РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18688 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
39633 61
государственная измена (323) Станица Луганская (144)

Станицу Луганскую сдали. Против руководства возбудили дело за госизмену

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Станицу Луганскую сдали. Против руководства возбудили дело за госизмену

В отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и двух заместителей начато расследование касательно государственной измены.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации (Альберта Зинченко. - Ред.) и его двух заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Было установлено, что руководители администрации "умышленно поступили и продолжают совершать действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

Смотрите также: Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы, - глава ОГА Гайдай. ФОТОрепортаж

В условиях военного положения эти представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+62
Іщо треба сказати.
Однозначно ОПЖЗ і всім їхнім членам треба заборонити балатуватись у майбутньому.
Окремий розбір польотів має бути в СБУ.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:54
+39
показать весь комментарий
02.03.2022 18:58
+34
І хто ж це керівництво назначав ?
показать весь комментарий
02.03.2022 18:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І хто ж це керівництво назначав ?
показать весь комментарий
02.03.2022 18:53 Ответить
Надіюсь брат Єрмака тут ні до чого .
показать весь комментарий
02.03.2022 19:04 Ответить
комментарий отмечен как спам
місцеві виборці, як і 73%
показать весь комментарий
02.03.2022 19:04 Ответить
Призначається !
показать весь комментарий
02.03.2022 19:06 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 18:54 Ответить
Іщо треба сказати.
Однозначно ОПЖЗ і всім їхнім членам треба заборонити балатуватись у майбутньому.
Окремий розбір польотів має бути в СБУ.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:54 Ответить
А где портнов, татаров?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:03 Ответить
При посадах та впливові.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:07 Ответить
Але ж не можна зара президента критикувати.
А от цікаво, що корисного для України роблять оці два зрадника- негідника ?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:12 Ответить
То ми ж не президента з поплічниками, а зрадників і кротів.)
показать весь комментарий
02.03.2022 19:14 Ответить
Короля робить світа чи не так ?
Щось не бачу патріотів коло нього ))
показать весь комментарий
02.03.2022 19:32 Ответить
Позже разберемся за все и за нищую армию, отсутствие ПВО и за дороги.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:14 Ответить
А от це доречне питання.
Щоб поставити в ньому крапку, не треба зайвий раз декого піарити і героїзувати.
Бо в людей, наприклад у Херсоні , виникає питання - податок військовий платили, а як захищатись то знову надія на волонтерів і на коктейлі молотова.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:34 Ответить
Татаров должен уже 8 лет сидеть за преступления против Майдана вместе со своим начальником - сраным китайцем Чинчиным. А он вместо этого в Офисе зам Дерьмака.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:15 Ответить
Ну то які питання до Зеленського, питай Петра Олексійовича, чому зрадники і корупціонери за його правління не були притягнуті до покарання? Чому буйно розцвіла корупція та різні схеми по крадіжках бюджетних коштів.?
показать весь комментарий
03.03.2022 08:14 Ответить
І зрештою, на виборах 73% дали гідну відповідь корупціонерам та злодіям, повірили що щось в нашому лігві корупції можна змінити......
показать весь комментарий
03.03.2022 08:19 Ответить
А шуфрич с побитым ...бальником?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:29 Ответить
Не тільки опзж, а заборонити балотуватися усім ригам - від депутатів райради і аж до засновників цієї злочинної організації. Хтось проти?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:16 Ответить
С такой трактовкой ЕС будет против
показать весь комментарий
02.03.2022 19:29 Ответить
Це напівміри. Заборонили компартію та соцпартію, мімікрували в опзж та всіляких "волянароду".
Тільки інститут НЕГРОМАДЯН радикально змінить ситуацію!
показать весь комментарий
02.03.2022 20:00 Ответить
Ось вам чого варта довіра кацапам.Як воно було рашистом так і помре.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:56 Ответить
завжди пишу і не один раз--не вір ні псові ні москальві
показать весь комментарий
02.03.2022 19:15 Ответить
комментарий отмечен как спам
хотелось бы посмотреть в глаза Зеленскому и спросить ну как там твои повстанцы иная сторона то наши людишки продали Станицу Луганскую отбитую в 2014 году 21 августа кровавыми боями???
показать весь комментарий
02.03.2022 18:56 Ответить
Усіх гнид та зрадників потрібно виявити та знищити...
показать весь комментарий
02.03.2022 18:56 Ответить
