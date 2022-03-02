В Токмаку тривають серйозні бої. Місто оточене військами окупанта, - мерія

У місті Токмак Запорізької області тривають серйозні бої, є загиблі

Про це проінформував заступник мера Володимир Харлов, повідомляє Цензор.НЕТ



"В місті дуже серйозні бої. Є вбиті і серед наших військових і серед російських, а також серед цивільних людей. Були авіаобстріли, танкові бої, артилерія тощо", - зазначив Харлов.



Він також вказав, що 4-й день проблеми зі світлом, немає мобільного зв'язку та інтернету.

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"Місто оточено військами окупанта. В місті знаходиться міський голова, його заступники, директори комунальних підприємств. Всі на місці, ніхто не поїхав, всі займаються вирішенням проблем з електропостачанням, водою тощо. Керівництво міста на контакт з російськими військовими не йде і не погоджується на жодні вимоги, всіляко уникає зустрічі з ними.На будівлі виконкому та на центральній площі маяйорить український прапор", - заявив заступник мера.



Світло в окремих частинах міста відновлено, з керівництвом аптек було проведено бесіду, щоб продавали ліки, організовано загони добровольців, які патрулюють місто від мародерів, запевнили в мерії.