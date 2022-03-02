Бойові дії на Київщині: оперативна інформація

Голова Київської ОДА Олексій Кулеба публікує оперативну інформацію про бойові дії на Київщині станом на 16:30 2.03.2022.

Інформація опублікована в телеграм-каналі Кулеби, повідомляє Цензор.НЕТ.

👉🏻Бучанський район. Ведуться обстріли житлових масивів Ірпеня, Мироцького, Немішаєве, Макарова, Бучі, Гостомеля, Микуличів. В Бородянці в результаті обстрілів та авіаударів великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. В Гостомелі періодичні бої. Є інформація про формування нових колон загарбника. Наші військові тримають оборону.

👉🏻Бориспільський район. Йде боротьба з диверсантами. Ситуація стабільна та контрольована. Комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі.

👉🏻Фастівський район. Інфраструктура ціла. Руйнувань немає. Вживаються заходи проти диверсантів.

👉🏻Білоцерківський район. Ліквідація наслідків після вибухів та обстрілу ракетами.

👉🏻Вишгородський район. Північ району окупований ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Йде постійне перегрупування сил загарбника.

👉🏻Броварський район. Спостерігається скупчення ворожої техніки. Ситуація стабільна та контрольована. Комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі.

👉🏻Обухівський район. Йдуть роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню.

‼️Станом на зараз найбільш небезпечний напрямок залишається Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.

❌Російські окупанти продовжують накопичувати велику кількість військ та техніки. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області.

❌В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

‼️Вживаємо усіх необхідних заходів для контролю складної ситуації в області.