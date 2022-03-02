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Про місцезнаходження сил окупанта можна повідомити через чат-бот

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України, фонд "Повернися живим" та волонтери створили ще один спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів.

Ресурс знаходиться за адресою https://www.findokupant.com, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній. Ви передаєте інформацію – військові обробляють отримані дані, а потім непрохані "гості" з РФ отримують полум’яний привіт від ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, працює ще один чат-бот за адресою https://t.me/stop_russian_war_bot.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото знищеної завдяки повідомленням у чат-боті техніки та ліквідованих окупантів.

"Ось ця розбита ворожа техніка і російські військові – це реальні результати ваших повідомлень на офіційний чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot", - йдеться у повідомленні.

Кожне повідомлення перевіряють співробітники СБУ. Уточнену інформацію передають Збройним силам.

Про місцезнаходження сил окупанта можна повідомити через чат-бот 01
Про місцезнаходження сил окупанта можна повідомити через чат-бот 02
Про місцезнаходження сил окупанта можна повідомити через чат-бот 03
Про місцезнаходження сил окупанта можна повідомити через чат-бот 04

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Топ коментарі
+10
Почалося поступове звільнення міст України, викинуто гуано з Макаріва!

Не так швидко, як хотілося б, але процес пішов!

Москалям смерть!
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02.03.2022 18:14
+7
Огромное Спасибо за оперативность.
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02.03.2022 18:10
+6
За семь дней боев с кацапскими свиньями, которые десятилетиями готовились к захвату Украины, пошли в контратаку.
Украинец: "Чего так медленно?!"
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02.03.2022 18:23
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Огромное Спасибо за оперативность.
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02.03.2022 18:10 Відповісти
ВЗЯТИ ДО УВАГИ

ДМС визнано недійсними (анульовані)
бланки паспортів громадянина України,
посвідок на постійне проживання,
посвідок на тимчасове проживання

БЛАНКИ ПАСПОРТІВ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ:

Серії ВК №№ 621219, 621220, 621214, 621217, 621218, 446009, 446008, 308353, 855738, 862398, 863947, 859590, 859586, 872030, 855353, 855356, 854512, 852379, 853493, 848461, 694462, 694461, 694463, 694464, 692832, 692834, 692831, 692835, 692833, 634559, 621215;

Серії ВТ №№ 093441-093600, 096990-097000, 099001-099600, 005556, 063782;

Серії ЕТ №№ 330184, 369290, 374816; 403563-403600; № 406541-406600; № 410174; № 410756-410800; № 410922-411000; № 414161-414200; № 414975-415000; № 415190-415200; № 415381-415400; № 415741-415800; № 416042-416200; № 416341-416400; № 416476-416600; № 416767-417200; 417330-417400; 417513-417600; № 417771-418200; № 418267-418400; № 418470-418600;
№ 418799-419000; № 419381-419600; № 419853; № 419861-420000; № 420044-420200; № 420431-420800; № 420942-421000; № 421061-421415; № 421417-421569; № 421571-421599; № 421601-423054; № 423056-423160; № 423162-423199; № 423201-424200; № 424601-424631; № 424633-428900; № 270892,
№ 092121; № 280969; № 405971; №№ 190800, 270992, 268419, 268500, 268561, 270823, 270865, 271000, 275401, 275543, 276601, 276800, 281824, 281838, 281882, 281894, 289021, 289181, 297003, 297026, 297061, 297084, 297100, 297844, 297853, 297905, 297916, 297924, 297934, 297963, 297976, 298001, 298024, 298034, 298163, 298175, 318437, 318441, 318442, 318465, 318521, 318570, 318600, 320012, 320025, 320042, 320100, 341601; №№ 319184, 410177, 276682, 419790, 248881, 231558, 379405, 248882, 343980, 350170, 343982, 319029, 241109, 350024, 264623, 264617, 140305, 331271, 310183, 335684, 305996, 344851, 410566, 379402, 320171, 419803, 350109, 350110, 369291,320173, 405971, 285304, 285307, 327389, 302786, 315339, 315338, 310196, 319024, 319053, 319026, 285310, 285305, 285306, 285303, 261837, 276773, 261836, 264622, 248869, 194940, 212996, 131800, 173254, 133133, 210551, 248879, 248880, 247827, 140368, 166155, 081966, 121725, 111645, 247828, 210550, 121726, 173255, 163564, 164641, 248878, 111647, 111646, 173785, 177113, 335621, 297098, 139644, 369290.

