Станицу Луганскую сдали. Против руководства возбудили дело за госизмену
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и двух заместителей начато расследование касательно государственной измены.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации (Альберта Зинченко. - Ред.) и его двух заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Было установлено, что руководители администрации "умышленно поступили и продолжают совершать действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".
В условиях военного положения эти представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.
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Однозначно ОПЖЗ і всім їхнім членам треба заборонити балатуватись у майбутньому.
Окремий розбір польотів має бути в СБУ.
А от цікаво, що корисного для України роблять оці два зрадника- негідника ?
Щось не бачу патріотів коло нього ))
Щоб поставити в ньому крапку, не треба зайвий раз декого піарити і героїзувати.
Бо в людей, наприклад у Херсоні , виникає питання - податок військовий платили, а як захищатись то знову надія на волонтерів і на коктейлі молотова.
Тільки інститут НЕГРОМАДЯН радикально змінить ситуацію!
Допоможе інститут НЕГРОМАДЯН.
Или строчить только мастер ?))))
справи за здачу порушено?- не впевнений шо це доцільно в умовах военного стану.
Дата обрання: 25.03.2021
Обран місцевою громадою рік тому.
Смерть п'ятій колоні окупантів.