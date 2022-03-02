В Токмаку тривають серйозні бої. Місто оточене військами окупанта, - мерія
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У місті Токмак Запорізької області тривають серйозні бої, є загиблі
Про це проінформував заступник мера Володимир Харлов, повідомляє Цензор.НЕТ
"В місті дуже серйозні бої. Є вбиті і серед наших військових і серед російських, а також серед цивільних людей. Були авіаобстріли, танкові бої, артилерія тощо", - зазначив Харлов.
Він також вказав, що 4-й день проблеми зі світлом, немає мобільного зв'язку та інтернету.
"Місто оточено військами окупанта. В місті знаходиться міський голова, його заступники, директори комунальних підприємств. Всі на місці, ніхто не поїхав, всі займаються вирішенням проблем з електропостачанням, водою тощо. Керівництво міста на контакт з російськими військовими не йде і не погоджується на жодні вимоги, всіляко уникає зустрічі з ними.На будівлі виконкому та на центральній площі маяйорить український прапор", - заявив заступник мера.
Світло в окремих частинах міста відновлено, з керівництвом аптек було проведено бесіду, щоб продавали ліки, організовано загони добровольців, які патрулюють місто від мародерів, запевнили в мерії.
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Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ, в распоряжении украинских военных оказались секретные документы РФ. Об этом сообщаетоперативно-тактическая группировка Схід.
"В нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Среди документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т.д.
Отмечается, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 6 марта.
Подразделение врага должно был высадиться из ПДК Орск в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.
"Когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились", - говорится в
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Сподіваюсь, що це не так...
И выдавать пленных вот так мамкам нельзя, они всё равно рот боятся открыть, растворятся в расее и никто и дальше знать не будет. Мамкам надо одного пленного выдавать только вместе с десятками трупов. А лучше вообще не выдавать, украинцы народ запасливый, пусть будут про запас на наших менять.
До України прибула нова партія безпілотників турецького виробництва Bayraktar. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Зазначається, що БПЛА готові до бойового застосування.
"Бійтеся, орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є!" - йдеться у повідомленні.
02.03.2022, 12:52
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