Серії СТ № 080756; № 201844, № 201997.

Серії АР № 478259-478400; № 478483-478600; № 478701-478800;
№ 478836-479000; 479001-482400; № 276091-276100; № 360521-360526; № 374210, № 374213, № 374214, № 376681, № 376697, № 404785, № 388173, № 404791-404793, № 420569, № 434245, № 434246, № 438612, № 438613, № 439972, № 457267, № 451964.

Серії ЕЕ № 641999.

БЛАНКИ ПОСВІДОК НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ

Серії ІН № 042824-044400; № 044418-045000;

БЛАНКИ ПОСВІДОК НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ

Серії ТР № 001917-002000; № 067001-069600; № 012676-№ 013800;

Виявляємо, нищимо
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02.03.2022 18:14 Відповісти
‼️Увага!

☝🏻Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє:

диверсантам видали нові українські паспорти!

🙏🏻Просимо бути уважними! Наводимо вище файл, в якому зазначено перелік недійсних (анульованих)
бланків паспортів громадянина України,
посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання, які визнані недійсними Державною міграційною службою України!

❗️Будьте уважні! Передавайте інформацію на блок-пости для уникнення непорозумінь!
🤛Боремо #інфотерор разом!
https://t.me/operativnoZSU/10352
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02.03.2022 18:15 Відповісти
Почалося поступове звільнення міст України, викинуто гуано з Макаріва!

Не так швидко, як хотілося б, але процес пішов!

Москалям смерть!
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02.03.2022 18:14 Відповісти
За семь дней боев с кацапскими свиньями, которые десятилетиями готовились к захвату Украины, пошли в контратаку.
Украинец: "Чего так медленно?!"
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02.03.2022 18:23 Відповісти
Тобі голову у псіхіатра перевірити треба!
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02.03.2022 18:52 Відповісти
"Кожне повідомлення перевіряють співробітники СБУ. Уточнену інформацію передають Збройним силам."

... А Telegram передає цю інформацію + інформацію про дописувача в ФСБ і в ГРУ Росії.
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02.03.2022 18:54 Відповісти
У мене не встановлена російська шпигунська програма Telegram
(і не планую її встановлювати).
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02.03.2022 19:01 Відповісти
Надзвичайно важливо, що є можливість повідомляти не тільки через ворожий Telegram, але і через Viber та Goofle form. Однак Центр протидії дезінформації при РНБО України публікує контакти чат-ботів тільки з Telegram.
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02.03.2022 19:14 Відповісти
Действительно такие чат боты с такой задачей, прошли апробацию кибер и не кибер безопасности Украины?
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02.03.2022 20:07 Відповісти
памятка для оккупанта )))

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02.03.2022 20:14 Відповісти
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02.03.2022 20:24 Відповісти
Русский корабль, официально иди на*уй: РФ подала заявку на проход черноморских проливов, но Турция не выпускает флот агрессора
Заявку на проход четырех кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море подала вчера страна-агрессор РФ.

Вероятно, речь шла о нескольких БДК, вошедших в Черное море с Балтийского и Северного флотов, а также двух крейсеров проекта 1164 «Атлант» с Тихоокеанского флота.

Таким образом, корабли РФ оказались запертыми в Черном море без возможности выйти к месту основной дислокации.
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02.03.2022 21:12 Відповісти
 
 