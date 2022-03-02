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війна (7386) Київська область (1521) Кулеба Олексій (11)

Бойові дії на Київщині: оперативна інформація

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бойові дії на Київщині: оперативна інформація

Голова Київської ОДА Олексій Кулеба публікує оперативну інформацію про бойові дії на Київщині станом на 16:30 2.03.2022.

Інформація опублікована в телеграм-каналі Кулеби, повідомляє Цензор.НЕТ.

👉🏻Бучанський район. Ведуться обстріли житлових масивів Ірпеня, Мироцького, Немішаєве, Макарова, Бучі, Гостомеля, Микуличів. В Бородянці в результаті обстрілів та авіаударів великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. В Гостомелі періодичні бої. Є інформація про формування нових колон загарбника. Наші військові тримають оборону.

👉🏻Бориспільський район. Йде боротьба з диверсантами. Ситуація стабільна та контрольована. Комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі.

👉🏻Фастівський район. Інфраструктура ціла. Руйнувань немає. Вживаються заходи проти диверсантів.

👉🏻Білоцерківський район. Ліквідація наслідків після вибухів та обстрілу ракетами.

👉🏻Вишгородський район. Північ району окупований ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Йде постійне перегрупування сил загарбника.

👉🏻Броварський район. Спостерігається скупчення ворожої техніки. Ситуація стабільна та контрольована. Комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі.

👉🏻Обухівський район. Йдуть роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню.

‼️Станом на зараз найбільш небезпечний напрямок залишається Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.

❌Російські окупанти продовжують накопичувати велику кількість військ та техніки. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області.

❌В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

‼️Вживаємо усіх необхідних заходів для контролю складної ситуації в області.

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Москалі Бучу взяти не змогли, що вже про Київ казати.
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02.03.2022 18:18 Відповісти
❗️УВАГА!

Спроба роботи ІПСО РФ.

Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин. Наприклад 93-ї омбр, 81-ї і т.д. Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба).

Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.д.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом).

НЕ ВІРТЕ. ЦЕ ФЕЙКИ. БУДЬМО УВАЖНІ.
https://t.me/operativnoZSU/10354
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02.03.2022 18:18 Відповісти
https://t.me/HolodniyYar ось один з ни
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02.03.2022 18:22 Відповісти
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02.03.2022 19:00 Відповісти
За диверсантами в мацковские церкви прямиком идите. Они там или типа молятся, или в рясы разряженые ходят
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02.03.2022 19:07 Відповісти
Не понимаю,если кацаская мразь сейчас сидит Катюжанке,Дымере и Демидове,но они без топлива и боеприпасов - чего их не разхерачить к ******. ? Такого момента может уже не быть. Всранное бульбаше им подвезет Не понятная тактика нашего правительства или командования....
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02.03.2022 19:24 Відповісти
Київ перевиконав план по металобрухту.
Київ ми з Вами.
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02.03.2022 19:49 Відповісти
С пить российским оккупантам!
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03.03.2022 08:03 Відповісти
 
 