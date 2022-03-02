Про місцезнаходження сил окупанта можна повідомити через чат-бот
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України, фонд "Повернися живим" та волонтери створили ще один спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів.
Ресурс знаходиться за адресою https://www.findokupant.com, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній. Ви передаєте інформацію – військові обробляють отримані дані, а потім непрохані "гості" з РФ отримують полум’яний привіт від ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Крім того, працює ще один чат-бот за адресою https://t.me/stop_russian_war_bot.
Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото знищеної завдяки повідомленням у чат-боті техніки та ліквідованих окупантів.
"Ось ця розбита ворожа техніка і російські військові – це реальні результати ваших повідомлень на офіційний чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot", - йдеться у повідомленні.
Кожне повідомлення перевіряють співробітники СБУ. Уточнену інформацію передають Збройним силам.
Будь ласка, зачекайте...
ДМС визнано недійсними (анульовані)
бланки паспортів громадянина України,
посвідок на постійне проживання,
посвідок на тимчасове проживання
БЛАНКИ ПАСПОРТІВ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ:
Серії ВК №№ 621219, 621220, 621214, 621217, 621218, 446009, 446008, 308353, 855738, 862398, 863947, 859590, 859586, 872030, 855353, 855356, 854512, 852379, 853493, 848461, 694462, 694461, 694463, 694464, 692832, 692834, 692831, 692835, 692833, 634559, 621215;
Серії ВТ №№ 093441-093600, 096990-097000, 099001-099600, 005556, 063782;
Серії ЕТ №№ 330184, 369290, 374816; 403563-403600; № 406541-406600; № 410174; № 410756-410800; № 410922-411000; № 414161-414200; № 414975-415000; № 415190-415200; № 415381-415400; № 415741-415800; № 416042-416200; № 416341-416400; № 416476-416600; № 416767-417200; 417330-417400; 417513-417600; № 417771-418200; № 418267-418400; № 418470-418600;
№ 418799-419000; № 419381-419600; № 419853; № 419861-420000; № 420044-420200; № 420431-420800; № 420942-421000; № 421061-421415; № 421417-421569; № 421571-421599; № 421601-423054; № 423056-423160; № 423162-423199; № 423201-424200; № 424601-424631; № 424633-428900; № 270892,
№ 092121; № 280969; № 405971; №№ 190800, 270992, 268419, 268500, 268561, 270823, 270865, 271000, 275401, 275543, 276601, 276800, 281824, 281838, 281882, 281894, 289021, 289181, 297003, 297026, 297061, 297084, 297100, 297844, 297853, 297905, 297916, 297924, 297934, 297963, 297976, 298001, 298024, 298034, 298163, 298175, 318437, 318441, 318442, 318465, 318521, 318570, 318600, 320012, 320025, 320042, 320100, 341601; №№ 319184, 410177, 276682, 419790, 248881, 231558, 379405, 248882, 343980, 350170, 343982, 319029, 241109, 350024, 264623, 264617, 140305, 331271, 310183, 335684, 305996, 344851, 410566, 379402, 320171, 419803, 350109, 350110, 369291,320173, 405971, 285304, 285307, 327389, 302786, 315339, 315338, 310196, 319024, 319053, 319026, 285310, 285305, 285306, 285303, 261837, 276773, 261836, 264622, 248869, 194940, 212996, 131800, 173254, 133133, 210551, 248879, 248880, 247827, 140368, 166155, 081966, 121725, 111645, 247828, 210550, 121726, 173255, 163564, 164641, 248878, 111647, 111646, 173785, 177113, 335621, 297098, 139644, 369290.
Серії СТ № 080756; № 201844, № 201997.
Серії АР № 478259-478400; № 478483-478600; № 478701-478800;
№ 478836-479000; 479001-482400; № 276091-276100; № 360521-360526; № 374210, № 374213, № 374214, № 376681, № 376697, № 404785, № 388173, № 404791-404793, № 420569, № 434245, № 434246, № 438612, № 438613, № 439972, № 457267, № 451964.
Серії ЕЕ № 641999.
БЛАНКИ ПОСВІДОК НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ
Серії ІН № 042824-044400; № 044418-045000;
БЛАНКИ ПОСВІДОК НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ
Серії ТР № 001917-002000; № 067001-069600; № 012676-№ 013800;
Виявляємо, нищимо
☝🏻Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє:
диверсантам видали нові українські паспорти!
🙏🏻Просимо бути уважними! Наводимо вище файл, в якому зазначено перелік недійсних (анульованих)
бланків паспортів громадянина України,
посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання, які визнані недійсними Державною міграційною службою України!
❗️Будьте уважні! Передавайте інформацію на блок-пости для уникнення непорозумінь!
🤛Боремо #інфотерор разом!
https://t.me/operativnoZSU/10352
Не так швидко, як хотілося б, але процес пішов!
Москалям смерть!
Украинец: "Чего так медленно?!"
... А Telegram передає цю інформацію + інформацію про дописувача в ФСБ і в ГРУ Росії.
(і не планую її встановлювати).
Заявку на проход четырех кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море подала вчера страна-агрессор РФ.
Вероятно, речь шла о нескольких БДК, вошедших в Черное море с Балтийского и Северного флотов, а также двух крейсеров проекта 1164 «Атлант» с Тихоокеанского флота.
Таким образом, корабли РФ оказались запертыми в Черном море без возможности выйти к месту основной дислокации.