Чому не заборонили ОПЗЖ досі?!!!!Як заборонили комуняк і розігнали ригів.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:57 Ответить
Тому що це нічого не дало, з'явились опзж. Розженуть їх, буде хтось третій...
Допоможе інститут НЕГРОМАДЯН.
показать весь комментарий
02.03.2022 20:02 Ответить
8 лет чуваки там воровали, презирая Украину и тут такой "нежданчик"???, вы серьезно???
показать весь комментарий
02.03.2022 18:58 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2022 18:58 Ответить
Давно я казав, вирізати ту ракову пухлину треба. Якщо хтось із вас спілкувався з мешканцями донбасу, то зрощуміють, про що я. Вони ненавидять все українське. Починаючи від мови, закінчуючи традиціями. Так само як і більшість харків'ян. Там з народження вата в голові.
показать весь комментарий
02.03.2022 18:59 Ответить
Вони в більшості переселенці з болот . На почато 20 сторіччя за переписом корінні українці .
показать весь комментарий
02.03.2022 19:11 Ответить
Ну харків'янам мізки трохи підправили , там кажуть вже вати значно поменшало!
показать весь комментарий
02.03.2022 19:17 Ответить
Спілкувався. І що? Є частина завезених і переселених кацапів. В деяких місцях їх навіть більшість населення. Але жоден з них чомусь не повернувся на кацапщину в 1991 році. Більш того переважна більшість з них голосувала на референдумі за вихід з СРСР і за Незалежність коли дуже хотілось їстоньки... Тілько но ми почнемо звільняти донбас і крим їм доведеться тікати або перфарбовуватися. І щось мені підказує що не те що заговорять українською, а заспівають злагодженим хором "батько наш Бандера, Україна мати"... Наваристий український борщ завжди перемагає пісні "щі хоть *** полощі".
показать весь комментарий
02.03.2022 19:19 Ответить
Так иди сейчас ? Самое время !
Или строчить только мастер ?))))
показать весь комментарий
02.03.2022 20:19 Ответить
Только самые всратые идиоты могут запрыгивать в горящую лодку к *****. А эти люди у нас управляют поселениями!
показать весь комментарий
02.03.2022 18:59 Ответить
Ты бухой?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:03 Ответить
А що за зраду дають ?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:13 Ответить
Посаду голови харківської зграї опзж, наприклад
показать весь комментарий
02.03.2022 19:19 Ответить
До речі, не цікавився де зараз Портнов і Татаров ?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:26 Ответить
Розстріляти, а то відкрутяття в суді...
показать весь комментарий
02.03.2022 19:01 Ответить
военний стан чи ні?
справи за здачу порушено?- не впевнений шо це доцільно в умовах военного стану.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:02 Ответить
оленевод признал 500 семечкосажателей.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:04 Ответить
на 1 кв км?)
показать весь комментарий
02.03.2022 19:05 Ответить
пока что так..это вроде без лугандонов. у тех типа своя бухгалтерия.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:07 Ответить
як ви туди заходите...у мене ВПН і азія і америка і європа..або не заходить або каже нема звязку з інтернетом..зранку ще азія працювала ВПН
показать весь комментарий
02.03.2022 19:19 Ответить
Куди заходю? на ворожий ресурс?? той не блокується ..
показать весь комментарий
02.03.2022 19:38 Ответить
зрозумів
показать весь комментарий
02.03.2022 19:41 Ответить
гугліть "форумы балансера" там є дофіга всього і те як виють уже після цифри в 500 "патєрьнєтчіков"
показать весь комментарий
02.03.2022 19:50 Ответить
Дякую Друже
показать весь комментарий
02.03.2022 20:02 Ответить
Штепины ученики плять. Поймать и в расход.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:06 Ответить
Зінченко Альберт Миколайович
Дата обрання: 25.03.2021
Обран місцевою громадою рік тому.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:07 Ответить
А що ж вслід здриснули за опзж, не видно і не чути "защітнічков" Донбаса.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:13 Ответить
Какая интересная статья ч. 1 ст. 111 КК України... А те враги, которые саботировали подготовку к войне, под нее попадают?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EciMuO9ijxU
показать весь комментарий
02.03.2022 19:14 Ответить
быть на стороне параши это тупо даже для одноклеточной ваты, у нас вилкул в кривом роге уже в правый сектор просится))
показать весь комментарий
02.03.2022 19:16 Ответить
вілкула охрестити.візиткою
показать весь комментарий
02.03.2022 19:20 Ответить
РФ Януковича готує гауляйтером таких зрадників.
Смерть п'ятій колоні окупантів.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:42 Ответить
опажопа ?руководство?
показать весь комментарий
02.03.2022 20:24 Ответить
Не хочу цинично прозвучать но смотрите на вещи под другим углом, сейчас время когда все дерьмо снимает маски, нация очищается и люди объединяются. То что какой то мудак сдал город не является окончательным, вернётся он обратно и в этом нет сомнений.
показать весь комментарий
02.03.2022 20:24 Ответить
 
 