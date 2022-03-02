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В Токмаку тривають серйозні бої. Місто оточене військами окупанта, - мерія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Токмаку тривають серйозні бої. Місто оточене військами окупанта, - мерія

У місті Токмак Запорізької області тривають серйозні бої, є загиблі

Про це проінформував заступник мера Володимир Харлов, повідомляє Цензор.НЕТ

"В місті дуже серйозні бої. Є вбиті і серед наших військових і серед російських, а також серед цивільних людей. Були авіаобстріли, танкові бої, артилерія тощо", - зазначив Харлов.

Він також вказав, що 4-й день проблеми зі світлом, немає мобільного зв'язку та інтернету.

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"Місто оточено військами окупанта. В місті знаходиться міський голова, його заступники, директори комунальних підприємств. Всі на місці, ніхто не поїхав, всі займаються вирішенням проблем з електропостачанням, водою тощо. Керівництво міста на контакт з російськими військовими не йде і не погоджується на жодні вимоги, всіляко уникає зустрічі з ними.На будівлі виконкому та на центральній площі маяйорить український прапор", - заявив заступник мера.

Світло в окремих частинах міста відновлено, з керівництвом аптек було проведено бесіду, щоб продавали ліки, організовано загони добровольців, які патрулюють місто від мародерів, запевнили в мерії.

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Топ коментарі
+31


Kavkaz [email protected]

Возле Одессы подбит российский десантный корабль: Корабль агрессоров охвачен огнем
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02.03.2022 18:31
+22
Среди документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава.

Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ, в распоряжении украинских военных оказались секретные документы РФ. Об этом сообщаетоперативно-тактическая группировка Схід.

"В нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Среди документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т.д.

Отмечается, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 6 марта.

Подразделение врага должно был высадиться из ПДК Орск в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

"Когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились", - говорится в
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02.03.2022 18:24
+19
Треба ще більше байрактарів, щоб хуярити кацапську підарасню ще на підходах до міст або в місцях їхнього найбільшого скупчення.
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02.03.2022 18:27
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Среди документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава.

Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ, в распоряжении украинских военных оказались секретные документы РФ. Об этом сообщаетоперативно-тактическая группировка Схід.

"В нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Среди документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т.д.

Отмечается, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 6 марта.

Подразделение врага должно был высадиться из ПДК Орск в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

"Когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились", - говорится в
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02.03.2022 18:24 Відповісти
810 бригада МП это та, что захватила Севастополь в феврале 2014
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02.03.2022 18:28 Відповісти


Kavkaz [email protected]

Возле Одессы подбит российский десантный корабль: Корабль агрессоров охвачен огнем
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02.03.2022 18:31 Відповісти
ой какая лобрая новость, може даже засну спокойно сегодня.
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02.03.2022 18:35 Відповісти
Одесити пишуть, що це був торговий корабель, що стояв на рейді...

Сподіваюсь, що це не так...
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02.03.2022 18:55 Відповісти
там с испугу сухогруз какойто подбили це не кацыпы
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02.03.2022 22:10 Відповісти
и к Крыму они готовились заранее, на северном Кавказе целый район был закрыт. типа к олимпиаде безопасность отрабатывали. услышал еще в январе от кацапов в Казахстане. так, что при ответе ехал на учения, надо срезать головку.
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02.03.2022 18:34 Відповісти
Войскам всегда зачитывают приказ и доводят боевую задачу. А их плач что не знали, не ведали - легенда. Ну да, они не видели разных надписей на украинском языке.
И выдавать пленных вот так мамкам нельзя, они всё равно рот боятся открыть, растворятся в расее и никто и дальше знать не будет. Мамкам надо одного пленного выдавать только вместе с десятками трупов. А лучше вообще не выдавать, украинцы народ запасливый, пусть будут про запас на наших менять.
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02.03.2022 19:34 Відповісти
блин жесть... на юг походу сил не хватает. хотьбы в котел Донбасс не взяли черти.
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02.03.2022 18:25 Відповісти
Они с Крыма прут по двум мостам, один мост перед Херсоном, второй в Новой Каховке.
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02.03.2022 18:28 Відповісти
Не надо паниковать, с юга орки заходят, авиация их бомбит, какие-то остатки колонны могут оставатьс
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02.03.2022 18:28 Відповісти
там опасно большие силы скапливать, останутся прижатыми к Днепру, о Каховки до Запора никаких переправ. там по махновски надо, налетели, пожгли и смылись.
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02.03.2022 18:30 Відповісти
НІ ВАЛНУЙСЯ. ЛЯЖЕТЕ ТУТ УСЄ,. ХТО РАНІШЕ,ХТО ПІЗНІШЕ.
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02.03.2022 18:32 Відповісти
о ком вы, сэр?
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02.03.2022 18:39 Відповісти
Судячи з мапи, вони зайшли з 2-х напрямків - з Мелитополя і Бердянська, один з них дав оточити на 3/4, бо типу по дузі оминає Токмак - ні про який Донбас і котел там з цього района не йде і мови
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02.03.2022 18:37 Відповісти
Крымский мост уничтожать надо.
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02.03.2022 18:37 Відповісти
на котел вроде сил не хватает у кацаппов но вчера наши пробовали из краматорска выйти попали под вертушки пришлось спешно вернутся
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02.03.2022 22:12 Відповісти
ночью порежте их хлопцы, очень прошу
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02.03.2022 18:26 Відповісти
Треба ще більше байрактарів, щоб ******* кацапську підарасню ще на підходах до міст або в місцях їхнього найбільшого скупчення.
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02.03.2022 18:27 Відповісти
уже прибыли https://news.liga.net/ua/politics/news/boytes-orki-v-ukrainu-pribyla-novaya-partiya-bespilotnikov-bayraktar
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02.03.2022 18:39 Відповісти
Дякую.

