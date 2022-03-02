Станицу Луганскую сдали. Против руководства возбудили дело за госизмену

В отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и двух заместителей начато расследование касательно государственной измены.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации (Альберта Зинченко. - Ред.) и его двух заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Было установлено, что руководители администрации "умышленно поступили и продолжают совершать действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

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В условиях военного положения эти представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.