Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів - мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями", - наголосив Залужний.
Він також повідомив про втрати серед керівництва окупаційних сил.
"Сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ", - зазначив головком ЗСУ.
"У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника", - підкреслив Залужний.
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Пока новости из Украины в западных смидовольно КУЦЫЕ. Журналисты берут интервью у кацапов .
Доумиротворялись, голуби мира долбанные!!!!
Похоже на то что пытается раскрутить российский "паровой"каток военщины-на это надо приблизительно 7-10 дней-призвать,перегнать технику с баз хранения,снять с баз длительного хранения танки и бтр (все остальное там ввиде хлама и быстро не введется),подтянуть свежие войска с мест постоянной дислокации,провести ротацию убрав потрепанные войска,не пустив их в россию.
Поэтому время у украины договориться ещё есть-скорее всего заработает на полную катушку авиация,в том числе и стратеги с дальних баз ,ракетные войска до полного исчерпания искандеров и калибров (их теперь экономить не будут как в первые дни-тем более ядерная триада приведена в боевую готовность в момент начала операции ,а не спустя 3 дня и бояться столкновения с нато не надо),пойдут в ход обычные бомбы и старые советские управляемые (их там хватит не на один год войны)
Времени у рф нет,сильно большой вал санкций-поэтому требования в принципе намного уменьшились и больше всего сводятся к тому что не умаляет режим путина внутри,так как на внешнее мнение ему уже все равно-его уже не изменить-из этого и нужно исходить в переговорах с РФ и недать времени на полное развертывание войск
сатаниэль лорд
Заходив: 25 лютого 2022 в 20:42
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За декілька днів він втратить сили настільки що його можна буде контратакувати . Скоро кацапні стане зовсім гаряче . . А Залужний красава , діє чітко і професійно .
2 ч
Є інформація, що рашисти планують розгорнути потужну систему ППО для протидії нашим ластівкам. Звертайте увагу на системи Бук, С-300 та інші. С-300 може перебувати в районі Буча, Ірпінь, Макарів, Демидів. Негайно повідомляйте через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot
Може вирішили просто засекретити?
Лавров пригрозив, що кацапстан дасть ядерну зброю Асаду, якщо ці літаки потраплять до України.
І Ізраїль з Джонсоном і іншими сприяючими зумів зупинити поставки. В них свої інтереси.
Не втратив ініціативу, а готується.
Смерть московським окупантам в Україні та їх п'ятій колоні з кпу, ригоАналів, опзж та саціаліста!!
Харків, Сумська область дуже потерпає, Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар ну і Київ напружена ситуація