До України прибула нова партія безпілотників турецького виробництва Bayraktar. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Зазначається, що БПЛА готові до бойового застосування.

"Бійтеся, орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є!" - йдеться у повідомленні.


02.03.2022, 12:52
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02.03.2022 18:55 Відповісти
Виправте.Серед російських людей нема
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02.03.2022 18:27 Відповісти
В мене жінка, щоб не було плутанини, каже, що треба казати - "наші" і "падлюки".
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02.03.2022 18:54 Відповісти
Коротко..
....
Тримаймося
Перемога буде за нами.
.
.

Слава нації
Смерть фашистських *********
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02.03.2022 18:27 Відповісти
випустили їх з того мішка......
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02.03.2022 18:29 Відповісти
Токмак защищают, а запорожцы ждут когда к ним дойдут. И так по одному и держим оборону. Почему бы не прийти запорожцам на помощь, а не ждать когда орда придёт уже к нам?
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02.03.2022 18:41 Відповісти
Авиация не даст
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02.03.2022 18:50 Відповісти
Сейчас такая погода что даст. Взаимодействия нет, так и будут бить нас по одиночке.
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02.03.2022 19:24 Відповісти
Орда придет к вам - ее и уничтожите! А помогать по степи почти 100 км - остаться без защиты Запорожья! Может - жестоко и цинично, но это так!
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02.03.2022 20:52 Відповісти
Афигенная тактика. Запорожье ждёт пока Токмак побьют, потом Днепр смотрит как идут бои в Запорожье, а потом очередь Днепра настанет. Моя хата скраю, да? Днепр вообще в тылу, мог бы и помочь.
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02.03.2022 20:57 Відповісти
Токмак и Васильевка - это 2 последних крупных населенных пункта перед Запорожьем. Далее дачи и разная мелочь, а потом Балабино и Кушугум - это уже пригород Запорожья. Нужно не давать прорваться. Иначе ******** подойдут к Запорожью за 1-2 суток.
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02.03.2022 18:41 Відповісти
Йдемо бити москалів!
Світ за то нас похвавалить
Захистимо кордони
Проженем псів до Дону!
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02.03.2022 18:53 Відповісти
Они уже два раза подходили к Васильевке,один раз заблукали и пошли на Бердянск,а второй раз и артой навалили и они дрыснули.
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02.03.2022 19:01 Відповісти
тільки не відволікаємось від кацапського напряму на Київ . . . . чи мер такий чи оборона така - час покаже. . .
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02.03.2022 19:25 Відповісти
Прохання не підміняти собою штаб керування обороною країни, наши хлопаки в ЗСУ свій чорний хліб не дарма їдять і з плануванням в ЗСУ все в порядку. кожен робе свою справу на свойому місті і захищає Державу. Слава Україні, Слава ЗСУ
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02.03.2022 19:42 Відповісти
Чем подбили
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02.03.2022 20:04 Відповісти
 
 