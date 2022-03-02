В Токмаке продолжаются серьезные бои. Город оцеплен войсками оккупанта, - мэрия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Токмак Запорожской области продолжаются серьезные бои, есть погибшие.
Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Харлов, сообщает Цензор.НЕТ.
"В городе очень серьезные бои. Есть убитые и среди наших военных, и среди российских, а также среди гражданских людей. Были авиаобстрелы, танковые бои, артиллерия и т.д.", - отметил Харлов.
Он также отметил, что 4-й день проблемы со светом, нет мобильной связи и интернета.
"Город окружен войсками оккупанта. В городе находится городской голова, его заместители, директора коммунальных предприятий. Все на месте, никто не уехал, все занимаются решением проблем с электроснабжением, водой и т.д. Руководство города на контакт с российскими военными не идет и не соглашается ни на какие требования, всячески избегает встречи с ними. На здании исполкома и на центральной площади развевается украинский флаг", - заявил заммэра.
Свет в отдельных частях города восстановлен, с руководством аптек была проведена беседа, чтобы продавали лекарства, организованы отряды добровольцев, патрулирующих город от мародеров, заверили в мэрии.
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Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ, в распоряжении украинских военных оказались секретные документы РФ. Об этом сообщаетоперативно-тактическая группировка Схід.
"В нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Среди документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т.д.
Отмечается, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 6 марта.
Подразделение врага должно был высадиться из ПДК Орск в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.
"Когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились", - говорится в
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Сподіваюсь, що це не так...
И выдавать пленных вот так мамкам нельзя, они всё равно рот боятся открыть, растворятся в расее и никто и дальше знать не будет. Мамкам надо одного пленного выдавать только вместе с десятками трупов. А лучше вообще не выдавать, украинцы народ запасливый, пусть будут про запас на наших менять.
До України прибула нова партія безпілотників турецького виробництва Bayraktar. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Зазначається, що БПЛА готові до бойового застосування.
"Бійтеся, орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є!" - йдеться у повідомленні.
02.03.2022, 12:52
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