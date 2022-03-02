О местонахождении сил оккупанта можно сообщить через чат-бот
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины, фонд "Вернись живым" и волонтеры создали еще один общий сервис для сбора данных о перемещении оккупантов.
Ресурс находится по адресу https://www.findokupant.com, сообщает Цензор.НЕТ.
"На сайте следует выбрать удобную для вас платформу: Telegram, Viber или Google-форму. Далее в ней кратко отвечайте на вопросы бота о виде техники, которую вы увидели, время и место ее обнаружения, а также знаки распознавания, нанесенные на ней. Вы передаете информацию – военные обрабатывают полученные данные, а затем непрошенные "гости" из РФ получают пламенный привет от ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, работает еще один чат-бот по адресу https://t.me/stop_russian_war_bot.
Генеральный штаб ВСУ опубликовал фото уничтоженной благодаря сообщениям в чат-боте техники и ликвидированных оккупантов.
"Вот эта разбитая вражеская техника и российские военные – это реальные результаты ваших сообщений на официальный чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot", - говорится в сообщении.
Каждое сообщение проверяют сотрудники СБУ. Уточненную информацию передают Вооруженным силам.
Пожалуйста, подождите...
ДМС визнано недійсними (анульовані)
бланки паспортів громадянина України,
посвідок на постійне проживання,
посвідок на тимчасове проживання
БЛАНКИ ПАСПОРТІВ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ:
Серії ВК №№ 621219, 621220, 621214, 621217, 621218, 446009, 446008, 308353, 855738, 862398, 863947, 859590, 859586, 872030, 855353, 855356, 854512, 852379, 853493, 848461, 694462, 694461, 694463, 694464, 692832, 692834, 692831, 692835, 692833, 634559, 621215;
Серії ВТ №№ 093441-093600, 096990-097000, 099001-099600, 005556, 063782;
Серії ЕТ №№ 330184, 369290, 374816; 403563-403600; № 406541-406600; № 410174; № 410756-410800; № 410922-411000; № 414161-414200; № 414975-415000; № 415190-415200; № 415381-415400; № 415741-415800; № 416042-416200; № 416341-416400; № 416476-416600; № 416767-417200; 417330-417400; 417513-417600; № 417771-418200; № 418267-418400; № 418470-418600;
№ 418799-419000; № 419381-419600; № 419853; № 419861-420000; № 420044-420200; № 420431-420800; № 420942-421000; № 421061-421415; № 421417-421569; № 421571-421599; № 421601-423054; № 423056-423160; № 423162-423199; № 423201-424200; № 424601-424631; № 424633-428900; № 270892,
№ 092121; № 280969; № 405971; №№ 190800, 270992, 268419, 268500, 268561, 270823, 270865, 271000, 275401, 275543, 276601, 276800, 281824, 281838, 281882, 281894, 289021, 289181, 297003, 297026, 297061, 297084, 297100, 297844, 297853, 297905, 297916, 297924, 297934, 297963, 297976, 298001, 298024, 298034, 298163, 298175, 318437, 318441, 318442, 318465, 318521, 318570, 318600, 320012, 320025, 320042, 320100, 341601; №№ 319184, 410177, 276682, 419790, 248881, 231558, 379405, 248882, 343980, 350170, 343982, 319029, 241109, 350024, 264623, 264617, 140305, 331271, 310183, 335684, 305996, 344851, 410566, 379402, 320171, 419803, 350109, 350110, 369291,320173, 405971, 285304, 285307, 327389, 302786, 315339, 315338, 310196, 319024, 319053, 319026, 285310, 285305, 285306, 285303, 261837, 276773, 261836, 264622, 248869, 194940, 212996, 131800, 173254, 133133, 210551, 248879, 248880, 247827, 140368, 166155, 081966, 121725, 111645, 247828, 210550, 121726, 173255, 163564, 164641, 248878, 111647, 111646, 173785, 177113, 335621, 297098, 139644, 369290.
Серії СТ № 080756; № 201844, № 201997.
Серії АР № 478259-478400; № 478483-478600; № 478701-478800;
№ 478836-479000; 479001-482400; № 276091-276100; № 360521-360526; № 374210, № 374213, № 374214, № 376681, № 376697, № 404785, № 388173, № 404791-404793, № 420569, № 434245, № 434246, № 438612, № 438613, № 439972, № 457267, № 451964.
Серії ЕЕ № 641999.
БЛАНКИ ПОСВІДОК НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ
Серії ІН № 042824-044400; № 044418-045000;
БЛАНКИ ПОСВІДОК НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ
Серії ТР № 001917-002000; № 067001-069600; № 012676-№ 013800;
Виявляємо, нищимо
☝🏻Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє:
диверсантам видали нові українські паспорти!
🙏🏻Просимо бути уважними! Наводимо вище файл, в якому зазначено перелік недійсних (анульованих)
бланків паспортів громадянина України,
посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання, які визнані недійсними Державною міграційною службою України!
❗️Будьте уважні! Передавайте інформацію на блок-пости для уникнення непорозумінь!
🤛Боремо #інфотерор разом!
https://t.me/operativnoZSU/10352
Не так швидко, як хотілося б, але процес пішов!
Москалям смерть!
Украинец: "Чего так медленно?!"
... А Telegram передає цю інформацію + інформацію про дописувача в ФСБ і в ГРУ Росії.
(і не планую її встановлювати).
Заявку на проход четырех кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море подала вчера страна-агрессор РФ.
Вероятно, речь шла о нескольких БДК, вошедших в Черное море с Балтийского и Северного флотов, а также двух крейсеров проекта 1164 «Атлант» с Тихоокеанского флота.
Таким образом, корабли РФ оказались запертыми в Черном море без возможности выйти к месту основной дислокации.