Про місцезнаходження сил окупанта можна повідомити через чат-бот

Служба безпеки України, фонд "Повернися живим" та волонтери створили ще один спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів.

Ресурс знаходиться за адресою https://www.findokupant.com, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній. Ви передаєте інформацію – військові обробляють отримані дані, а потім непрохані "гості" з РФ отримують полум’яний привіт від ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, працює ще один чат-бот за адресою https://t.me/stop_russian_war_bot.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото знищеної завдяки повідомленням у чат-боті техніки та ліквідованих окупантів.

"Ось ця розбита ворожа техніка і російські військові – це реальні результати ваших повідомлень на офіційний чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot", - йдеться у повідомленні.

Кожне повідомлення перевіряють співробітники СБУ. Уточнену інформацію передають Збройним силам.







