактическую инициативу на северо-восточном направлении. Но это я из своего образования, полученного в совке....которое мне неплохо помогло в начале 90-х в Карабахе,русня меня до сих пор разыскивает,а кадыровские свиньи от имени Капитан Ак-Мурза до сих пор кипятком ссут.
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02.03.2022 00:44 Відповісти
Сумський голова каже, що там тисячі одиниць важкої техніки зайшло.
Не втратив ініціативу, а готується.
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02.03.2022 00:45 Відповісти
Третя хвиля "трихвильовки". Рук не опускаймо!
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02.03.2022 01:36 Відповісти
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02.03.2022 00:48 Відповісти
Значит будут больше бомбить.
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02.03.2022 00:49 Відповісти
Самолетики легкая цель и постоянно сбиваются. Они тоже кончатся. Как бы этого не хотелось любителям авиации. Ни одну войну еще не выигрывала авиация.
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02.03.2022 00:58 Відповісти
Слава Україні !!!!
Смерть московським окупантам в Україні та їх п'ятій колоні з кпу, ригоАналів, опзж та саціаліста!!
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02.03.2022 00:51 Відповісти
Хлопці, не все так райдужно…
Харків, Сумська область дуже потерпає, Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар ну і Київ напружена ситуація
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02.03.2022 01:07 Відповісти
Та ж так... Але й у ворога резервів - кіт наплакав.
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02.03.2022 01:34 Відповісти
А кто говорит, что радужно. Но они на чужой земле и они выдыхаются, а мы на своей и крепчаем.
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02.03.2022 01:39 Відповісти
Добра новина: еті ванькі паламалісь - нужни новиє. Поки "нових" відловлять достатню кількість, пройде певний час. І цей час нам тре' використати максимально ефективно. Бо ********* само не вгамовується, а охочих надати йому таку допомогу в його оточенні поки що не знайшлось.
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02.03.2022 01:32 Відповісти
 
 