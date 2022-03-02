Боевые действия в Киевской области: оперативная информация
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Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба публикует оперативную информацию о боевых действиях в Киевской области по состоянию на 16:30 2.03.2022.
Информация опубликована в телеграмм-канале Кулебы, сообщает Цензор.НЕТ
👉🏻Бучанский район. Ведутся обстрелы жилых массивов Ирпеня, Мироцкого, Немешаево, Макарова, Бучи, Гостомеля, Микуличей. В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов крупные разрушения жилищного сектора и инфраструктуры. В Гостомеле периодические сражения. Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Наши военные удерживают оборону.
👉🏻Бориспольский район. Идет борьба с диверсантами. Ситуация стабильна и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
👉🏻Фастовский район. Инфраструктура цела. Разрушений нет. Принимаются меры против диверсантов.
👉🏻Белоцерковский район. Ликвидация последствий после взрывов и обстрелов ракетами.
👉🏻Вышгородский район. Север района оккупирован врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.
👉🏻Броварской район. Наблюдается скопление вражеской техники. Ситуация стабильна и контролируется. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
👉🏻Обуховский район. Идут работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению.
‼️По состоянию на сегодняшний день наиболее опасное направление остается Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также север Вышгородского района.
❌Российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области.
❌Во всех районах Киевщины идет борьба с диверсионными группами.
‼️Принимаем все необходимые меры для контроля сложной ситуации в области.
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Спроба роботи ІПСО РФ.
Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин. Наприклад 93-ї омбр, 81-ї і т.д. Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба).
Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.д.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом).
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