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Боевые действия в Киевской области: оперативная информация

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Боевые действия в Киевской области: оперативная информация

Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба публикует оперативную информацию о боевых действиях в Киевской области по состоянию на 16:30 2.03.2022.

Информация опубликована в телеграмм-канале Кулебы, сообщает Цензор.НЕТ

👉🏻Бучанский район. Ведутся обстрелы жилых массивов Ирпеня, Мироцкого, Немешаево, Макарова, Бучи, Гостомеля, Микуличей. В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов крупные разрушения жилищного сектора и инфраструктуры. В Гостомеле периодические сражения. Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Наши военные удерживают оборону.

👉🏻Бориспольский район. Идет борьба с диверсантами. Ситуация стабильна и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

👉🏻Фастовский район. Инфраструктура цела. Разрушений нет. Принимаются меры против диверсантов.

👉🏻Белоцерковский район. Ликвидация последствий после взрывов и обстрелов ракетами.

👉🏻Вышгородский район. Север района оккупирован врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.

👉🏻Броварской район. Наблюдается скопление вражеской техники. Ситуация стабильна и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

👉🏻Обуховский район. Идут работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению.

‼️По состоянию на сегодняшний день наиболее опасное направление остается Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также север Вышгородского района.

❌Российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области.

❌Во всех районах Киевщины идет борьба с диверсионными группами.

‼️Принимаем все необходимые меры для контроля сложной ситуации в области.

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Москалі Бучу взяти не змогли, що вже про Київ казати.
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02.03.2022 18:18 Ответить
❗️УВАГА!

Спроба роботи ІПСО РФ.

Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин. Наприклад 93-ї омбр, 81-ї і т.д. Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба).

Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.д.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом).

НЕ ВІРТЕ. ЦЕ ФЕЙКИ. БУДЬМО УВАЖНІ.
https://t.me/operativnoZSU/10354
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02.03.2022 18:18 Ответить
https://t.me/HolodniyYar ось один з ни
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02.03.2022 18:22 Ответить
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02.03.2022 19:00 Ответить
За диверсантами в мацковские церкви прямиком идите. Они там или типа молятся, или в рясы разряженые ходят
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02.03.2022 19:07 Ответить
Не понимаю,если кацаская мразь сейчас сидит Катюжанке,Дымере и Демидове,но они без топлива и боеприпасов - чего их не разхерачить к ******. ? Такого момента может уже не быть. Всранное бульбаше им подвезет Не понятная тактика нашего правительства или командования....
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02.03.2022 19:24 Ответить
Київ перевиконав план по металобрухту.
Київ ми з Вами.
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02.03.2022 19:49 Ответить
С пить российским оккупантам!
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03.03.2022 08:03 Ответить
 
 